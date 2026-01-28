Kundli Yog: किन वजहों से कुंडली में बन जाता है 'दरिद्र योग'? इसका आर्थिक जीवन पर क्या होता है असर

Daridra Yog: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति हमारे जीवन की दिशा तय करती है. जहां कुंडली के शुभ योग व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, वहीं कुछ अशुभ योग जीवन में संघर्ष और आर्थिक तंगी का कारण बनते हैं. इन्हीं नकारात्मक योगों में से एक है 'दरिद्र योग'. यह योग व्यक्ति के बने-बनाए कार्यों में बाधा डालता है और उसे निरंतर वित्तीय संकटों से घेरे रखता है. कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि धनी आदमी अचानक पाई-पाई के लिए मोहताज हो जाता है. ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि ऐसा कुंडली में बनने वाले दरिद्र योग की वजह से होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में दरिद्र योग कैसे बनता है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

क्या होता है दरिद्र योग?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दरिद्र योग एक ऐसी स्थिति है जो जातक के संचित धन, मान-सम्मान और करियर पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालती है. जब यह योग किसी कुंडली में सक्रिय होता है, तो व्यक्ति को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता और उसे जीवन के हर मोड़ पर कड़ा संघर्ष करना पड़ता है.

कैसे होता है इस अशुभ योग का निर्माण?

वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार, दरिद्र योग तब बनता है जब कुंडली में लाभ भाव (11वें भाव) का स्वामी ग्रह छठे, आठवें या बारहवें भाव (त्रिक भाव) में बैठ जाए, तो आय के मार्ग बाधित होने लगते हैं. देवगुरु बृहस्पति समृद्धि के कारक हैं. अगर वे छठे से बारहवें भाव के बीच कहीं भी पीड़ित अवस्था में हों, तो दरिद्र योग का प्रभाव दिखता है. जब कुंडली के शुभ ग्रह किसी पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाते हैं या केंद्र भाव खाली हों और धन भाव में क्रूर ग्रह बैठे हों, तब भी यह योग बनता है. अगर चंद्रमा से चौथे स्थान पर कोई अशुभ या पाप ग्रह विराजमान हो, तो व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है.

दरिद्र योग के लक्षण और प्रभाव

जिस जातक की कुंडली में यह योग होता है, उसे अक्सर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आर्थिक निवेश में लगातार घाटा होना, समाज में प्रतिष्ठा की कमी और करियर में रुकावटें. कठिन परिश्रम के बावजूद सफलता का हाथ न लगना, परिवार में कलह और मानसिक अशांति इत्यादि परेशानियां जातक को झेलनी पड़ती हैं.

दरिद्र योग के प्रभाव कम करने के प्रभावी उपाय

गीता का पाठ- श्रीमद्भगवद गीता के 11वें अध्याय का नियमित पाठ करना दरिद्र योग के नाश के लिए सर्वोत्तम माना गया है.

गजेंद्र मोक्ष- आर्थिक संकटों से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन 'गजेंद्र मोक्ष' का पाठ करें.

शनि मंत्र का जाप- अगर दरिद्र योग शनि के कारण है, तो हर शनिवार 108 बार शनि महामंत्र का जाप करें और उपवास रखें.

व्यावहारिक और वास्तु उपाय

घर की ऊर्जा- घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं. यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है.

सम्मान और संस्कार- अपने माता-पिता और जीवनसाथी का हमेशा सम्मान करें. ज्योतिष में रिश्तों का सम्मान ग्रहों को शांत करने की सबसे बड़ी औषधि है.

धातु धारण करना- किसी विशेषज्ञ की सलाह पर मध्यमा उंगली में तीन धातु का छल्ला या हाथ में तीन धातु का कड़ा धारण करें.

दान और सेवा

जरूरतमंदों और गरीबों को भोजन दान करना कुंडली के दोषों को कम करने का सबसे सरल तरीका है. शनिवार को काली वस्तुओं या अनाज का दान विशेष फलदायी होता है.

