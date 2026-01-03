Kundli Yog: राजसी ठाठ-बाट और अटूट साहस का प्रतीक, जानें आपकी कुंडली में 'रूचक योग' है या नहीं?

Ruchak Yog Benefits: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति हमारे जीवन की दिशा तय करती है. इन्हीं स्थितियों में से एक है 'रूचक पंचमहापुरुष योग'. यह योग नवग्रहों के सेनापति मंगल द्वारा निर्मित होता है. मंगल को ऊर्जा, साहस, भूमि और पराक्रम का कारक माना गया है, इसलिए जिसकी कुंडली में यह योग होता है, वह व्यक्ति समाज में एक योद्धा की तरह चमकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में मंगल का रुचक राजयोग कैसे बनता है, इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कब यह योग निष्प्रभावी हो जाता है.

कैसे होता है रूचक योग का निर्माण?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, रूचक योग तब बनता है जब मंगल ग्रह कुंडली के केंद्र भावों (1, 4, 7 या 10वें भाव) में विराजमान हो. इसके साथ ही मंगल का अपनी स्वराशि (मेष या वृश्चिक) या अपनी उच्च राशि (मकर) में होना अनिवार्य है. अगर मंगल लग्न या चंद्रमा से केंद्र में इन राशियों के साथ स्थित है, तो जातक के जीवन में सफलता के द्वार खुल जाते हैं.

विभिन्न भावों में रूचक योग का प्रभाव

कुंडली के अलग-अलग घरों में रूचक योग का फल भी अलग-अलग होते हैं. कुंडली के पहले भाव में बना यह योग योग जातक को आकर्षक व्यक्तित्व, उत्तम स्वास्थ्य और अजेय साहस देता है. ऐसा व्यक्ति व्यापार में भारी सफलता प्राप्त करता है. जबकि चौथे और 7वें भावों में योग होने से जातक को सुखद वैवाहिक जीवन, अचल संपत्ति (भूमि-भवन) और समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती है. कुंडली का दसवां घर 'कर्म' का होता है. यहां रूचक योग जातक को खेल, सेना, पुलिस या राजनीति के शिखर पर पहुंचाता है.

करियर और व्यक्तित्व पर प्रभाव

रूचक योग से प्रभावित व्यक्ति साधारण नहीं होते. उनके व्यक्तित्व में कुछ खूबियां देखी जाती हैं. ऐसे लोग स्वाभाविक नेता होते हैं. वे सेनापति, पुलिस अधिकारी, कमांडो या उच्च पदस्थ राजनेता बनते हैं. ये जातक सिर्फ शारीरिक रूप से बलिष्ठ नहीं होते, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने वाली कुशाग्र बुद्धि के भी स्वामी होते हैं. खेल (क्रिकेट, एथलेटिक्स) और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में ये लोग अपने विरोधियों पर हमेशा भारी पड़ते हैं. ये मित्रों के लिए जितने उदार और मददगार होते हैं, शत्रुओं के लिए उतने ही घातक सिद्ध होते हैं.

कब मिलता है इस योग का पूर्ण फल?

रूचक योग का सर्वाधिक शुभ फल मंगल की महादशा या अंतर्दशा के दौरान देखने को मिलता है. इस समय व्यक्ति को धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होती है. ऐसे जातक उत्तम भोजन और विलासी जीवन का आनंद लेते हैं.

कब निष्प्रभावी हो जाता है यह योग?

हर कुंडली में रूचक योग समान परिणाम नहीं देता. कुछ स्थितियां इसके शुभ प्रभाव को कम कर सकती हैं. अगर मंगल पर राहु, केतु या शनि जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो योग की शक्ति घट जाती है. कुंडली में यदि पितृदोष या कालसर्प दोष प्रबल हो, तो जातक योग का लाभ उठाने के बजाय गलत रास्तों या अनैतिक कार्यों की ओर मुड़ सकता है. अगर मंगल नीच का हो या अस्त हो, तो वह शुभ फल देने में असमर्थ रहता है.

