Astrology Prediction : 23 फरवरी को लेकर बन रहा डर का माहौल, शेयर मार्केट, सोना-चांदी के रेट, देश-दुनिया की राजनीति में मचेगी भयानक उथल-पुथल

सोना-चांदी के रेट, स्‍टॉक मार्केट, ट्रंप से लेकर तमाम देशों की राजनीति और रिश्‍तों को लेकर कई भविष्‍यवाणियां की जा रही हैं. इनमें कुछ सच हो रही हैं तो कुछ गलत. ज्‍योतिषीय भविष्‍यवाणी की बात करें तो 23 फरवरी से हालात बुरी तरह बिगड़ सकते हैं. इतना ही नहीं यह स्थिति 2 अप्रैल 2026 तक बनी रह सकती है. इसके पीछे 2 उग्र ग्रह जिम्‍मेदार हैं, जो खतरनाक युति बना रहे हैं, जिससे बना अशुभ अंगारक योग राजनीति, कारोबार से लेकर लोगों की पर्सनल लाइफ तक पर बड़ा असर डालेगा.

23 फरवरी से बन रहा घातक योग

23 फरवरी 2026, सोमवार की सुबह 11:57 बजे अग्नि तत्‍व वाले मंगल ग्रह गोचर करके शनि की राशि कुंभ में आ रहे हैं. वहीं शनि की राशि कुंभ में पहले से ही क्रूर और मायावी ग्रह राहु मौजूद हैं. राहु अचानक होने वाली घटनाओं, भ्रम, दुविधा, दुर्घटनाओं आदि के कारक हैं. वहीं मंगल साहस, पराक्रम, आक्रामकता आदि के कारक हैं. वहीं शनि ग्रह न्‍याय के देवता हैं.

शनि की राशि कुंभ में मंगल और राहु का मिलन होने से भयंकर स्थिति पैदा हो सकती है. यह युति अंगारक योग बनाएगी, जिसे ज्‍योतिष में बेहद अशुभ माना गया है. एक ओर यह योग अचानक बदलाव लाएगा, जैसे - स्‍टॉक मार्केट, सोने-चांदी के रेट में उतार-चढ़ाव को प्रेरित करेगा. इसके अलावा देश-दुनिया की राजनीति में भी उथल-पुथल मचाएगा. उस पर राहु लोगों को भ्रमित करेगा, जिसके कारण हुए गल‍त फैसले लोगों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं. मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में रहेंगे, लिहाजा तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी.

युद्ध भड़काएंगे मंगल

जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता की मानें तो शनि की राशि में राहु के साथ बैठकर मंगल युद्ध भड़का सकते हैं. अचानक ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो दुनिया के ताकतवर लोगों को आक्रामक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगी. कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा. लिहाजा मंगल और राहु की युति भ्रम फैलाएगी, राजनीति और वैश्विक हलचल का कारण बनेगी, जिससे बाजार और सत्ता दोनों में उथल-पुथल बढ़ सकती है.

सोच-समझकर लें हर फैसला

आने वाला डेढ़ महीना शेयर मार्केट में तेज उतार-चढ़ाव यानी कि अचानक गिरावट या अप्रत्याशित तेजी का गवाह बन सकता है. ऐसे में लोगों को बहुत संभलकर फैसले लेने की जरूरत है. साथ ही सोच-समझकर निवेश करें. हर मामले में संयमित प्रतिक्रिया दें, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)