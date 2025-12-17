Kundli Marak Yog: कुंडली में कैसे बनता है राहु-केतु का मारक योग, जानें इससे बचने के ज्योतिषी उपाय

Advertisement
Rahu Ketu Markesh In Kundli: कुंडली में राहु-केतु जहां शुभ ग्रहों के साथ मिलकर मंगलकारी प्रभाव देते हैं, वहीं अशुभ ग्रहों के संयोग से इनका प्रभाव मारक हो जाता है. आइए जानते हैं कि कुंडली में राहु-केतु मारकेश कैसे बनते हैं और इसके ज्योतिषीय उपाय क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 17, 2025, 03:05 PM IST
Markesh Rahu Ketu: वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना कहा गया है. चूंकि इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए ये जिस राशि में बैठते हैं या जिस ग्रह के साथ युति करते हैं, उसी के अनुसार फल देते हैं. राहु-केतु का 'मारकेश' (मृत्यु के समान कष्ट देने वाला ग्रह) बनना एक जटिल ज्योतिषीय स्थिति है. कहते हैं कि राहु-केतु अगर कुंडली में शुभ ग्रहों के साथ बैठते हैं, तो जातक को रंक से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं. जबकि, अगर राहु-केतु कुंडली में अशुभ ग्रहों के साथ संयोग करे तो उसका प्रभाव बेहद विनाशकारी होता है. कुंडली में राहु-केतु का मारकेश बनने पर जातक को भयानक कष्टों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में राहु-केतु मारकेश कैसे बनते हैं और इसके ज्योतिषीय उपाय क्या हैं.

राहु-केतु 'मारकेश' कब बनते हैं?

ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के दूसरे और सातवें भाव को 'मारक स्थान' कहा जाता है. अगर राहु या केतु कुंडली के दूसरे या सातवें भाव में स्थित हों और उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो वे मारकेश की तरह काम करते हैं. इसके साथ ही अगर, राहु-केतु कुंडली के वास्तविक मारकेश (जैसे द्वितीयेश या सप्तमेश) के साथ युति बना लें, तो वे उस ग्रह की मारक शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं. राहु जिस राशि में बैठता है, उसके स्वामी के गुण अपना लेता है. यदि वह राशि स्वामी स्वयं मारकेश है, तो राहु भी मारक बन जाता है. इसके अलावा अगर यदि राहु-केतु नीच राशि में होकर 6, 8, या 12वें भाव के स्वामियों के साथ संबंध बनाएं, तो उनकी महादशा या अंतर्दशा में व्यक्ति को गंभीर शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त होते हैं.

मारक राहु-केतु के लक्षण

जब राहु-केतु मारक प्रभाव देते हैं, तो जातक को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. मरकेश के दौरान जातक अचानक दुर्घटनाएं या अज्ञात बीमारी का शिकार हो जाता है. इसके साथ ही व्यक्ति मानसिक तनाव, भ्रम और फोबिया (डर) की स्थिति में जीवन जीता है. पारिवारिक कलह और धन की भारी हानि की स्थित बनी रहती है. कानूनी विवाद या कारावास जैसी स्थितियां स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं. 

मारकेश के ज्योतिषीय उपाय

यदि कुंडली में राहु या केतु मारक बन रहे हों, तो शांति के लिए कुछ उपाय बेहद कारगर माने जाते हैं. राहु को शांत करने के लिए "ॐ रां राहवे नमः" का जाप करें. साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ करना राहु के दोष को शांत करता है. जबकि, केतु के लिए "ॐ कें केतवे नमः" का जाप करें. इसके अलावा गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ केतु के अशुभ प्रभाव को कम करता है.

यह भी पढ़ें: Surya Rajyog: अगर कुंडली में हैं सूर्य के ये 3 शुभ योग, तो कदम चूमेगी कामयाबी और मिलेगा राजसी सुख

विशेष प्रकार के दान 

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु दोष की शांति के काले तिल, सप्तधान्य (सात प्रकार के अनाज), कोयला या नीले वस्त्र का दान शनिवार के दिन करें. जबकि, केतु की शांति के लिए कंबल, लोहा, या तिल का दान करें. कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना भी शुभ होता है.

विशेष आसान उपाय

शिव उपासना- भगवान शिव 'महामृत्युंजय' के अधिपति हैं. राहु-केतु के मारक प्रभाव से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शिवलिंग पर जलाभिषेक करना सर्वोत्तम उपाय माना गया है.

पक्षी और पशु सेवा- राहु की शांति के लिए पक्षियों को बाजरा डालें और केतु के लिए काले और सफेद चितकबरे कुत्ते को रोटी खिलाएं.

रत्न से बचें- अगर राहु-केतु मारक हैं, तो भूलकर भी इनका रत्न (गोमेद या लहसुनिया) धारण न करें, वरना कष्ट बढ़ सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

