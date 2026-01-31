Kundli Yog: साधारण कुल में जन्म लेकर भी विश्व विख्यात बनाते हैं ये ग्रह संयोग, क्या आपकी कुंडली में है सरस्वती योग

Saraswati Yog Benefits: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रह-नक्षत्रों के संयोग से कुंडली में कई प्रकार के योग होते हैं, जिसमें से कुछ का जीवन पर सकारात्मक असर पड़ता है. जबकि, कुछ का जीवन पर नकारात्मक असर देखने को मिलता है. ज्योतिष शास्त्र में सरस्वती योग को ज्ञान की देवी मां सरस्वती का साक्षात आशीर्वाद माना गया है. जब कुंडली में बुद्धि, विवेक और कला के कारक ग्रह एक विशेष तालमेल बिठाते हैं, तो व्यक्ति साधारण होकर भी असाधारण उपलब्धियां हासिल करता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में सरस्वती योग कैसे बनता है और उसका जीवन पर क्या असर होता है.

कैसे बनता है सरस्वती योग?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सरस्वती योग मुख्य रूप से तीन शुभ ग्रहों बुध, बृहस्पति और शुक्र के मेल से बनता है. यह योग कुंडली में तब बनता है जब बुध, बृहस्पति और शुक्र कुंडली के 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 या 11वें भाव में स्थित हों.

बृहस्पति की मजबूती

इस योग की सबसे बड़ी शर्त यह है कि बृहस्पति (गुरु) अपनी स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में होकर बलवान होना चाहिए. इसके साथ ही इन तीनों ग्रहों का एक-दूसरे के साथ केंद्र या त्रिकोण में होना इस योग को और भी शक्तिशाली बना देता है. ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि इस योग का जीव पर गहरा असर पड़ता है.

सरस्वती योग का असर

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिस जातक की कुंडली में यह योग होता है, उसका व्यक्तित्व दूसरों से भिन्न और प्रभावशाली होता है. ऐसे जातक अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और कठिन विषयों को भी सहजता से समझ लेते हैं. इनकी वाणी में मधुरता और स्पष्टता होती है, जिससे ये दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं. कला, संगीत, साहित्य और लेखन में इनकी गहरी रुचि और पकड़ होती है. अपने ज्ञान और शालीन व्यवहार के कारण इन्हें समाज में उच्च सम्मान और ख्याति प्राप्त होती है. भौतिक सफलता के साथ-साथ ऐसे लोग धर्म और अध्यात्म को भी खास महत्व देते हैं.

किन क्षेत्रों में मिलती है अपार सफलता?

सरस्वती योग से प्रभावित व्यक्ति अक्सर इन क्षेत्रों में आइकन बनकर उभरते हैं. इस योग वाले जातकों को शिक्षा और साहित्य में बड़ी सफलता मिलती है. इस योग के जातक प्रोफेसर, लेखक, कवि, फिलॉस्फर बनते हैं. इसके साथ ही संगीतकार, गायक, चित्रकार बनते हैं. वैज्ञानिक, डेटा रिसर्चर इत्यादि भी इस योग के जातक होते हैं.

