Kundli Yog: भाग्य को 'अमावस्या' बना देता है कुंडली का यह योग, कहीं आपकी तरक्की पर भारी तो नहीं 'ग्रहण'

Grahan Yog in Kundli: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मनुष्य का जीवन पूरी तरह से उसकी कुंडली में ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति पर निर्भर करता है. जब ये ग्रह शुभ स्थिति में होते हैं, तो जीवन में खुशहाली आती है, लेकिन ग्रहों का अशुभ संयोग जीवन में उथल-पुथल मचा सकता है. कुंडली के सबसे घातक और अशुभ दोषों में से एक है- ग्रहण योग. यह एक ऐसा दोष है जो व्यक्ति की मेहनत पर पानी फेर देता है और बनते हुए कामों को अंत समय में बिगाड़ देता है. ग्रहण की तरह इस योग का प्रभाव भी बेहद खतरनाक होता है. कहा जाता है कि जिस जातक की कुंडली में यह योग बनता है, उसका जीवन नर्क के समान हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में ग्रहण योग कैसे बनता है, इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय क्या हैं.

कैसे बनता है कुंडली में 'ग्रहण योग'?

ज्योतिष शास्त्र में 'ग्रहण' का सीधा संबंध छाया ग्रहों- राहु और केतु से है. जिस प्रकार खगोलीय घटना में राहु-केतु सूर्य या चंद्रमा को ढक लेते हैं, उसी प्रकार कुंडली में भी इनका मेल ग्रहण योग बनाता है. जब कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य के साथ राहु या केतु की युति (मिलन) हो. सूर्य आत्मा और आत्मविश्वास का कारक है, इसलिए इस योग से व्यक्ति का मनोबल कमजोर होता है. वहीं, जब चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठ जाएं. चंद्रमा मन और शांति का प्रतीक है, ऐसे में यह योग मानसिक कष्ट और तनाव का कारण बनता है.

यह योग कुंडली के जिस भी भाव में बनता है, उस भाव से संबंधित सुखों में कमी कर देता है. ग्रहण योग का प्रभाव अंधेरे के समान होता है, जो जातक की प्रगति को रोक देता है. जातक कड़ी मेहनत करता है, लेकिन परिणाम हाथ लगते-लगते रह जाते हैं. कार्यों में अचानक रुकावटें आना इस योग की मुख्य पहचान है.

आर्थिक, सेहत और करियर की समस्याएं

इस योग के अशुभ प्रभाव से सही करियर चुनने में भ्रम की स्थिति बनी रहती है. व्यापार में घाटा या नौकरी में प्रमोशन न मिलना आम बात हो जाती है. घर में प्रवेश करते ही नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होना, शांति की कमी और छोटी-छोटी बातों पर विवाद होना. यदि यह योग सातवें भाव में हो, तो वैवाहिक जीवन में कड़वाहट पैदा करता है. जातक अक्सर पुरानी बीमारियों से घिरा रहता है. अवसाद और निराशा उसे घेर लेती है. संतान प्राप्ति में बाधा या संतान की शिक्षा में रुकावटें भी आ सकती हैं.

क्या ग्रहण योग हमेशा बुरा होता है?

हैरानी की बात यह है कि विशेष स्थितियों में यह योग शुभ फल भी दे सकता है. अगर कुंडली में केतु और सूर्य का शुभ संबंध हो, तो जातक को अचानक प्रमोशन और संतान सुख मिल सकता है. वहीं, शुभ राहु और चंद्रमा की युति 'शक्ति योग' का निर्माण करती है, जो व्यक्ति को समाज में दबदबा, ऐश्वर्य और उच्च पद दिला सकती है.

सूर्य ग्रहण दोष के लिए उपाय

प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है. रविवार के दिन नमक का त्याग करें और लाल वस्त्र का दान करें. 5 रविवार या अमावस्या को नारियल और गेहूं बहते जल में प्रवाहित करें.

चंद्र ग्रहण दोष के लिए उपाय

सोमवार को शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाएं. भगवान शिव ही राहु-केतु को नियंत्रित कर सकते हैं. कन्याओं को खीर खिलाएं या सफेद वस्त्र और भोजन का दान करें. पूर्णिमा के दिन उपवास रखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें. महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का नियमित जाप मानसिक शांति प्रदान करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)