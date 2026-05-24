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घर की दीवार पर छिपकली दिखे तो न करें भगाने की भूल, यह 1 संकेत बदल सकता है आपका पूरा भाग्य!

Lizard at home vastu: शास्त्रों के अनुसार, घर की दीवारों पर छिपकली का दिखना मां लक्ष्मी के आगमन और अचानक होने वाले धन लाभ का गुप्त संकेत होता है. इसलिए इसे साधारण जीव समझकर तुरंत भगाने की गलती न करें, क्योंकि इसका खास जगह पर दिखना आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकता है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 24, 2026, 12:41 PM IST
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घर की दीवार पर छिपकली दिखे तो न करें भगाने की भूल, यह 1 संकेत बदल सकता है आपका पूरा भाग्य!

Lizard at home vastu: घर की दीवारों पर छिपकली दिखना आम बात मानी जाती है. ज्यादातर लोग इसे देखकर डर जाते हैं या तुरंत भगाने की कोशिश करते हैं. लेकिन ज्योतिष और कुछ धार्मिक मान्यताओं में छिपकली को खास संकेतों से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि घर में अचानक छिपकली का दिखना कई बार शुभ संकेत भी माना जाता है. खासतौर पर अगर यह पूजा स्थान, तिजोरी या घर के मुख्य हिस्से के पास दिखाई दे, तो इसे धन और सुख से जोड़कर देखा जाता है. कई लोग इसे मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत भी मानते हैं.

शास्त्रों में माना गया है कि छिपकली का बार-बार एक खास जगह पर दिखना किसी बदलाव की तरफ इशारा कर सकता है. कुछ मान्यताओं के अनुसार अगर छिपकली घर की उत्तर या पूर्व दिशा में नजर आए, तो इसे शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. वहीं अचानक धन लाभ, रुका हुआ काम पूरा होने या नई खुशखबरी मिलने की संभावना भी बताई जाती है. हालांकि अलग-अलग जगहों और परंपराओं में इसके संकेतों को अलग तरीके से समझा जाता है.

छिपकली तो नुकसान पहुंचाना सही नहीं...

ज्योतिष मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि छिपकली को बिना वजह नुकसान पहुंचाना अच्छा नहीं माना जाता. कई लोग इसे प्रकृति का हिस्सा और शुभ संकेत देने वाला जीव मानते हैं. इसलिए उसे देखते ही डरकर मारने या भगाने से बचने की सलाह दी जाती है. कुछ लोग मानते हैं कि अगर छिपकली घर में शांत तरीके से रहती है, तो यह घर के वातावरण के संतुलित होने का संकेत भी हो सकता है. इसी वजह से कई परिवार इसे शुभ मानकर नजरअंदाज कर देते हैं.

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साफ-सफाई का ध्यान रखना भी जरूरी

हालांकि वास्तु और ज्योतिष के साथ-साथ साफ-सफाई का ध्यान रखना भी जरूरी माना जाता है. घर में ज्यादा छिपकलियां होना गंदगी या कीड़ों की मौजूदगी का संकेत भी हो सकता है. इसलिए घर को साफ रखना जरूरी है. अगर छिपकलियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, तो लोग सुरक्षित तरीके से उन्हें बाहर निकालने के उपाय भी अपनाते हैं. धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग इसे शुभ संकेत की तरह देखते हैं, लेकिन साथ ही साफ-सफाई और स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी माना जाता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी बातें पूरी तरह आस्था और परंपराओं पर आधारित होती हैं. इन्हें विज्ञान की तरह प्रमाणित नहीं माना जाता. फिर भी भारत में लंबे समय से लोग पशु-पक्षियों और जीवों को संकेतों से जोड़ते आए हैं. कई लोग छिपकली को भी किस्मत और धन से जुड़े संकेतों का हिस्सा मानते हैं. लेकिन जीवन में सफलता और खुशहाली के लिए मेहनत, सही सोच और अच्छे कर्म सबसे ज्यादा जरूरी माने जाते हैं.
 

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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