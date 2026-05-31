Rashifal 31 May 2026: पूर्णिमा पर राहु-शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन बनाएगा सफलता के योग, पढ़ें सभी राशियों का आज का राशिफल

31 मई 2026 ज्‍योतिष और धर्म की दृष्टि से बहुत खास है. एक ओर आज ज्‍येष्‍ठ अधिक पूर्णिमा है, जिसे ब्‍लू मून नाइट कहा जा रहा है. वहीं आज राहु शतभिषा नक्षत्र के दूसरे पद से पहले पद में प्रवेश करेंगे. इसके अलावा शुक्र भी नक्षत्र बदलकर पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे. वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे. इन सभी ग्रह-नक्षत्रों का राशियों पर भी असर होगा. यहां पढ़ें 31 मई का मेष स मीन का राशिफल.

मेष (Aries)

मेष राशि वालों, आज सितारे आपको अपनी छिपी हुई प्रतिभा को दिखाने का बेहतरीन मौका दे रहे हैं. घर के बड़े-बुजुर्गों के अनुभव और मार्गदर्शन का सहारा लें, बड़ी सफलता मिलेगी. आज सरकारी कामों में जल्दबाजी करने से बचें. बिजनेस में पेमेंट कलेक्ट करने पर ध्यान दें. पेट दर्द या जलन की शिकायत हो सकती है. आज किसी जरूरतमंद बुजुर्ग की मदद जरूर करें.

पॉजिटिव: आज ग्रह स्थिति आपको अपनी योग्यता और क्षमता उजागर करने का मौका दे रही है, इसका भरपूर सदुपयोग करें. घर के बुजुर्गों तथा वरिष्ठ लोगों के अनुभव तथा मार्गदर्शन का अनुसरण करने से आप को बेहतरीन कामयाबी मिलेगी. आय के मार्ग भी प्रशस्त होंगे.

नेगेटिव: लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी रखना उचित रहेगा. क्योंकि अनुभव की कमी से कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं. सरकारी कार्य संबंधी कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, वरना किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं.

व्यवसाय: व्यवसाय में आज अपना अधिकतर समय मार्केट और पेमेंट कलेक्ट करने आदि जैसे कार्य में लगाएं. कार्यरत महिलाएं अपने कार्यों में अधिक सफलता प्राप्त करेंगी. किसी जरूरी कार्य को लेकर व्यावसायिक यात्रा भी करनी पड़ सकती है. नौकरी पेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त कार्यभार बना रहेगा.

लव: घर में सुख-शांति बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बनाए रखने के लिए कुछ समय और विश्वास दोनों जरूरी हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है. पेट में जलन दर्द जैसी समस्या रहेगी. थोड़ी सी सावधानी और संयम आपको स्वस्थ रखेगा.

भाग्यशाली रंग: हरा

भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: वृद्ध और असहाय व्यक्ति की जरूरत अनुसार मदद करें.

Add Zee News as a Preferred Source

वृष (Taurus)

वृष राशि वालों, आज आपका आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय कठिन से कठिन कामों को भी पूरा कर देगा. आज किसी को अपनी क्षमता से अधिक उधार देने से बचें. बिजनेस में किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है. साहित्य और कला से जुड़े लोगों को आज बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. आज शिव उपासना करें और शिवलिंग पर सुगंधित जल चढ़ाएं.

पॉजिटिव: आज भरपूर आत्मविश्वास और मनोबल महसूस करेंगे तथा कठिन से कठिन कार्य भी आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरे करने की क्षमता रखेंगे. पारिवारिक रखरखाव में भी कुछ ना कुछ गतिविधियां चलती रहेंगी. घर के किसी अविवाहित सदस्य के लिए विवाह हेतु कहीं बातचीत हो सकती हैं.

नेगेटिव: अपनी सामर्थ्‍य से ज्यादा उधार देने से परहेज करें. कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे कि जिन पर कटौती करना भी संभव नहीं होगा. कुछ विरोधाभासी प्रवृत्ति के लोग आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं. भूमि, वाहन की खरीद-फरोख्त संबंधी मामलों में सावधानी बरतें.

व्यवसाय: ध्यान रखिए कि कार्यस्थल पर लापरवाही का बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है. किसी भी तरह की डील अथवा समझौता करने में सफलता मिलेगी. साहित्य कला के क्षेत्र से जुड़े लोग आज कोई विशेष उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी कार्य आज स्थगित ही रखें.

लव: परिवार में सभी सदस्यों का आपस में बेहतरीन तालमेल होने से घर में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा. लव पार्टनर से मुलाकात का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य: इस समय बदलते मौसम का प्रतिकूल असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. इस समय स्वास्थ्य की रक्षा हेतु सभी नियम का पालन करना अति आवश्यक है.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 9

उपाय: शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि वालों, आज ग्रह स्थिति आपके पक्ष में सकारात्मक बदलाव ला रही है. ईगो यानी अहंकार से बचें और बड़ों की सलाह मानकर काम करें. बिजनेस में बड़ा निवेश करने से आज बचें, आर्थिक तंगी हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों के प्रमोशन के योग बन रहे हैं. सर्दी-जुकाम से बचने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा लें. आज प्राणायाम जरूर करें.

पॉजिटिव: आज ग्रह स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है. बच्चों से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलने से चिंता दूर होगी. कोई रुका हुआ व्यक्तिगत कार्य भी हल होने वाला है. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में वरिष्ठ तथा बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

नेगेटिव: बहुत अधिक ईगो रखने की बजाय वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना भी सीखना चाहिए. युवाओं को अपने भविष्य के प्रति सजग रहना जरूरी है. दूसरों की मदद करने के साथ-साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखें.

व्यवसाय: कारोबारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी. संगीत, साहित्य, कला आदि से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी. लेकिन कारोबार में ज्यादा निवेश करना आपको आर्थिक समस्या में भी डाल सकता है. नौकरी मे आपकी तरक्की की संभावनाएं बन रही हैं. उच्च अधिकारियों के साथ में संबंध बेहतर होंगे.

लव: घर में सामंजस्य पूर्ण वातावरण रहेगा. या विवाहेतर प्रेम संबंध परेशानी का भी कारण बन सकते हैं.

स्वास्थ्य: वर्तमान मौसम की वजह से नजला, जुकाम जैसी परेशानियां रह सकती हैं. आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करना उचित रहेगा.

भाग्यशाली रंग: सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: प्राणायाम करें तथा प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय जरूर व्यतीत करें.

कर्क (Cancer)

कर्क राशि वालों, आज रिश्तेदारों के साथ मेलजोल बढ़ेगा जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा. आज अपनी जिद के कारण अपना काम न बिगाड़ें. बिजनेस में कर्मचारियों के साथ अपना व्यवहार थोड़ा नरम रखें. वैवाहिक जीवन की नोकझोंक को खुद ही बैठकर सुलझा लें. ब्लड प्रेशर के मरीज सेहत का खास ध्यान रखें. आज पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें.

पॉजिटिव: व्यवस्थित गतिविधियां बने रहने से उत्साह रहेगा. काफी समय बाद नजदीकी संबंधियों के साथ गेट-टुगेदर होने से सभी सदस्य खुशी और आनंद महसूस करेंगे. पिछले कुछ समय से चल रहे व्यवधान दूर होंगे और कोई नया मार्ग भी प्रशस्त होगा.

नेगेटिव: अगर किसी व्यर्थ के मुद्दे पर विवाद हो जाए तो तनाव न ले और शांति से समाधान ढूंढे. इस समय मेहनत अधिक और लाभ कम जैसी स्थिति रहेगी. परंतु उचित समय का इंतजार करें. वरना अपनी किसी जिद की वजह से आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे.

व्यवसाय: व्यवसाय में कुछ खास निर्णय होंगे. लेकिन कर्मचारियों के प्रति व्यवहार नरम रखें. कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं में कुछ हल्की-फुल्की परेशानियां आएंगी और समय रहते समाधान भी मिल जाएगा. नौकरी पेशा व्यक्ति अपने टारगेट को हासिल करने में सक्षम रहेंगे.

लव: पति-पत्नी के बीच कुछ तकरार रहेगी. जो आपस में ही बैठकर सुलझाने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे. युवाओं की मित्रता में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य: वर्तमान मौसम के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें. ब्लड प्रेशर के लोग खास अपना ध्यान रखें और उचित इलाज ले.

भाग्यशाली रंग: आसमानी

भाग्यशाली अंक: 7

उपाय: पशु-पक्षियों के लिए आहार और पानी की व्यवस्था करें.

सिंह (Leo)

सिंह राशि वालों, आज आपकी पुरानी और लंबी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का सबसे सही समय है. खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाएं और प्रतिद्वंद्वियों की चाल पर नजर रखें. व्यापार में रिस्क वाले कामों से आज दूर रहें. संतान के करियर को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. अत्यधिक काम के कारण थकान रहेगी, आराम करें. बहन-बेटियों का सम्मान करें और उन्हें उपहार दें.

पॉजिटिव: कुछ समय मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में भी जरूर व्यतीत करें. इससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. पिछले कुछ समय से जो दीर्घकालीन योजनाएं बन रही हैं, उस लक्ष्य को हासिल करने का उत्तम समय आ गया है.

नेगेटिव: आर्थिक रूप से कुछ उलझनें और समस्याएं आ सकती हैं. परंतु समय रहते आप सुलझा भी लेंगे. परंतु खर्चो पर काबू रखना भी जरूरी है. अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों से नजरअंदाज ना रहे. युवा वर्ग अपने लक्ष्य को हासिल करने के प्रति आलस ना करें.

व्यवसाय: आसपास के व्यापारियों के साथ चल रही प्रतिस्पर्धा में कोई उपलब्धि हासिल होगी. जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. लेकिन रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहने की जरूरत है. नौकरी पेशा लोगों को अपने प्रोजेक्ट के प्रति और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है.

लव: घर का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहेगा. संतान के करियर संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने से खुशियों में और अधिक बढ़ोतरी होगी.

स्वास्थ्य: अत्यधिक कार्यभार के वजह से थकान हावी होगी. उचित आराम भी लेना बहुत जरूरी है.

भाग्यशाली रंग: सफेद

भाग्यशाली अंक: 4

उपाय: बहन-बेटियों का सम्मान करें और उन्हें यथा सामर्थ्य कुछ उपहार अथवा पैसे अवश्य दे.

कन्या (Virgo)

कन्या राशि वालों, आज परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं. बच्चों की किसी बात से मन थोड़ा दुखी हो सकता है, लेकिन गुस्सा करने के बजाय शांति से बात करें. व्यापार में अटका हुआ पैसा निकालने के प्रयास तेज करें. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के काम से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ होगा. सेहत को लेकर लापरवाही न करें, बीपी बढ़ सकता है. आज तुलसी जी के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं.

पॉजिटिव: अनुकूल ग्रह स्थिति है. आपके कार्य बेहतरीन तरीके से पूरे होते जाएंगे, इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. आपको ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी पड़ सकती है. ऐसा करके आपको सुकून ही मिलेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर बेहतर करने का प्रयास करेंगे.

नेगेटिव: पारिवारिक मामलों को ज्यादा तूल न दें वरना संबंधों में तनाव बढ़ सकता है. बच्चे के किसी गतिविधि का पता चलने से मन व्यथित रहेगा. परंतु आवेश में आने की बजाय सहजता से सुलझाने की कोशिश करें. खरीदारी करते समय पक्के बिल का प्रयोग करना उचित रहेगा.

व्यवसाय: कारोबारी व्यवस्था उचित बनी रहेगी, कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो सकती हैं रुकी हुई पेमेंट निकालने की हर संभव कोशिश करें, नहीं तो फंस जाएगी. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट संबंधी कार्य फायदे की स्थिति में रहेंगे. ऑफिस के सहयोगियों के साथ उचित सामंजस्य बना रहेगा.

लव: पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की गलतफहमी की वजह से नोकझोंक हो सकती हैं. गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाएं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति आपकी ही लापरवाही की वजह से ब्लड प्रेशर संबंधी परेशानी बढ़ सकती है. स्वास्थ्य रखने के लिए की दिनचर्या को व्यवस्थित करना जरूरी है.

भाग्यशाली रंग: केसरिया

भाग्यशाली अंक: 3

उपाय: तुलसी मां के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं.

तुला (Libra)

तुला राशि वालों, आज आपकी महत्वपूर्ण योजनाओं को जमीन पर उतारने का उचित समय है. जल्दबाजी या अति उत्साह में काम बिगाड़ न लें. बिजनेस में दैनिक आय बढ़ेगी, लेकिन किसी कर्मचारी के कारण थोड़ी परेशानी आ सकती है. वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने के लिए जीवनसाथी को कोई प्यारा सा तोहफा दें. आज लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और प्रसाद बांटें.

पॉजिटिव: आज कोई उचित परिणाम की प्राप्ति होने वाली है. किसी विशेष कार्य संबंधी बनी हुई योजनाओं को कार्य रूप देने का उचित समय है. अनुभवी तथा प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क आपके लिए फायदेमंद भी रहेंगे. किसी संबंधी के साथ विवादित मामले का भी समाधान निकलेगा.

नेगेटिव: अति उत्साह और जल्दबाजी में बने बनाए काम बिगड़ भी सकते हैं. कुछ नजदीकी लोग ही जलन की भावना से आपका अहित करने की कोशिश करेंगे. परंतु ऐसे लोगों की परवाह ना करें तथा दूरी बनाकर रखें. आवेश और क्रोध पर काबू रखना जरूरी है.

व्यवसाय: कारोबार में दैनिक आय में इजाफा होगा. लेकिन किसी कर्मचारी की वजह से परेशानी खड़ी हो सकती हैं. परंतु इस समय तनाव लेने की बजाए सूझबूझ से हल निकालना ज्यादा उचित रहेगा. सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को कुछ समस्याएं आ सकती हैं. सीनियर लोगों से मार्गदर्शन अवश्य ले.

लव: घर की व्यवस्था पर भी ध्यान दें तथा जीवनसाथी को कुछ उपहार देना आपसी संबंधों में और अधिक नजदीकियां बढ़ाएगा. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे.

स्वास्थ्य: वर्तमान मौसम का नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. लापरवाही ना बरतें तथा अपना पूरा ध्यान रखें.

भाग्यशाली रंग: बादामी

भाग्यशाली अंक: 1

उपाय: लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और प्रसाद बांटे.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों, आज किसी बड़े व्यक्ति की मदद से आपका पुराना दर्द दूर होगा. दूसरों के फटे में पैर बिल्कुल न अड़ाएं. मौज-मस्ती में बजट से ज्यादा खर्च न करें. बिजनेस में नए और प्रभावी संपर्क बनेंगे. मशीनरी और टेक्निकल काम करने वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन है. मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द हो सकता है. आज गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलाएं.

पॉजिटिव: वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ खास ही रहेगा. किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से लंबे समय से चल रही किसी परेशानी से राहत मिलेगी. आपकी इच्छा शक्ति और रचनात्मकता में सुधार आएगा. संपर्कों का दायरा भी बड़ रहा है, जो भविष्य में आपको आर्थिक रूप से सक्षम और सुदृढ़ बनाएगा.

नेगेटिव: महिलाएं खास तौर पर खुद को अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक मामलों में ही व्यस्त बनाए रखें. कोशिश करके दूसरों के मामले में ना ही पड़े. क्रोध के बजाए शांति से परिस्थितियों को संभाले. मौज मस्ती तथा मनोरंजन जैसी गतिविधियों में खर्च करते समय अपने बजट को नजरअंदाज ना करें.

व्यवसाय: व्यवसाय में कुछ नए संपर्क बनेंगे, जो कि प्रभावी भी रहेंगे. परंतु किसी भी तरह की डील करते समय सावधानी बरतना भी जरूरी है. इस समय मशीनरी व टेक्निकल संबंधी व्यवसाय सफल रहेंगे. सरकारी सेवारत व्यक्ति उच्चाधिकारियों के दबाव से परेशान हो सकते हैं.

लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इससे आपसी प्रेम प्यार भी बढ़ेगा. युवा लोग प्रेम प्रसंगों में ना उलझे.

स्वास्थ्य: मांसपेशियों व नसों में खिचाव व दर्द महसूस हो सकता है. व्यायाम आदि में लापरवाही ना बरतें.

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

भाग्यशाली अंक: 6

उपाय: गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि वालों, आज आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी और मनचाहा परिणाम मिलेगा. लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भावनाओं के आवेश में आकर कोई फैसला न लें. व्यापार की आंतरिक व्यवस्था में सुधार करें. वाहन या प्रॉपर्टी के कारोबारियों को आज बढ़िया मुनाफा होगा. ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, तनाव न लें. किसी जरूरतमंद को दवाओं का दान करें.

पॉजिटिव: पिछले कुछ समय से जिस कार्य के लिए प्रयास कर रहे थे, आज उस में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है. आपको अपनी मेहनत और लगन के अनुकूल परिणाम मिलेंगे. किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहने से आपका स्वाभिमान व आत्मबल बना रहेगा.

नेगेटिव: अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से परहेज करें. ध्यान रखें कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में भावनाओं के आवेश में ना आए. ऐसा करने से बाद में आपको पछतावा भी हो सकता है, तथा संबंधों में भी कटुता आ सकती है.

व्यवसाय: व्यवसाय में आंतरिक व्यवस्था में सुधार आएगा. सहयोगियों और कर्मचारियों का सहयोगात्मक रवैया रहेगा. परंतु अपनी कार्य योजना में कुछ बदलाव लाना भी जरूरी है. प्रॉपर्टी तथा वाहन से संबंधित व्यवसाय में उचित मुनाफा होने की संभावना है.

लव: संतान के किसी समस्या को लेकर पति-पत्नी बीच कुछ विवादित स्थिति रहेगी. बेहतर होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें, अवश्य ही सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. परंतु ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कत आ सकती है. इस समय किसी भी कार्य का तनाव ना लें.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति अथवा संस्था को दवाइयों का दान करें.

मकर (Capricorn)

मकर राशि वालों, आज अपनी सकारात्मक सोच से दिन की शुरुआत करें, काम अपने आप बनते चले जाएंगे. किसी गलत व्यक्ति की सलाह पर चलकर रिस्क वाले कामों में निवेश न करें. बिजनेस में अपनी योजनाओं को पूरी तरह गुप्त रखें, कोई लीक कर सकता है. वैवाहिक संबंधों में अहंकार या ईगो को आड़े न आने दें. शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जरूर जलाएं.

पॉजिटिव: दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें, स्वत: ही आपके कार्य बनते जाएंगे. कुछ लोग आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकते हैं, परंतु आपकी कार्यप्रणाली पर उसका कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा. सामाजिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना आपकी योग्यता को और अधिक निखारेगा.

नेगेटिव: समय का उचित प्रतिबंधन बनाए रखने के लिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों की उचित रूपरेखा बना ले. किसी की गलत सलाह पर अमल करना आपके लिए नुकसानदेह रहेगा. इसलिए कोई भी निर्णय सोच-समझकर ले. रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में पैसा लगाना नुकसान दे सकता है.

व्यवसाय: व्यवसाय में अपनी किसी योजना को साकार करने का अनुकूल समय है. परंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी कोई व्यावसायिक कार्य प्रणाली लीक हो सकती है. सरकारी सेवारत लोग पब्लिक के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें, किसी प्रकार की मान-हानि होने की आशंका है.

लव: आपसी संबंधों में अहंकार की भावना पनपने से दूरियां आ सकती हैं. युवा अपने प्रेम संबंधों को लेकर गंभीर रहेंगे.

स्वास्थ्य: तनाव और थकान की वजह से आत्मबल व ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे. योगा और मेडिटेशन इसका अच्छा इलाज है.

भाग्यशाली रंग: नीला

भाग्यशाली अंक: 6

उपाय: संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि वालों, आज अपने जरूरी कामों को प्राथमिकता दें और योजना बनाकर काम करें. किसी करीबी के वैवाहिक संबंधों में तनाव की खबर से मन अशांत हो सकता है. आज गुस्सा और कड़वी वाणी पर संयम रखें. व्यापार में आज कोई नया काम न शुरू करें. नौकरी में काम का बोझ ज्यादा रहेगा. छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें और उन्हें कुछ उपहार दें.

पॉजिटिव: अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर रखे तथा योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दें, निश्चित ही आपको बेहतरीन कामयाबी मिलेगी. वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों का अनुभव तथा मार्गदर्शन बना रहेगा. संतान की तरफ से कोई शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

नेगेटिव: किसी नजदीकी संबंधी के वैवाहिक संबंधों में अलगाव आने की वजह से चिंता रहेगी. अपने गुस्से और कटु वाणी पर नियंत्रण रखें. युवा वर्ग अपने करियर के प्रति ज्यादा फोकस रहे. अगर कहीं से पैसा उधार लिया हुआ है तो उसे समय पर चुकता करने की कोशिश करें.

व्यवसाय: कारोबारी मामलों में कुछ ना कुछ व्यवधान रहेंगे, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आज टाल दें या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह-मशवरा करें. सरकारी सेवारत लोगों पर उच्च अधिकारियों का दबाव रहेगा. जिसकी वजह से काम की अधिकता रहेगी और ओवरटाइम भी करना पड़ेगा.

लव: पारिवारिक व्यवस्था सुखद और शांति पूर्ण रहेगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक रूप से कुछ तनाव रह सकता है. अपने ईगो और गुस्से पर कंट्रोल रखें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना जरूरी है. यदि परिवार में कोई सदस्य बीमार है, तो उनका अतिरिक्त ध्यान रखने की जरूरत है.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 1

उपाय: कन्याओं को कुछ ना कुछ उपहार अथवा पैसे देकर उनसे आशीर्वाद लें.

मीन (Pisces)

मीन राशि वालों, आज आप खुद के लिए जो नियम बनाएंगे, वे आपको बड़ी सफलता दिलाएंगे. भावनाओं पर काबू रखें और छोटी बातों से परेशान होने के बजाय समस्या का हल खोजें. व्यापार में चुनौतियां रहेंगी, लेकिन रुकी हुई पेमेंट वापस आने से आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी. परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थल की यात्रा हो सकती है. आज श्री सूक्त का पाठ जरूर सुनें.

पॉजिटिव: आज आप खुद को लेकर कुछ नियम कायदे बनाएंगे और आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य योजनाबद्ध तरीके से पूरा हो जाएगा. इससे आपको काफी हद तक मानसिक सुकून मिलेगा. युवाओं को अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई में मेहनत के अनुसार उचित सफलता मिलेगी.

नेगेटिव: कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें तथा छोटी-छोटी नकारात्मक बातों से परेशान होने के बजाय समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करें. राजनीतिक अथवा सामाजिक गतिविधियों में अपना योगदान अवश्य दें.

व्यवसाय: कारोबार में कुछ ना कुछ चुनौतियां बनी रहेगी, हालांकि आपकी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल हो जाएंगे. कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. सरकारी सेवारत व्यक्तियों को कोई मन मुताबिक़ कार्यभार मिलने से प्रसन्नता रहेगी.

लव: घर में व्यवस्थित तथा अनुशासित माहौल रहेगा. परिवार के साथ धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल पर जाने का भी अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य: योगा और मेडिटेशन करें. तथा सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ भी कुछ समय व्यतीत करें.

भाग्यशाली रंग: केसरिया

भाग्यशाली अंक: 9

उपाय: श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें या सुने.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)