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Hindi Newsऐस्ट्रोAstrology: तूफान में भी अडिग रहते हैं ये 5 राशि वाले, इन्हें हराना सबसे बस की बात नहीं!

Astrology: तूफान में भी अडिग रहते हैं ये 5 राशि वाले, इन्हें हराना सबसे बस की बात नहीं!

Most Peaceful Zodiac: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मेष से लेकर मीन राशि वालों में ग्रह-नक्षत्रों की शुभता के कारण कुछ न कुछ विशेष गुण जरूर मौजूद होते हैं. उदाहरण के लिए किसी राशि का जातक बेहद कोमल हृदय और उदार हो सकता है. इसी तरह पांच राशियां ऐसी हैं, जिसने संबंधित जातक मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी तूफान की तरह डटे रहते हैं. आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में किन 5 राशि वालों के नाम शामिल हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 26, 2026, 12:52 AM IST
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Astrology: तूफान में भी अडिग रहते हैं ये 5 राशि वाले, इन्हें हराना सबसे बस की बात नहीं!

Most Peaceful Zodiac Signs: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मनुष्य का स्वभाव और उसके व्यक्तित्व के गुण काफी हद तक उसकी राशि से प्रभावित होते हैं. जहां कुछ लोग छोटी-छोटी परेशानियों में विचलित हो जाते हैं, वहीं कुछ राशियों के जातक लोहे की तरह मजबूत और हिमालय की तरह शांत रहते हैं. कहा जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपना आपा न खोना और समझदारी से काम लेना एक दुर्लभ गुण है. आइए जानते हैं उन 5 राशियों के बारे में, जिनसे संबंधित लोग धैर्य और मानसिक शक्ति के मामले में सबसे आगे माने जाते हैं.

वृषभ राशि 

वृषभ राशि के जातक अपनी स्थिरता के लिए लोगों के बीच जाने-पहचाने जाते हैं. इस राशि के लोग ये जानते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए ये फल की चिंता में अपनी शांति नहीं खोते. ये अपनी बारी आने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकते हैं. चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, ये घबराहट में गलत निर्णय नहीं लेते, बल्कि धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करते हैं.

कर्क राशि 

वैसे तो कर्क राशि के लोग स्वभाव से काफी संवेदनशील और भावुक माने जाते हैं, लेकिन जब बात जिम्मेदारी या कठिन कार्यों की आती है, तो इनका धैर्य देखने लायक होता है. ये किसी भी काम को पूरी निष्ठा और धीरज के साथ पूरा करते हैं. मुश्किल वक्त में ये अपनी भावनाओं को किनारे रखकर परिस्थिति का सामना करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं.

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कन्या राशि

कन्या राशि के जातक अपनी सक्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं. इनका स्वभाव सेवाभावी और दयालु होता है. इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये संकट के समय घबराते नहीं हैं. किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ये उसके हर पहलू पर गहराई से विचार करते हैं. अगर अचानक कोई समस्या खड़ी हो जाए, तो ये अपनी तार्किक शक्ति का इस्तेमाल कर उसका डटकर मुकाबला करते हैं.

वृश्चिक राशि 

वृश्चिक राशि के जातक अक्सर क्रूर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र इन्हें बेहद धैर्यवान भी मानता है. ये किसी भी विषय पर बिना सोचे-समझे अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते. इनकी राय बहुत स्पष्ट और संतुलित होती है. इनका धैर्य ही इनका सबसे बड़ा हथियार होता है, जो इन्हें चुनौतीपूर्ण समय में भी टूटने नहीं देता.

यह भी पढ़ें: रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर सूर्य देव बढ़ाएंगे इन 5 राशि वालों का सौभाग्य, मिलेगी राजा जैसी जिंदगी!

कुंभ राशि 

कुंभ राशि के लोग भावनात्मक लहरों में बहने के बजाय वास्तविकता में विश्वास रखते हैं. ये फिजूल की बातों और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करते. इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनका कूल स्वभाव और व्यवहार है. ये जल्दी क्रोधित नहीं होते और मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी मुस्कुराहट के साथ पूरा कर लेते हैं. यही संयम इन्हें एक कुशल संकट प्रबंधक बनाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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