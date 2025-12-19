Metal connection with Planet : किचन का वास्‍तु हमारी सेहत, आर्थिक स्थिति आदि पर अहम असर डालता है. साथ ही किचन में इस्‍तेमाल होने वाले बर्तन भी कुंडली के ग्रहों पर बड़ा असर डालते हैं. ये बर्तन ग्रहों को मजबूत करने और बिगाड़ने का काम करते हैं. इसलिए ज्‍योतिषी की सलाह से जान लें कि आपकी कुंडली के मुताबिक किस ग्रह को मजबूत करने की जरूरत है, तब उस ग्रह से संबंधित धातु के बर्तन में खाना उचित होगा.

चांदी के बर्तन मजबूत करेंगे चंद्र

ज्योतिषशास्त्र के मुताबिक अलग-अलग धातु के बर्तन का इस्तेमाल या गिलास में पानी पीने से ग्रहों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है. चांदी के गिलास में पानी पीने से पेट से और मन से जुड़े विकार कम होते हैं, लेकिन इसी के साथ चंद्रमा संतुलित रहता है. ज्योतिषशास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, तो चांदी के बर्तन में पानी पीने से लाभ मिलेगा. इसके अलावा चांद की रोशनी में बैठने से भी राहत मिलेगी.

तांबे के बर्तन बढ़ाते हैं पाचन अग्नि

तांबे के बर्तन में पानी पीने से बहुत लाभ मिलता है. इससे शरीर के अंदर के विषैली चीजें बाहर निकल जाती हैं. साथ ही पेट की पाचन अग्नि भी बढ़ती है, जो पाचन प्रक्रिया अच्‍छे से चलाती है. तांबे के बर्तन का संबंध सूर्य ग्रह से होता है. ज्योतिषशास्त्र में तांबे को सूर्य की धातु माना गया है. सूर्य से संबंधित सभी रोगों को दूर करने के लिए लोग तांबे की अंगूठी पहनते हैं. सूर्य का कमजोर होना बीमारियों को न्योता देता है और करियर में भी रुकावट आती है. ऐसे में तांबे के बर्तन का दान सूर्य को संतुलित करने में मदद करेगा.

पीतल मजबूत करता है 3 ग्रह

पीतल के बर्तन का इस्तेमाल गुरु, सूर्य और बुध से जुड़ा होता है. ज्योतिष शास्त्र में गुरु और बुध को संतान उत्पत्ति और समृद्धि का कारक माना जाता है. छठ पूजा के दौरान भी पीतल के बर्तनों का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पीतल का संबंध सूर्य से भी माना गया है, जो भाग्य के विधाता हैं. कुल मिलाकर पीतल के बर्तन का इस्तेमाल गुरु, सूर्य और बुध तीनों को संतुलित करने में मदद करता है.

कांसे के बर्तन का करें दान

कांसे के बर्तन का इस्तेमाल अब कम हो गया है. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लोग कांस्य के बर्तनों के इस्तेमाल से परहेज करते हैं, लेकिन कांसे का सीधा संबंध शनि और राहु से जोड़कर देखा गया है. अगर कुंडली में शनि और राहु की स्थिति ठीक नहीं है, तो कांसे के बर्तन का दान किया जा सकता है.

ज्योतिषशास्त्र के अनुसार बर्तनों का दान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जो सुख और समृद्धि का कारक होता है. हालांकि किसी भी उपाय को करने से पहले ज्योतिष की सलाह जरूर लें. (इनपुट-आईएएनएस)

