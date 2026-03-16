ग्रह क्यों हो जाते हैं नीच और कब देते हैं सबसे ज्यादा दुख? जान लीजिए गुप्त नियम, फिर कभी नहीं सताएगी ग्रहों की पीड़ा!

Kundli Neech Grah: अक्सर लगों के मन में यह सवाल होता है कि जन्मकुंडली में कुछ ग्रह नीच होकर कष्ट क्यों देते हैं? क्या यह सिर्फ एक खगोलीय घटना है या इसके पीछे कोई गहरा ज्योतिषीय रहस्य छिपा है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कोई संयोग नहीं, बल्कि आपके पिछले जन्मों के कर्मों को दर्शाते हैं. कुंडली में ग्रहों का उच्च और नीच होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन नीच ग्रह जब अशुभ प्रभाव देने लगे तो स्थिति चिंतनीय हो जाती है. ऐसा देखा गया है कि कुंडली के नीच ग्रह इंसान को अर्श से फर्श तक पहुंचा देता है. कुंडली में जब कोई ग्रह नीच का होता है तो वह लगातार अशुभ प्रभाव देता है. इसलिए ज्योतिष शास्त्र के जानकार कुंडली के नीच ग्रहों को मजबूत करने या उच्च बनाने की सलाह देते हैं. ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे आसान उपाय बताए गए हैं, जो कि नीच ग्रहों को मजबूत करने में सहायक होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ग्रह नीच क्यों हो जाते हैं और ये कब सबसे ज्यादा दुख देते हैं.

ग्रह क्यों हो जाते हैं नीच

समाज में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक 25 साल का युवक उच्च पद और सफलता प्राप्त कर लेता है क्योंकि उसका सूर्य उच्च का है. वहीं दूसरी ओर, कोई व्यक्ति 40 की उम्र तक संघर्ष करता रहता है क्योंकि उसकी कुंडली में सूर्य नीच अवस्था में है. इसी तरह, वैवाहिक जीवन में बिखराव का कारण अक्सर नीच का शुक्र बताया जाता है. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि कोई ग्रह अपने आप नीच का नहीं हो जाता. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पिछले जन्म में आपने जिस ऊर्जा का अपमान किया या जिसका दुरुपयोग किया, इस जन्म में वही ग्रह नीच होकर आपको सुधार का अवसर देता है. यह बिल्कुल वैसा ही है जंसा आपने अतीत में बोया, वही आज काट रहे हैं.

पूर्व जन्म के कर्मों का फल

जरा सोचिए कि एक नवजात शिशु, जिसने अभी संसार में कदम भी नहीं रखा, उसकी कुंडली में 'गुरु-चांडाल योग' (गुरु पर राहु का प्रभाव) कैसे हो सकता है? उस मासूम ने ऐसा क्या किया? यहां ज्योतिष का गहरा तर्क काम करता है. ज्योतिष के विद्वानों का मानना है कि अगर बालक पूर्व जन्म में अपने गुरुओं या ज्ञान का अनादर करके आया है, तो वर्तमान जीवन में बृहस्पति (गुरु) उसे दोषपूर्ण स्थिति में मिलते हैं. अगर आप आज भी अपने आचरण में सुधार नहीं करते, तो संसार का कोई भी उपाय पूरी तरह फलित नहीं हो सकता.

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ग्रह अशुभ फल दे तो क्या होगा

जब कोई ग्रह अशुभ फल देने लगता है, तो वह जीवन में आकस्मिक और कठोर बदलाव लाता है. ये बदलाव स्वास्थ्य संकट, नौकरी में अस्थिरता, रिश्तों में कड़वाहट या भारी आर्थिक नुकसान के रूप में सामने आ सकते हैं. ये कष्ट हमें यह बताने आते हैं कि हमारे जीवन की दिशा गलत है और हमें अपनी ऊर्जा को सही मार्ग पर लाने की जरूरत है.

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ग्रहों की पीड़ा का समाधान

अगर आपकी जन्मपत्रिका में ग्रह स्थिति प्रतिकूल है, तो सिर्फ रत्नों या अनुष्ठानों के भरोसे बैठने के बजाय अपने कर्मों को बदलना करना शुरू करें. ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कर्मों के माध्यम से ग्रहों की ऊर्जा को बदला जा सकता है. अगर कुंडली में मंगल खराब है, तो आलस्य त्यागें और सुबह दौड़ना या शारीरिक व्यायाम शुरू करें. वहीं, अगर सूर्य नीच का है या मान-सम्मान में कमी दे रहा है, तो रोज सूर्योदय के समय अर्घ्य दें और अपने पिता व वरिष्ठों का सम्मान करें. कहा जाता है कि पीड़ित ग्रहों से जुड़े अनुशासन का पालन करने से उनकी नकारात्मकता कम होने लगती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)