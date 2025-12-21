हर तीसरे इंसान की कुंडली में बनता है यह अद्भुत योग, 10वें भाव का बुध देता है अपार पैसा, ऐश्वर्य और सुख-समृद्धि

Auspicious Amla Yog: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, इंसान के जीवन की दिशा और उसकी सफलता काफी हद तक उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करती है. शुभ ग्रहों का सही भाव में होना न सिर्फ सुख-सुविधाएं प्रदान करता है, बल्कि यह व्यक्ति के पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों को भी दर्शाता है. इसी क्रम में 'अमला योग' एक अत्यंत शुभ और प्रभावशाली योग माना जाता है, जो मुख्य रूप से व्यक्ति के पेशेवर जीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है. ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि यह योग तीसरे इंसान की कुंडली मे बनता है.वहीं 10वें भाव का बुध अपार धन और ऐश्वर्य देता है. आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में अमला योग का महत्व क्या है, यह कैसे बनता है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

क्या है अमला योग और कैसे बनता है?

कुंडली में दसवां भाव कर्म, करियर और पिता का स्थान होता है. जब कुंडली के लग्न या चंद्रमा से दसवें भाव में कोई भी शुभ ग्रह (जैसे बुध, शुक्र या बृहस्पति) स्थित होता है, तो वह 'अमला योग' का निर्माण करता है.अमला का अर्थ होता है 'शुद्ध' या 'निर्मल'. ज्योतिषविदों के अनुसार, यह योग काफी आम है और लगभग हर तीसरी कुंडली में देखने को मिलता है. हालांकि, इसकी पूर्ण शुभता इस बात पर निर्भर करती है कि संबंधित शुभ ग्रह कितना बलवान है.

Add Zee News as a Preferred Source

दसवें भाव में बैठने वाला विशिष्ट शुभ ग्रह जातक के करियर की दिशा निर्धारित करता है. अगर बृहस्पति दसवें भाव में बैठकर यह योग बना रहे हैं, तो जातक में असाधारण बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता होती है. ऐसा व्यक्ति एक प्रभावशाली वक्ता और जननेता बनता है. साथ ही शिक्षा, अध्यापन, ज्योतिष या मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में ख्याति प्राप्त करता है. इसके अलावा समाज में एक विद्वान और मार्गदर्शक के रूप में पहचाना जाता है.

शुक्र और अमला योग

शुक्र द्वारा निर्मित अमला योग जातक को विलासिता और कलात्मक सफलता देता है. ऐसे जातक फिल्म, टेलीविजन, मीडिया या रचनात्मक क्षेत्रों में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं. विवाह के पश्चात इनके जीवन में सुख-समृद्धि और भौतिक संसाधनों की प्रचुरता आती है. विज्ञापन और आभूषण जैसे उद्योगों में इन्हें विशेष पहचान मिलती है.

बुध और अमला योग

बुध बुद्धि और संचार का कारक है. दसवें भाव में बुध का अमला योग जातक को व्यावसायिक रूप से चतुर बनाता है. इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, बैंकिंग और पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलती है. अकेला बुध यदि इस भाव में हो, तो जातक सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग और लेखन के जरिए लोकप्रियता हासिल करता है.

यह भी पढ़ें: क्या होता है अखंड साम्राज्य योग, कुंडली में कैसे होता है इसका निर्माण, जानें इसके फायदे

अमला योग के फायदे

सामाजिक प्रतिष्ठा- समाज में मान-सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति होती है.

परोपकारी स्वभाव- जातक स्वभाव से दानी, सात्विक और दूसरों की मदद करने वाला होता है.

व्यावसायिक वृद्धि- व्यापार में निरंतर प्रगति और नौकरी में उच्चाधिकारियों का सहयोग.

सुख-सुविधाएं- जीवन में भौतिक सुखों और वाहन-संपत्ति की कमी नहीं रहती.

कब निष्फल हो जाता है अमला योग?

ग्रहों की कमजोरी- अगर दसवें भाव का स्वामी या उसमें बैठा शुभ ग्रह शत्रु राशि में हो, नीच का हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो यह योग 'दोष' में बदल सकता है. इससे कार्यों में असफलता और अपयश मिल सकता है.

लग्नेश की स्थिति- अगर कुंडली का स्वामी (लग्नेश) स्वयं कमजोर होकर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो.

चंद्रमा की स्थिति- अगर चंद्रमा 6वें या 8वें भाव का स्वामी होकर अशुभ स्थिति में हो, तो भी इस योग का लाभ कम हो जाता है.

अगर दसवें भाव में चंद्रमा और शुक्र एक साथ हों, तो यह मन में अस्थिरता पैदा कर सकता है, जिससे करियर में प्रगति रुक सकती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)