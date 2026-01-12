Kundli Yog: बेहद अशुभ होता है कुंडली का 'शकट' योग, जानें इसके प्रभाव और नुकसान

Kundli Yog: वैदिक ज्योतिष में जिस प्रकार शुभ योग व्यक्ति को सफलता और समृद्धि की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, उसी प्रकार अशुभ योग जीवन के मार्ग में कई बाधाएं खड़ी करते हैं. इन्हीं कष्टकारी योगों में से एक है शकट योग. यह योग जातक के जीवन को एक पहिये की तरह बना देता है, जिसमें स्थिरता का अभाव रहता है और व्यक्ति को निरंतर उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में शकट योग का निर्माण कैसे होता है, इसका जीवन पर क्या पड़ता है और इसके फायदे या नुकसान क्या-क्या हैं.

क्या है शकट योग?

'शकट' शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'गाड़ी' या 'बैलगाड़ी'. जिस तरह गाड़ी का पहिया कभी ऊपर तो कभी नीचे होता है, ठीक उसी तरह इस योग से प्रभावित व्यक्ति का भाग्य भी अस्थिर रहता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस योग का निर्माण मुख्य रूप से दो स्थितियों में होता है. जब कुंडली के सभी ग्रह सिर्फ पहले (लग्न) और 7वें भाव में स्थित हों. जब बृहस्पति (गुरु), चंद्रमा से छठे (6th) या आठवें (8th) भाव में स्थित हो. साथ ही, गुरु लग्न या अन्य केंद्र स्थानों (1, 4, 7, 10) से बाहर हो, तब यह योग पूर्ण रूप से प्रभावी होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

शकट योग का जीवन पर प्रभाव

इस योग की उपस्थिति के कारण जातक को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कड़े संघर्षों से गुजरना पड़ सकता है. व्यक्ति को धन की कमी, व्यापार में हानि और बार-बार वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है. जातक अक्सर अपमान, अज्ञात भय और मानसिक तनाव से घिरा रहता है. कई बार सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कमी आती है. शकट (बैलगाड़ी) की तरह ऐसे व्यक्ति की उन्नति बहुत धीमी होती है. बचपन और वृद्धावस्था के दौरान परेशानियां अधिक बढ़ सकती हैं. दांपत्य जीवन में कलह और अपनों से वैचारिक मतभेद के कारण व्यक्ति खुद को अकेला महसूस कर सकता है. स्वभाव में स्वार्थ या चालाकी आने की भी संभावना रहती है. इसके अलावा शारीरिक व्याधियां और रोगों के कारण जातक का जीवन संघर्षपूर्ण हो सकता है.

क्या शकट योग हमेशा अशुभ होता है?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में एक अशुभ योग की उपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि पूरा जीवन कष्टकारी होगा. कई ऐसी स्थितियां हैं जिनसे शकट योग का कुप्रभाव कम या समाप्त हो जाता है. अगर कुंडली में चंद्रमा बलवान होकर अपनी उच्च राशि या स्वराशि में स्थित है, तो वह कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है. इसके साथ ही अगर राहु, चंद्रमा के साथ युति बनाए या बृहस्पति राहु से प्रभावित हो, तो इस योग का दुष्प्रभाव कम हो जाता है. अगर चंद्रमा या बृहस्पति लग्न से केंद्र स्थानों में हों, या शुक्र और चंद्रमा की युति हो, तो जातक को आर्थिक सफलता प्राप्त होती है. अगर षडबल में बृहस्पति की स्थिति चंद्रमा से बेहतर हो, तो योग का प्रभाव न के बराबर हो जाता है. अगर मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर हो, तो भी यह योग भंग माना जाता है.

यह भी पढ़ें: भाग्य को 'अमावस्या' बना देता है कुंडली का यह योग, कहीं आपकी तरक्की पर भारी तो नहीं 'ग्रहण'

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)