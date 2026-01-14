Kundli Yog: क्या आप भी भोगेंगे राजा जैसा सुख? कुंडली में 'अनफा योग' दिलाता है हर सुख-सुविधा और सम्मान

Anapha Yog: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रह-नक्षत्रों के गोचर, उदय-अस्त और उससे बनने वाले प्रभावशाली योगों का विशेष महत्व है. जब किसी जातक की कुंडली में ग्रह-नक्षत्रों के संयोग से विशेष संयोग बनते हैं, उसका जीवन के कई क्षेत्रों पर गहरा असर पड़ता है. ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि ग्रहों की युति और स्थिति से कई महत्वपूर्ण योगों का जन्म होता है, जो व्यक्ति के जीवन की दिशा तय करते हैं. इन्हीं शुभ योगों में से एक है 'अनफा योग'. इसे कुंडली के सबसे प्रभावशाली राजयोगों में गिना जाता है,जो जातक को समाज में प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और सफलता दिलाता है. आइए जानते हैं कि कुंडली में अनफा योग कैसे बनता है और यह प्रकार से राजयोग जैसे सुख का संकेत देता है.

कैसे निर्मित होता है अनफा योग?

ज्योतिष गणना के अनुसार, अनफा योग का सीधा संबंध चंद्रमा से है. जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा से बारहवें भाव (पिछले घर) में सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर कोई अन्य ग्रह (मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि) स्थित हो, तो 'अनफा योग' का निर्माण होता है. अगर चंद्रमा से 12वें भाव में सिर्फ सूर्य स्थित है, तो यह योग मान्य नहीं होता. इस भाव में सूर्य के अलावा अन्य शुभ या क्रूर ग्रहों की उपस्थिति अनिवार्य है.

अनफा योग के फायदे

जिस जातक की कुंडली में यह योग होता है, वह स्वभाव से अत्यंत प्रभावशाली और गुणवान होता है. ऐसे व्यक्ति न सिर्फ शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, बल्कि उनमें नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है. भाग्य का साथ मिलने के कारण इन्हें जीवन के हर मोड़ पर सफलता और राजकीय सुख प्राप्त होता है.

विभिन्न ग्रहों के साथ अनफा योग का प्रभाव

मंगल के साथ अनफा योग- अगर चंद्रमा से पिछले भाव में मंगल बैठा हो, तो व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस और तेज होता है. ऐसे जातकों में सफल राजनेता बनने के गुण होते हैं. ये अपनी मेहनत और पराक्रम के बल पर समाज में ऊंचा मुकाम और प्रसिद्धि हासिल करते हैं.

बुध के साथ अनफा योग

बुध की उपस्थिति जातक को कुशाग्र बुद्धि और चतुर बनाती है. ऐसे लोग अपनी वाणी के दम पर दुनिया जीतते हैं. ये बेहतरीन लेखक, वक्ता, कवि या गायक बनते हैं और इन्हें जीवन में भरपूर राजसुख मिलता है. इससे इनका जीवन खुशहाल और मालामाल रहता है.

गुरु (बृहस्पति) के साथ अनफा योग

गुरु के प्रभाव से बना अनफा योग व्यक्ति को असाधारण रूप से मेधावी और विद्वान बनाता है. ऐसे जातक अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पहचाने जाते हैं और इन्हें सरकारी या राजकीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है. इनका जीवन नैतिकता और ज्ञान से भरपूर होता है.

शुक्र के साथ अनफा योग

शुक्र के कारण बनने वाला यह योग जातक को कलात्मक और आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करता है. ऐसे लोग अक्सर काव्य और कला के क्षेत्र में नाम कमाते हैं. इन्हें विपरीत लिंग के बीच काफी लोकप्रियता मिलती है और इनका जीवन विलासिता व भौतिक सुखों से भरा रहता है.

शनि के साथ अनफा योग

जब शनि इस योग का आधार बनता है, तो व्यक्ति गंभीर, अनुशासित और प्रभावशाली होता है। शनि की कृपा से वह अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करता है. साथ ही, ऐसे जातकों को उत्तम संतान सुख और पारिवारिक खुशियां भी प्राप्त होती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)