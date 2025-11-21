Advertisement
trendingNow13012339
Hindi Newsऐस्ट्रो

36 के 36 गुण मिलना शुभ या अशुभ? भगवान राम और सीता जी के मिले थे फिर भी सहने पड़े इतने कष्‍ट

Horoscope Matching for Marriage : शादी के लिए कुंडली मिलाई जाती है, लड़का-लड़की का मिलान किया जाता है. त्रेता युग में जब भगवान राम और माता सीता का विवाह वैसे तो स्‍वयंवर के जरिए हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि उनके 36 के 36 गुण मिले थे. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 21, 2025, 09:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

36 के 36 गुण मिलना शुभ या अशुभ? भगवान राम और सीता जी के मिले थे फिर भी सहने पड़े इतने कष्‍ट

Guna Matching for Marriage : हिंदू धर्म में शादी से पहले लड़का-लड़की की कुंडली मिलाई जाती है. इसमें 8 मापदंड के आधार पर लड़का-लड़की के गुण मिलाए जाते हैं. इसलिए इसे अष्‍टकूट मिलान भी कहा जाता है. ज्‍योतिषीय धारणा है कि यदि गुण मिलान की संख्‍या कम से कम 20 हो तो ही विवाह करना उचित होता है. 18 से कम गुण मिलान में शादी करना वैवाहिक जीवन में कई तरह की समस्‍याएं दे सकता है. जैसे- पति-पत्‍नी की आपस में ना बनना, संतान प्राप्ति में बाधा आना, बीमारियां होना, प्रेम की कमी आदि. वहीं इसके उलट यदि 36 के 36 गुण मिलें तो यह शुभ होता है या अशुभ. भगवान राम और माता सीता की कुंडली में 36 के 36 गुण मिले थे. इसे लेकर भी एक अवधारणा है. 

यह भी पढ़ें: दुश्‍मन शनि की राशि में आकर भिड़ेंगे सूर्य, 2026 में 4 राशि वालों को मिलेगी ऐसी सक्‍सेस, रेड कारपेट पर होगा वेलकम

36 गुण मिलना शुभ या अशुभ? 

Add Zee News as a Preferred Source

वैसे तो लड़का-लड़की के 36 में से 36 गुण मिलना दुर्लभ ही होता है. लेकिन यह शुभ होता है या अशुभ, इसे लेकर लोगों की अलग-अलग अवधारणा है. ज्‍योतिष के अनुसार जितने ज्‍यादा गुण मिलें वैवाहिक जीवन उतना ही सुखी रहता है, इस हिसाब से यदि सभी 36 गुण मिलें तो यह बहुत शुभ होता है.  

वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार, 36 गुण मिलने पर भी भगवान राम और माता सीता के वैवाहिक जीवन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. माता सीता को रावण की कैद में रहना पड़ा, साथ ही रावण वध के बाद अयोध्‍या वापस आने पर उन्‍हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी. साथ ही जब धोबी के कहने पर भगवान राम ने उनका त्‍याग कर दिया तो उन्‍हें वन में रहना पड़ा और वहीं लव-कुश को जन्‍म देना पड़ा. कुल मिलाकर सीता जी का जीवन काफी कष्‍टमय रहा इसलिए कुछ लोग इसे अशुभ मानकर विवाह को टालने की सलाह देते हैं. 

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में शुक्रादित्‍य राजयोग, 2026 की मकर संक्रांति से चांदी काटेंगे 3 राशि वाले लोग, मिलेगा राजसी वैभव

अष्‍टकूट मिलान के मापदंड 

वर्ण (1 गुण): व्यक्ति की मानसिकता और सामाजिक स्थिति का आकलन करता है.
वश्य (2 गुण): एक-दूसरे पर नियंत्रण और अधिकार की क्षमता को दर्शाता है.
तारा (3 गुण): जन्म नक्षत्रों की अनुकूलता को बताता है.
योनि (4 गुण): स्वभाव और यौन अनुकूलता का मापन करता है.

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में शुक्रादित्‍य राजयोग, 2026 की मकर संक्रांति से चांदी काटेंगे 3 राशि वाले लोग, मिलेगा राजसी वैभव

 

ग्रह मैत्री (5 गुण): ग्रहों की स्थिति और आपसी मित्रता का विश्लेषण करता है.
गण (6 गुण): व्यक्ति के स्वभाव और मानसिक प्रकृति को दर्शाता है.
भकूट (7 गुण): सामाजिक और आर्थिक सुख-शांति के बारे में बताता है.
नाड़ी (8 गुण): स्वास्थ्य और वंश की अनुकूलता को दर्शाता है और इसका सबसे अधिक महत्व है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Astrology

Trending news

बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
Karnataka crisis
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
Maharashtra
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
mohan bhagwat news
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
Delhi blast
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
Weather
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
DNA
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
DNA
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
DNA
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट