Kundli Yog: जिसकी कुंडली में होता है शुक्र का यह राजयोग, वह व्यक्ति जीता है राजा जैसा वैभवशाली जीवन

Malavya Yog in Astrology: वैदिक ज्योतिष में पंच महापुरुष योगों को सबसे शक्तिशाली और शुभ माना गया है. इन्हीं में से एक अत्यंत प्रभावशाली योग है- मालव्य योग. यह योग शुक्र देव की विशेष कृपा से निर्मित होता है. ज्योतिष में शुक्र को सुख-सुविधा, रोमांस, कला, कूटनीति और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है. जब शुक्र बलवान होकर कुंडली में मालव्य योग बनाते हैं, तो जातक का जीवन किसी राजा से कम नहीं होता.ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में शुक्र का राजयोग कैस बनता है, कुंडली में इस राजयोग के बनने से क्या फायदे होते हैं इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

कैसे बनता है कुंडली में मालव्य योग?

मालव्य योग का निर्माण तब होता है जब शुक्र ग्रह कुंडली के केंद्र भावों (1, 4, 7 या 10वें भाव) में स्थित हों और साथ ही वे अपनी स्वराशि (वृषभ या तुला) या अपनी उच्च राशि (मीन) में विराजमान हों. इन विशेष स्थितियों में शुक्र अपनी पूर्ण शक्ति से जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं.

कुंडली के विभिन्न भावों में मालव्य योग का प्रभाव

पहला भाव - यदि लग्न में यह योग बने, तो जातक का व्यक्तित्व बेहद चुंबकीय और आकर्षक होता है। ऐसे लोग न केवल सुंदर होते हैं, बल्कि व्यापारिक कार्यों में भी बड़ी ख्याति प्राप्त करते हैं।

दूसरा भाव- यहां यह योग जातक को भूमि, आलीशान भवन, लग्जरी गाड़ियां और सभी भौतिक सुख प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक और वैवाहिक सुख भरपूर मिलता है.

सातवां भाव - सातवें घर में मालव्य योग होने से जातक को बहुत सुंदर और वफादार जीवनसाथी मिलता है। साथ ही, व्यक्ति फिल्म, फैशन या ग्लैमर की दुनिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाता है.

दसवां भाव- करियर के भाव में यह योग होटल मैनेजमेंट, एविएशन (हवाई सेवा), और सिनेमा जैसे क्षेत्रों में अपार धन और सफलता दिलाता है.

मालव्य योग वाले जातक की पहचान और व्यक्तित्व

जिस व्यक्ति की कुंडली में यह राजयोग होता है, उसके लक्षण और स्वभाव अन्य लोगों से अलग होते हैं. ऐसे जातकों की आंखें बड़ी और आकर्षक, नाक सुडौल और वाणी में एक शाही गरिमा होती है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, इनके हाथ या पैरों में शंख, मछली या कमल के चिह्न हो सकते हैं. ये लोग संगीत, गायन, पेंटिंग या अभिनय जैसी कलाओं में निपुण होते हैं. इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि लोग इनकी ओर खिंचे चले आते हैं. ऐसे जातक हमेशा बेहतरीन चीजें पसंद करते हैं और एक आलीशान जीवनशैली जीते हैं.

करियर के बेहतरीन विकल्प

फैशन डिजाइनिंग और मॉडलिंग, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी, मीडिया, टीवी होस्टिंग और एक्टिंग, इंटीरियर डेकोरेशन और फोटोग्राफी, ज्वैलरी और मैरिज ब्यूरो का व्यापार जैसे क्षेत्रों में शिखर पर पहुंचते हैं.

कब यह योग फलदायी नहीं होता?

कुंडली में सिर्फ योग का होना ही पर्याप्त नहीं है, ग्रहों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है. अगर शुक्र पर राहु, केतु या शनि जैसे क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, तो मालव्य योग के शुभ फलों में कमी आ जाती है. अगर शुक्र स्वयं कुंडली में पीड़ित या नीच राशि में हो, तो यह योग 'शुक्र दोष' में बदल सकता है, जिससे जातक के चरित्र और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है. कुंडली में कालसर्प, पितृ या मांगलिक दोष की उपस्थिति भी इस राजयोग की शक्ति को कम कर सकती है, जिससे जातक सुख पाने के लिए गलत रास्तों पर जा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)