Guna Matching for Marriage : हिंदू धर्म में शादी से पहले लड़का-लड़की की कुंडली मिलाई जाती है. इसमें 8 मापदंड के आधार पर लड़का-लड़की के गुण मिलाए जाते हैं. इसलिए इसे अष्‍टकूट मिलान भी कहा जाता है. ज्‍योतिषीय धारणा है कि यदि गुण मिलान की संख्‍या कम से कम 20 हो तो ही विवाह करना उचित होता है. 18 से कम गुण मिलान में शादी करना वैवाहिक जीवन में कई तरह की समस्‍याएं दे सकता है. जैसे- पति-पत्‍नी की आपस में ना बनना, संतान प्राप्ति में बाधा आना, बीमारियां होना, प्रेम की कमी आदि. वहीं इसके उलट यदि 36 के 36 गुण मिलें तो यह शुभ होता है या अशुभ. भगवान राम और माता सीता की कुंडली में 36 के 36 गुण मिले थे. इसे लेकर भी एक अवधारणा है.

36 गुण मिलना शुभ या अशुभ?

वैसे तो लड़का-लड़की के 36 में से 36 गुण मिलना दुर्लभ ही होता है. लेकिन यह शुभ होता है या अशुभ, इसे लेकर लोगों की अलग-अलग अवधारणा है. ज्‍योतिष के अनुसार जितने ज्‍यादा गुण मिलें वैवाहिक जीवन उतना ही सुखी रहता है, इस हिसाब से यदि सभी 36 गुण मिलें तो यह बहुत शुभ होता है.

वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार, 36 गुण मिलने पर भी भगवान राम और माता सीता के वैवाहिक जीवन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. माता सीता को रावण की कैद में रहना पड़ा, साथ ही रावण वध के बाद अयोध्‍या वापस आने पर उन्‍हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी. साथ ही जब धोबी के कहने पर भगवान राम ने उनका त्‍याग कर दिया तो उन्‍हें वन में रहना पड़ा और वहीं लव-कुश को जन्‍म देना पड़ा. कुल मिलाकर सीता जी का जीवन काफी कष्‍टमय रहा इसलिए कुछ लोग इसे अशुभ मानकर विवाह को टालने की सलाह देते हैं.

अष्‍टकूट मिलान के मापदंड

वर्ण (1 गुण): व्यक्ति की मानसिकता और सामाजिक स्थिति का आकलन करता है.

वश्य (2 गुण): एक-दूसरे पर नियंत्रण और अधिकार की क्षमता को दर्शाता है.

तारा (3 गुण): जन्म नक्षत्रों की अनुकूलता को बताता है.

योनि (4 गुण): स्वभाव और यौन अनुकूलता का मापन करता है.

ग्रह मैत्री (5 गुण): ग्रहों की स्थिति और आपसी मित्रता का विश्लेषण करता है.

गण (6 गुण): व्यक्ति के स्वभाव और मानसिक प्रकृति को दर्शाता है.

भकूट (7 गुण): सामाजिक और आर्थिक सुख-शांति के बारे में बताता है.

नाड़ी (8 गुण): स्वास्थ्य और वंश की अनुकूलता को दर्शाता है और इसका सबसे अधिक महत्व है.

