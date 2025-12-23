Rajyog: किस्मत का ताला खोल देता है गुरु-चंद्र का यह दुर्लभ राजयोग, देगा अपार धन और राजसी ठाट-बाट

Kundli Gajkesri Rajyog: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की युति और दृष्टियों से अनेक शुभ योगों का निर्माण होता है. उन्हीं शुभ योगों में से एक है-'गजकेसरी योग'. इस योग को सबसे शक्तिशाली और कल्याणकारी माना गया है. 'गज' का अर्थ है हाथी और 'केसरी' का अर्थ है शेर. जिस प्रकार हाथी की शक्ति और शेर का तेज जबरदस्त होता है, ठीक उसी तरह जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होता है, वह जीवन में अपार सफलता, साहस और राजसी सुख प्राप्त करता है. ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि इस योग में इतनी ताकत है कि फकीर भी अमीर बन सकता है. इस राजयोग के प्रभाव से जातक को जीवन में राजा जैसा सुख-ऐश्वर्य, धन और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में गजकेसरी राजयोग कैसे बनता है. इस योग के क्या फायदे हैं. धन-ऐश्वर्य के लिए यह योग किस प्रकार शुभ है.

कैसे बनता है कुंडली में गजकेसरी राजयोग?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गजकेसरी योग का मुख्य आधार बृहस्पति (गुरु) और चंद्रमा का आपसी संबंध है. जब कुंडली में चंद्रमा से गुरु केंद्र भाव (1, 4, 7, या 10वें घर) में स्थित हों, तो एक अत्यंत फलदायी गजकेसरी योग बनता है. अगर गुरु और चंद्रमा एक-दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों, या गुरु की 5वीं या 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो, तो भी यह योग प्रभावी होता है. अगर गुरु और चंद्र की युति कर्क राशि में हो, तो यह 'सोने पर सुहागा' जैसी स्थिति है. यहां गुरु उच्च के होते हैं और चंद्रमा अपनी स्वराशि में होते हैं, जिससे योग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है. कई बार शुक्र का चंद्रमा से केंद्र में होना या बुध-गुरु पर चंद्रमा की शुभ दृष्टि भी इस योग के समान फल प्रदान करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

गजकेसरी योग के अद्भुत लाभ

इस योग के प्रभाव से जातक का व्यक्तित्व चुंबकीय और प्रभावशाली हो जाता है. गुरु ज्ञान के कारक हैं और चंद्रमा मन के. इन दोनों का मेल व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि, कुशल वक्ता और विद्वान बनाता है. यह योग धन और वैभव का प्रतीक है. जातक को पैतृक संपत्ति, करियर में पदोन्नति और निरंतर धन लाभ होता है. ऐसे जातकों पर भगवान गणेश की विशेष कृपा मानी जाती है, जिससे वे समाज में मान-सम्मान और उच्च पद प्राप्त करते हैं. जातक शारीरिक रूप से फुर्तीला और मानसिक रूप से निडर होता है. वह बड़ी से बड़ी बाधाओं को अपनी सूझबूझ से पार कर लेता है.

कुंडली के भावों के अनुसार शुभ फल

प्रथम भाव (लग्न)- व्यक्ति स्वस्थ, यशस्वी और प्रतिष्ठित होता है.

चौथा भाव- जातक को भूमि, वाहन और पारिवारिक सुख का आनंद मिलता है. वह मंत्री या विद्वान के समान जीवन जीता है.

7वां भाव- वैवाहिक जीवन सुखद रहता है और व्यापारिक साझेदारी से बड़ा लाभ होता है.

9वां भाव- जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और उसे भाग्य का पूरा सहयोग मिलता है.

10वां भाव: करियर में ऊंचाइयां छूता है और प्रशासन या राजनीति में प्रसिद्ध होता है.

11वां भाव: आय के कई स्रोत बनते हैं और सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होता है.

12वां भाव- यहां यह योग जातक को आध्यात्मिक बनाता है और विदेश यात्रा या मोक्ष की ओर ले जाता है.

यह भी पढ़ें: कुंडली में कैसे बनता है 'धन योग'? बेशुमार ऐश्वर्य और सुख-समृद्धि पाते हैं ऐसे लोग

कब निष्फल हो जाता है कुंडली का यह योग?

कुंडली में गजकेसरी योग होने मात्र से फल नहीं मिलता, इसके लिए कुछ शर्तों का पूरा होना आवश्यक है. अगर, यह योग कुंडली के 6ठें, 8वें या 12वें भाव में बन रहा हो, तो इसका प्रभाव काफी कम हो जाता है. इसके अलावा अगर गुरु या चंद्रमा अपनी नीच राशि में हों या पापी ग्रहों (जैसे राहु, केतु, शनि) से पीड़ित हों, तो योग अपना शुभ फल नहीं दे पाता. वहीं, अगर कुंडली में चंद्रमा के आगे और पीछे के भाव खाली हों (केमद्रुम योग), तो गजकेसरी योग का प्रभाव काफी हद तक नष्ट हो जाता है. इस योग का पूर्ण फल अक्सर गुरु या चंद्रमा की महादशा और अंतर्दशा के दौरान ही प्राप्त होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)