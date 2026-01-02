Kundli Yog: कुंडली के 5वें भाव में बना चंद्र-मंगल का योग देता है अथाह धन और राजा जैसी जिंदगी, जानें इसके शुभ-अशुभ प्रभाव

Chandra Mangal Yog in Astrology: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों की स्थिति और उनके आपसी संबंध जातक के जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं. जब दो या दो से अधिक ग्रह एक ही राशि में स्थित होते हैं, तो इसे 'युति' कहा जाता है. इसके अलावा, जब ग्रह एक-दूसरे से सातवें भाव में होकर आमने-सामने होते हैं, तो उसे 'प्रतियुति' के नाम से जाना जाता है. इन्हीं संयोगों में से एक अत्यंत प्रभावशाली योग है- चंद्र-मंगल योग. ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि यह योग अगर कुंडली के शुभ भावों में बनता है तो जातक को राजा जैसी जिंदगी देता है. इसके प्रभाव से व्यक्ति को राजयोग प्राप्त होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में चंद्र-मंगल का शुभ योग कैसे बनता है और इसके शुभ-अभुभ प्रभाव कौन-कौन से हैं.

चंद्रमा और मंगल का योग

कुंडली के चंद्र-मंगल योग को जानने के लिए कुछ बातों को जानना बेहद जरूरी है. सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि चंद्रमा को 'स्त्री' स्वभाव का ग्रह और 'मन' का कारक माना गया है. कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा वृषभ में उच्च और वृश्चिक में नीच का होता है. इसकी शक्ति सूर्य से इसकी दूरी पर निर्भर करती है- सूर्य से जितना दूर, उतना ही यह प्रभावी होता है. जबकि, मंगल एक 'पुरुष' और 'क्रूर' प्रकृति का ग्रह है. वृश्चिक व मेष का स्वामी मंगल मकर में उच्च और कर्क में नीच का होता है. कुंडली में कमजोर मंगल रक्त विकार, हृदय रोग या दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है.

कैसे बनता है चंद्र-मंगल योग?

जब किसी व्यक्ति की कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा और मंगल एक साथ विराजमान होते हैं, तो चंद्र-मंगल योग का निर्माण होता है. ज्योतिष शास्त्र में इसे आर्थिक संपन्नता के कारण कई बार 'लक्ष्मी योग' भी कहा जाता है, परंतु इसके फल हमेशा शुभ ही मिलेंगे, यह कोई जरूरी नहीं है.

शुभ लग्न और राशियां

अगर जातक का जन्म मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर या मीन लग्न/राशि में हुआ है, तो यह योग विशेष रूप से सकारात्मक परिणाम देता है. कुंडली के 5वें भाव में बना यह योग जातक को अपार धन, समृद्धि और कलात्मक प्रतिभा प्रदान करता है. ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत सक्षम होते हैं. कुंडली के 10वें भाव को करियर के दृष्टिकोण से अच्छा माना गया है. यह जातक को व्यापार में बड़ी सफलता और नौकरी में उच्च पद दिलाता है.

नकारात्मक प्रभाव

यदि चंद्रमा और मंगल दोनों ही पीड़ित या अशुभ स्थिति में हों, तो इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं. कुंडली के 10वें भाव में अशुभ युति होने पर जातक धन के लालच में अनैतिक रास्ते चुन सकता है, यहां तक कि अपनों को धोखा देने से भी पीछे नहीं हटता.

अगर यह योग पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में बने, तो जातक मांगलिक होता है. इससे वैवाहिक जीवन में तनाव, झगड़े और कभी-कभी हिंसा की स्थिति भी बन सकती है. पहले भाव में अशुभ मंगल स्वास्थ्य समस्याएं देता है, जबकि अशुभ चंद्रमा जातक को गलत तरीके से धन कमाने की ओर प्रवृत्त करता है.

चंद्र-मंगल योग वाले जातकों का व्यक्तित्व

इस विशिष्ट योग में जन्मे व्यक्तियों में कुछ खास गुण और लक्षण पाए जाते हैं. ये लोग क्रोधी तो होते हैं, लेकिन जीवन की चुनौतियों के सामने कभी घुटने नहीं टेकते. इनका दिमाग अत्यंत तेज और कूटनीतिक होता है. धन के संचय और निवेश के मामलों में ये बहुत माहिर होते हैं. हालांकि, इनका शुरुआती जीवन अक्सर कठिनाइयों भरा होता है, लेकिन मध्यम आयु के बाद ये विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं. ये जातक डॉक्टर, वकील, ज्योतिषी, प्रशासनिक अधिकारी या सफल राजनेता के रूप में ख्याति प्राप्त करते हैं.

