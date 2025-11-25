Advertisement
trendingNow13017760
Hindi Newsऐस्ट्रो

Astrology: आत्मकारक ग्रह बताएगा आपकी लाइफ का मिशन, संघर्ष और सफलता का रास्ता

Astrology Atmakaraka Grah: आत्मकारक ग्रह बताता है कि जीवन में संघर्ष क्यों आते हैं, हम किस दिशा में आगे बढ़ें और आत्मा किस सीख को पूरा करने आई है. ऐसे में आइए जानते हैं आत्मकारक ग्रह क्या होते हैं और इनका जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 25, 2025, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Astrology: आत्मकारक ग्रह बताएगा आपकी लाइफ का मिशन, संघर्ष और सफलता का रास्ता

Astrology: ज्योतिष शास्त्र में आत्मकारक ग्रह का महत्व अत्यंत विशेष माना जाता है. यह वह ग्रह होता है जो व्यक्ति की जन्मकुंडली में आत्मा के उद्देश्य, कर्म, सीख और आध्यात्मिक यात्रा का संकेत देता है. अक्सर जीवन में आने वाली चुनौतियां और अनुभव संयोग नहीं होते, बल्कि आत्मकारक ग्रह का प्रभाव होते हैं, जो हमें आत्मिक विकास की ओर मार्गदर्शन करता है. कुंडली में यह ग्रह यह समझने में मदद करता है कि आत्मा इस जन्म में क्या सीखने आई है और जीवन का मूल लक्ष्य क्या है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आत्मकारक ग्रह क्या होते हैं, इनका जीवन पर क्या असर पड़ता है और ज्योतिष में इनका क्या महत्व है.

आत्मकारक ग्रह क्यों है इतना महत्वपूर्ण?

आत्मकारक ग्रह को आत्मा का मार्गदर्शक माना गया है. यह वही ग्रह है जो बताता है कि आपका जीवन उद्देश्य क्या है? आप किन कर्मों का अनुभव करने आए हैं? आपकी आत्मा की सबसे बड़ी सीख क्या है? जन्मकुंडली में आत्मकारक ग्रह जिस भाव में होता है, वही जीवन का सबसे बड़ा परीक्षा क्षेत्र माना जाता है। वहीं व्यक्ति को बड़े निर्णय, परिवर्तन, संघर्ष और सीख प्राप्त होती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हर आत्मकारक ग्रह का अपना संदेश

जब कोई ग्रह आत्मकारक बनता है, तो उसकी ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाती है. जैसे सूर्य आत्मकारक होने पर आत्मसम्मान, नेतृत्व क्षमता और प्रतिष्ठा जीवन का केंद्र बनते हैं. यहां सीख होती है कि अहंकार पर नियंत्रण और सही दिशा में शक्ति का उपयोग. चंद्र आत्मकारक हो तो भावनाएं, संवेदनशीलता और कुटुंब जीवन का मुख्य विषय बन जाते हैं. मंगल आत्मकारक होने पर साहस, संघर्ष, ऊर्जा और क्रोध का संतुलन जीवन की मुख्य सीख होती है. शनि आत्मकारक बनने पर धैर्य, अनुशासन, जिम्मेदारी और कर्म फल ही आत्मा का बड़ा पाठ बनते हैं. ऐसे लोग बाधाओं के बीच निखरते हैं. हर ग्रह आत्मा की दिशा अलग-अलग तरीके से निर्धारित करता है.

कैसे जानें आपका आत्मकारक ग्रह कौन सा है?

ज्योतिष के अनुसार सूर्य से लेकर शनि तक सात चर ग्रहों में से जिस ग्रह की डिग्री जन्मकुंडली में सबसे अधिक होती है, वह आत्मकारक ग्रह होता है. उदाहरण के तौर पर अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सूर्य- 26 डिग्री, चंद्र- 18 डिग्री, मंगल 15 डिग्री और बुध 29 डिग्री इस प्रकार हो तो बुध आपका आत्मकारक ग्रह होगा, क्योंकि उसकी डिग्री सबसे अधिक है.

यह भी पढ़ें: Kundli Yog: ऐसे लोग बनते हैं महान लेखक और कवि, जिनकी कुंडली में बनते हैं ये शुभ योग

आत्मकारक ग्रह मजबूत हो तो क्या होता है?

जीवन में स्पष्टता आती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, सफलता और सम्मान आसानी से प्राप्त होता है और आध्यात्मिक उन्नति तेज होती है. 

अगर आत्मकारक ग्रह कमजोर हो तो?

जीवन में दिशा भ्रम हो सकता है, व्यक्ति अस्थिरता महसूस कर सकता है, निर्णयों में उलझन और कर्मों में बाधा आ सकती है, मानसिक और भावनात्मक संघर्ष बढ़ सकते हैं. ऐसे मामलों में मंत्र, साधना, दान और ग्रह शांति से आत्मकारक ग्रह को मजबूत किया जा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

#astrology

Trending news

मुंबई में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़; मां काली को पहनाई 'मदर मेरी' की ड्रेस
Mumbai News
मुंबई में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़; मां काली को पहनाई 'मदर मेरी' की ड्रेस
'दाऊद का दाहिना हाथ, PAK का मेहमान...', 26/11 का वो रहस्यमयी इंसान, जिसे बचा रहा पाक
Mumbai terror attack
'दाऊद का दाहिना हाथ, PAK का मेहमान...', 26/11 का वो रहस्यमयी इंसान, जिसे बचा रहा पाक
मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का हुआ था मर्डर... CM हिमंता ने विधानसभा में किया बड़ा खुलासा
Singer Zubeen Garg
मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का हुआ था मर्डर... CM हिमंता ने विधानसभा में किया बड़ा खुलासा
जमीन से 8 KM ऊपर, 150 kmph की स्पीड... भारत से चीन की ओर चला ज्वालामुखी का गुबार
Volcano eruption
जमीन से 8 KM ऊपर, 150 kmph की स्पीड... भारत से चीन की ओर चला ज्वालामुखी का गुबार
अब चलती ट्रेन में बर्थडे-एनिवर्सिरी... नमो भारत दे रही सुविधा, इतना करना होगा खर्चा
namo bharat train
अब चलती ट्रेन में बर्थडे-एनिवर्सिरी... नमो भारत दे रही सुविधा, इतना करना होगा खर्चा
शंघाई में जिस भारतीय महिला को चीन ने 18 घंटे रोके रखा, उसने बताई पूरी कहानी
Shanghai airport
शंघाई में जिस भारतीय महिला को चीन ने 18 घंटे रोके रखा, उसने बताई पूरी कहानी
अमेरिका का वीजा हुआ रिजेक्ट तो महिला डॉक्टर ने कर लिया सुसाइड, मां का बड़ा खुलासा
#Hyderabad
अमेरिका का वीजा हुआ रिजेक्ट तो महिला डॉक्टर ने कर लिया सुसाइड, मां का बड़ा खुलासा
'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
Hyderabad News
'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
Gujarat news
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार