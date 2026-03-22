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Hindi Newsऐस्ट्रोShani Dev: शनि का घर से क्या है कनेक्शन? लाल किताब के ये 5 संकेत बताते हैं किस उम्र में बनेगा आपका मकान

Shani Dev: शनि का घर से क्या है कनेक्शन? लाल किताब के ये 5 संकेत बताते हैं किस उम्र में बनेगा आपका मकान

Lal Kitab Own House Predictions: लाल किताब में अनिष्ट ग्रहों की पीड़ा और दुर्भाग्य मुक्ति के उपाय के साथ ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव एवं उनके उपायों की चर्चा की गई है. अक्सर लोग ज्योतिषी से एक सवाल खासतौर पर करते हैं कि उनका अपना घर कब होगा. ऐसे में आइए, लाल किताब के अनुसार जानते हैं कि किस उम्र में आपका अपना मकान होगा. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 22, 2026, 01:24 PM IST
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Shani Dev: शनि का घर से क्या है कनेक्शन? लाल किताब के ये 5 संकेत बताते हैं किस उम्र में बनेगा आपका मकान

Lal Kitab shani Prediction: ज्योतिष और लाल किताब में शनि देव को कर्म फलदाता के साथ-साथ भवन निर्माण का कारक माना गया है. मान्यताओं के अनुसार, शनि देव कर्मों का फल देने के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में जो जातक जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. जबकि, जो लोग अनावश्यक दूसरों को परेशान करते हैं, उन्हें शनि के कोप का भाजन होना पड़ता है. यानी ऐसे लोगों को शनि देव खूब कष्ट देते हैं. वैसे तो लोग शनि का मान सुनकर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन लाल किताब के अनुसार, वे भवन निर्माण के कारक भी हैं. अधिकांश लोगों का सपना आलीशान भवन या बंगला का होता है. हालांकि इसके लिए वे दिन-रात भी मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार लाख कोशिशों क बावजूद सफलता नहीं मलती है. इस स्थिति में लोग कई बार हताश-नराश हो जाते हैं. ऐस में आइए लाल किताब से अनुसार जानते हैं कि, आखिर आपना घर किस उम्र में बनेगा और वह सुखद रहेगा या नहीं. 

पहला से तीसरा भाव

प्रथम भाव (लग्न)- अगर कुंडली में शनि पहले भाव में हो और 7वां और 10वां भाव खाली हो, तो व्यक्ति अपने जीवनकाल में निजी मकान का निर्माण जरूर करता है.

द्वितीय भाव- यहां शनि की उपस्थिति जातक को कम से कम दो छोटे मकान बनाने का अवसर प्रदान करती है. भले ही महल न हो, लेकिन अपनी छत जरूर होती है.

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तृतीय भाव- तीसरे भाव का शनि संघर्ष तो देता है, लेकिन उपायों से योग मजबूत होते हैं. यहां कुत्तों की सेवा (प्रतिदिन भोजन देना) जातक के लिए शीघ्र गृह निर्माण का रास्ता खोलता है. 

चतुर्थ और पंचम भाव

चतुर्थ भाव- इस भाव का शनि व्यक्ति में घर के प्रति गहरा जुनून पैदा करता है. जातक साम-दाम-दंड-भेद लगाकर अपने रहने के लिए आशियाना तैयार कर ही लेता है.

पंचम भाव- यहां सावधानी जरूरी है. अगर शनि पांचवें भाव में है और आप 45 वर्ष की आयु से पहले घर बनाते हैं, तो यह संतान के लिए कष्टकारी हो सकता है. इसके दुष्प्रभाव से बचने हेतु काली गाय का दान करने की सलाह दी जाती है.

छठे से आठवें भाव

षष्ठ भाव- छठे भाव में शनि होने पर 40 वर्ष की आयु से पूर्व मकान बनाना अत्यंत कल्याणकारी और शुभ माना गया है.

सप्तम भाव- यह स्थिति काफी भाग्यशाली है. जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है और वह स्वयं भी एक से अधिक मकानों का स्वामी बनता है.

अष्टम भाव- यहां स्वयं के मकान की राह थोड़ी कठिन होती है. मकान धीरे-धीरे अपनी मेहनत की कमाई से बनता है, बशर्ते राहु-केतु की स्थिति अनुकूल हो.

9वां भाव

नवम भाव का शनि व्यक्ति को एक से अधिक संपत्ति दे सकता है. लेकिन लाल किताब के अनुसार, यहां एक विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. नवम शनि वाले जातक को अधिकतम दो मकान ही बनाने चाहिए. तीसरा मकान आयु के लिए संकट पैदा कर सकता है. साथ ही, यदि पत्नी गर्भवती हो, तो निर्माण कार्य कभी शुरू न करें.

ययह भी पढ़ें: मिट्टी से सोना बनाने का हुनर रखते हैं ये लोग, क्या आपकी कुंडली में है ये योग?

10वां भाव

दसवें भाव में शनि होने पर जातक को 48 वर्ष की आयु के पश्चात ही गृह निर्माण करना चाहिए। यदि इससे पहले घर बनाना अनिवार्य हो, तो मकान के किसी एक हिस्से को थोड़ा अधूरा या कच्चा छोड़ देना चाहिए। पूर्ण निर्माण से आय में कमी या आर्थिक नुकसान की संभावना बनी रहती है।

11वां और12वां भाव

11वां भाव- ग्यारहवें भाव का शनि जीवन के उत्तरार्ध (55 वर्ष के बाद) में गृह सुख का योग बनाता है. इस आयु के बाद बना घर अधिक सुखदायी होता है.

12वां भाव- यहां शनि आपको घर का सुख जरूर देता है. सलाह दी जाती है कि अवसर मिलते ही पहले छोटा मकान बना लें, क्योंकि यही छोटा निर्माण भविष्य में बड़े और भव्य भवन की नींव बनता है.

अगला कदम: क्या आप अपनी कुंडली के अनुसार शनि को अनुकूल करने के लिए विशिष्ट उपायों के बारे में जानना चाहेंगे?

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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