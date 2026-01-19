Advertisement
Kundli Yog: कुंडली में कैसे बनता है लक्ष्मी योग, जानें इसका जीवन पर शुभ-अशुभ प्रभाव

Laxmi Yog in Kundli: कुंडली में ग्रह-नक्षत्रों के संयोग से बनने वाला लक्ष्मी योग अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है. यह योग जीवन में अपार धन और सुख-समृद्धि देता है. आइए जानते हैं कि कुंडली में लक्ष्मी योग कैसे बनता है और इसका जीवन पर क्या असर होता है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 19, 2026, 01:38 PM IST
Laxmi Yog: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रह-नक्षत्रों के मिलने से कई प्रकार के शुभ और अशुभ योग बनते हैं. कोई योग जीवन में शुभता प्रदान करने वाला माना जाता है, जबकि किसी का प्रभाव बेहद शुभ और लाभकारी होता है. वैदिक ज्योतिष में लक्ष्मी योग को एक अत्यंत शक्तिशाली और शुभ 'राजयोग' माना गया है. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह योग व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रचुरता प्रदान करता है. यह योग केवल भाग्य के भरोसे बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की उन क्षमताओं को बढ़ा देता है जिससे वह अपने प्रयासों से धन अर्जित कर सके.ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में लक्ष्मी योग कैसे बनता है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है. 

कैसे बनता है कुंडली में लक्ष्मी योग

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लक्ष्मी योग के निर्माण के लिए कुंडली में ग्रहों की कुछ विशेष स्थितियों का होना अनिवार्य है. कुंडली के प्रथम भाव (लग्न) के स्वामी और 9वें भाव (भाग्य स्थान) के स्वामी के बीच एक सकारात्मक संबंध होना चाहिए. नवम भाव का स्वामी (भाग्येश) यदि केंद्र (1, 4, 7, 10) या त्रिकोण (1, 5, 9) भाव में स्थित हो, तो यह योग शक्तिशाली होता है. शुक्र भौतिक सुखों का कारक है और गुरु ज्ञान व समृद्धि का. अगर नवमेश और शुक्र अपनी उच्च राशि या स्वराशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में स्थित हों, तो जातक को लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. धन की लगातार वृद्धि के लिए लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है. अगर लग्नेश 6वें, 8वें या 12वें भाव (त्रिक भाव) में स्थित है, तो यह धन के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है.

एक प्रचलित मिथक और वास्तविकता

समाज में यह भ्रम फैला है कि जिसकी कुंडली में लक्ष्मी योग है, उसे बिना मेहनत या बिना शिक्षा के ही धन मिल जाएगा. यह एक घातक मिथक है. वास्तव में, लक्ष्मी योग आपके 'कर्मों' के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करता है. यह योग आपको अवसर प्रदान करता है, लेकिन उन अवसरों को सफलता में बदलने के लिए कठिन परिश्रम और समर्पण जरूरी है. अगर आप सक्रिय नहीं हैं, तो यह योग निष्फल हो सकता है.

लक्ष्मी योग के शुभ-अशुभ प्रभाव

कुंडली में योग का होना और उसका फल मिलना, दो अलग बातें हैं. इसकी शक्ति ग्रहों की शुभता पर निर्भर करती है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर पहले और 9वें भाव के स्वामी दोनों ही शुभ स्थिति में हों और उन पर कोई पाप प्रभाव न हो, तो यह योग पूर्ण फल देता है. वहीं, अगर एक ग्रह शुभ है और दूसरा आंशिक रूप से अशुभ या पीड़ित है, तो योग का प्रभाव कम हो जाता है. इसके अलावा अगर दोनों ही ग्रह पाप ग्रहों से दृष्ट हों या नीच राशि में हों, तो आवश्यक शर्तें पूरी होने के बावजूद लक्ष्मी योग का फल प्राप्त नहीं होता. उदाहरण के लिए, अगर मंगल मेष राशि (लग्न) में है और बृहस्पति धनु राशि में दसवें भाव में है, तो परिभाषा के अनुसार लक्ष्मी योग बनता है. लेकिन अगर यही मंगल या बृहस्पति किसी शत्रु ग्रह से पीड़ित हों या कमजोर नक्षत्र में हों, तो इसके परिणाम बदल सकते हैं. इसके उलट अगर ये ग्रह मघा या भरणी जैसे अनुकूल नक्षत्रों और नवांशों में मजबूती से स्थित हों, तो यह एक अत्यंत ठोस लक्ष्मी योग बनाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

