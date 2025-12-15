Mangal in Kundli: कुंडली के इस भाव का मंगल बनाता है साहसी और लीडर, जानें क्रूर ग्रह कैसे संवारेगा जीवन!

Advertisement
Mangal in Kundli: ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता, क्रोध और विवाद का कारक माना गया है. कुंडली में इस ग्रह की मौजूदगी जीवन को लेकर खास संकेत देती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली के किस भाव में बैठा मंगल इंसान को साहसी, निजर और लीडर बनाता है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 15, 2025, 05:34 PM IST
Mangal in Kundli Prediction: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के भाग्य और स्वभाव पर गहरा प्रभाव डालती है. नवग्रहों में, मंगल को विशेष स्थान प्राप्त है, जिसे 'युद्ध, ऊर्जा और साहस का ग्रह' कहा जाता है. कुंडली में इसकी स्थिति व्यक्ति के शारीरिक बल, मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्वास्थ्य, करियर, संबंध और जीवन की चुनौतियों का निर्धारण करती है.कुंडली में मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव से व्यक्ति जीवन में अपार सफलता, धन और यश अर्जित करता है. जबकि, अगर कुंडली का मंगल शुभ स्थिति में ना रहे तो जातक को जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है. कुंडली का कमजोर मंगल वैवाहिक जीवन में भी में कई मुश्किलें खड़ा करता है. मांगलिक दोष से जातक की शादीशुदा जिंदगी तबाह हो जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में मंगल का किस भाव में होना व्यक्ति को साहसी, निडर और लीडर बनाता है.

कुंडली में मंगल की भूमिका

मंगल ग्रह व्यक्ति की ऊर्जा, कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है. अगर मंगल शुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति ऊर्जावान, नेतृत्वकर्ता और साहसी होता है. जबकि, अगर मंगल अशुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति में अत्यधिक आक्रामकता, क्रोध और विवाद पैदा हो सकते हैं.

कुंडली के विभिन्न भावों में मंगल का प्रभाव

पहला भाव (लग्न)- इस भाव में मौजूद मंगल व्यक्ति को शारीरिक रूप से मजबूत, आत्मविश्वासी और साहसी बनाता है. ये लोग किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार रहते हैं. 

दूसरा भाव- इस भाव का मंगल जातक को वाणी में तेज और कुशल संवादकर्ता बनाता है, हालांकि कभी-कभी विवादों का कारण भी बन सकता है.

यह भी पढ़ें: चौथे भाव का शुक्र देता है उच्च पद, अथाह पैसा और आलीशान जिंदगी, जानें धन-कारक ग्रह का प्रभाव

तीसरा भाव- इस भाव में बैठा मंगल जातक को प्रतिस्पर्धात्मक और शारीरिक रूप से बलशाली बनाता है. ये लोग अपनी मेहनत से सफलता हासिल करते हैं.

चौथा भाव- इस भाव का मंगल व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, जिससे कभी-कभी पारिवारिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है. 

पांचवां भाव- यह भाव शिक्षा और संतान से संबंधित है. अगर मानसिक शक्ति मजबूत हो तो यह सकारात्मक होता है, लेकिन नकारात्मक स्थिति में संतान सुख में बाधा डाल सकता है.

मंगल दोष और उसके उपाय

कुंडली में मंगल दोष उत्पन्न होने पर विवाह और व्यक्तिगत जीवन में कई समस्याएं आती हैं. कुंडली में मंगल के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना और हनुमान जी की पूजा करना बहुत प्रभावी माना जाता है. इसके साथ ही मंगलवार के दिन व्रत रखना और विशेष रूप से गुड़ तथा उबले हुए चने का दान करना मंगल ग्रह के प्रभाव को नियंत्रित करता है. इसके अलावा मंगल को लाल रंग प्रिय है. ऐसे में इस रंग के वस्त्रों का अधिक प्रयोग करना मंगल के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने में मददगार होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

