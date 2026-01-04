कुंडली का ऐसा योग जो जातक को देता है आपार समृद्धि, धन और ऐश्वर्य, जानें कैसे बनता है पंच महापुरुष योग

Advertisement
Panch Mahapurush Yog: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति से कुंडली में बनने वाले पंच महापुरुष योग को बेहद बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली माना गया है. आइए जानते हैं कि कुंडली में किन ग्रहों की युति से पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 04, 2026, 02:21 PM IST
Kundli Panch Mahapurush Yog: ज्योतिष शास्त्र में किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा का निर्धारण उसकी कुंडली में ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति से होता है. जहां अशुभ ग्रहों का प्रभाव संघर्ष पैदा करता है, वहीं शुभ ग्रहों का विशेष संयोग 'राजयोग' का निर्माण करता है. इन्हीं महत्वपूर्ण योगों में से एक है 'पंच महापुरुष योग'. जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह योग पांच प्रमुख ग्रहों- मंगल, बुध, गुरु (बृहस्पति), शुक्र और शनि के विशेष संयोग से बनता है. कहा जाता है कि पंच महापुरुष राजयोग जिस भी जातक की कुंडली में बनता है, उसे अपार समृद्धि, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि कुंडली में पंच महापुरुष योग कैसे बनता है और इसका जीवन पर क्या शुभ प्रभाव पड़ता है.

क्या है पंच महापुरुष योग?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि में से कोई भी ग्रह कुंडली के केंद्र भावों (1, 4, 7, या 10वें भाव) में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में स्थित होता है, तो पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है. इस गणना में सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु को शामिल नहीं किया गया है.

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, प्रत्येक ग्रह एक खास योग बनाता है. मंगल से रूचक योग, बुध से भद्र योग, गुरु से हंस योग, शुक्र से मालव्य योग और शनि से शश योग का निर्माण होता है. इन विशेष योगों का जीवन पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलता है. 

हंस योग (बृहस्पति का प्रभाव)

जब गुरु कर्क, धनु या मीन राशि में होकर केंद्र में बैठा हो, तो 'हंस योग' बनता है. ऐसे जातक बुद्धिमान, आध्यात्मिक और सुंदर व्यक्तित्व के धनी होते हैं. इन्हें मीठा भोजन प्रिय होता है और समाज में इन्हें बहुत सम्मान मिलता है. इनके हाथ-पैरों में शंख या कमल जैसे शुभ चिन्ह हो सकते हैं.

भद्र योग (बुध का प्रभाव)

यदि बुध मिथुन या कन्या राशि में होकर केंद्र भाव में स्थित हो, तो 'भद्र योग' का निर्माण होता है. बुध बुद्धि और वाणी का कारक है. ऐसे लोग अत्यंत चतुर, तार्किक और कुशल वक्ता होते हैं. आधुनिक समय में ऐसे जातक सफल उद्यमी या सरकारी तंत्र में उच्च पदों पर आसीन होते हैं. इनका शरीर स्वस्थ और स्वभाव विनम्र होता है.

मालव्य योग (शुक्र का प्रभाव)

शुक्र यदि वृषभ, तुला या मीन राशि में होकर केंद्र में हो, तो 'मालव्य योग' बनता है. यह योग जातक को भौतिक सुख-सुविधाएं, ऐश्वर्य और वैभव प्रदान करता है. ऐसे लोग कला और सौंदर्य प्रेमी होते हैं. इन्हें वाहन सुख और सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है. हालांकि, भौतिक इच्छाओं के प्रति इनका झुकाव अधिक रहता है.

रूचक योग (मंगल का प्रभाव)

मंगल का मेष, वृश्चिक या मकर राशि में होकर केंद्र में होना 'रूचक योग' कहलाता है. मंगल साहस का प्रतीक है. इस योग वाले व्यक्ति निडर, बलवान और ऊर्जा से भरपूर होते हैं. ये लोग अपनी स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखते हैं और नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। सेना, पुलिस या स्वतंत्र व्यापार में ये बड़ी सफलता पाते हैं.

यह भी पढ़ें: ऐसे लोग बनते हैं महान लेखक और कवि, जिनकी कुंडली में बनते हैं ये शुभ योग

शश योग (शनि का प्रभाव)

जब शनि अपनी राशि मकर, कुंभ या अपनी उच्च राशि तुला में होकर केंद्र में हो, तो 'शश योग' बनता है. शनि न्याय और अनुशासन का ग्रह है. यह योग व्यक्ति को कर्मठ, धैर्यवान और राजनीति में निपुण बनाता है. ऐसे जातक धीरे-धीरे लेकिन स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं। इनके पास अधिकार और शक्ति होती है, लेकिन इन्हें अपने पद का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए।

कब निष्फल होता है यह योग?

यदि कुंडली में इन ग्रहों पर राहु, केतु या किसी अन्य क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, तो इस योग का शुभ फल कम हो जाता है. इसके विपरीत, यदि किसी एक ही कुंडली में एक से अधिक 'पंच महापुरुष योग' मौजूद हों, तो वह व्यक्ति असाधारण व्यक्तित्व और अपार प्रसिद्धि का स्वामी बनता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

