Advertisement
trendingNow13038346
Hindi Newsऐस्ट्रोMangal Effect: दसवें भाव में बैठा मंगल देता है तेज तरक्की या संघर्ष? जानें शुभ-अशुभ प्रभाव और उपाय

Mangal Effect: दसवें भाव में बैठा मंगल देता है तेज तरक्की या संघर्ष? जानें शुभ-अशुभ प्रभाव और उपाय

Mangal Effect in Kundli: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दसवें भाव में स्थित मंगल व्यक्ति को कई सकारात्मक और कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने पर मजबूर करता है. सही उपाय अपनाकर इन नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 12, 2025, 01:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mangal Effect: दसवें भाव में बैठा मंगल देता है तेज तरक्की या संघर्ष? जानें शुभ-अशुभ प्रभाव और उपाय

Kundli Mangal Effect: ज्योतिष शास्त्र में ग्रह-नक्षत्रों का विशेष महत्व है. ग्रहों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है. ग्रहों का शुभ प्रभाव जहां जीवन में शुभता का संचार कहता है, वहीं ग्रह-नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव से जीवन में अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है. ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के मुताबिक, कुंडली के भावों में स्थित मंगल का अलग-अलग प्रभाव देखने को मिल सकता है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम का प्रतीक माना गया है. जबकि, कुंडली का 10वां भाव करियर, पेशा, मान-सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मंगल ग्रह का कुंडली के 10वें भाव में मौजूद होना क्या शुभ-अशुभ प्रभाव का संकेत देता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं.

दसवें भाव में मंगल के सकारात्मक प्रभाव

करियर में तेज उन्नति- मंगल की सक्रिय ऊर्जा व्यक्ति को मेहनती, महत्वाकांक्षी और लक्ष्य-केन्द्रित बनाती है. ऐसे लोग करियर में तेजी से आगे बढ़ते हैं और नई जिम्मेदारियां आसानी से निभा लेते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

असाधारण नेतृत्व क्षमता- मंगल के प्रभाव से व्यक्ति साहसी और निर्णायक बनता है. कठिन परिस्थितियों में भी ये लोग बिना डर निर्णय लेने और दूसरों को मार्गदर्शन देने में सक्षम होते हैं.

चुनौतियों को हराने की क्षमता- मंगल ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाता है. इसलिए मुश्किल काम या कठिन लक्ष्य भी ऐसे जातक आसानी से पूरा कर लेते हैं.

प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि- दसवें भाव में मंगल व्यक्ति को सामाजिक और पेशेवर दोनों स्तरों पर पहचान दिलाता है. लोग इन्हें विश्वसनीय, साहसी और कर्मठ मानते हैं.

दसवें भाव में मंगल के नकारात्मक प्रभाव

जल्दबाजी और अधीरता- अगर मंगल की ऊर्जा असंतुलित हो जाए, तो व्यक्ति निर्णयों में जल्दबाजी कर सकता है, जिससे करियर में गलत कदम उठने की संभावना बढ़ जाती है.

क्रोध और कार्यस्थल पर विवाद- मंगल की उग्र प्रवृत्ति कभी-कभी सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टकराव का कारण बन सकती है.

अधिक प्रतिस्पर्धी स्वभाव- दूसरों से आगे निकलने की तीव्र इच्छा टीमवर्क को प्रभावित कर सकती है. यह व्यवहार सहकर्मियों के साथ संबंध कमजोर कर देता है.

तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं- तेजी से सफलता पाने की चाहत मानसिक और शारीरिक थकान का कारण बन सकती है, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

यह भी पढ़ें: Vastu Shastra: घर में इन 5 पवित्र मूर्तियों का रखें ध्यान, खुलेगी किस्मत और होगी बरकत

मंगल के नकारात्मक प्रभाव कम करने के उपाय

सोच-समझकर निर्णय लें- करियर से जुड़े फैसलों में जल्दीबाजी न करें. पहले स्थिति का मूल्यांकन करें, फिर कदम उठाएं.

क्रोध पर नियंत्रण- अपने व्यवहार में संयम और धैर्य लाएं. योग, प्राणायाम और ध्यान इससे बहुत मदद करते हैं.

ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग- मंगल की शक्ति को लक्ष्य, कठिन कार्यों और जिम्मेदारियों में लगाएं. इसे गलत दिशा में खर्च न होने दें.

टीमवर्क और सहयोग बढ़ाएं- सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें. सहयोगी रवैया अपनाने से करियर में बाधाएं कम होंगी.

धार्मिक व मानसिक साधना- मंगल शांत करने के लिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा या भगवान शिव का अभिषेक करना लाभकारी माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

#astrology

Trending news

राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!
Rahul Gandhi
राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!
लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने में क्यों हो रही देरी, कहां फंसा पेच, जानें सच
Goa nightclub fire case
लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने में क्यों हो रही देरी, कहां फंसा पेच, जानें सच
IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर' बर्खास्त...
IndiGo crisis
IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर' बर्खास्त...
गोवा नाइटक्लब के बाद भुवनेश्वर के नामी रूफटॉप रेस्टोरेंट में लगी आग
goa nightclub
गोवा नाइटक्लब के बाद भुवनेश्वर के नामी रूफटॉप रेस्टोरेंट में लगी आग
गीता को बताया जिहाद, आतंकी हमले के दौरान बदल रहे थे कपड़े! कौन थे शिवराज पाटिल?
Shivraj Patil
गीता को बताया जिहाद, आतंकी हमले के दौरान बदल रहे थे कपड़े! कौन थे शिवराज पाटिल?
घने कोहरे ने बरपाया कहर... खाई में गिरी राम भक्तों से भरी बस, 9 की दर्दनाक मौत!
Andhra Pradesh
घने कोहरे ने बरपाया कहर... खाई में गिरी राम भक्तों से भरी बस, 9 की दर्दनाक मौत!
मुंबई हमले के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता का निधन, 90 की उम्र में आखिरी सांस
shivraj patil congress
मुंबई हमले के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता का निधन, 90 की उम्र में आखिरी सांस
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
CM Siddaramaiah
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
PM Modi dinner
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
e-Cigarettes
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?