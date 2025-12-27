Kundli Yog: क्या आपकी कुंडली में है 'शश महापुरुष योग'? जानें शनि देव कब बनाते हैं रंक से राजा!

Advertisement
Kundli Shani Shash Yog: शश योग एक अत्यंत शक्तिशाली योग है जो व्यक्ति को कर्मठ और अनुशासित बनाता है. अगर आपकी कुंडली में यह योग है, तो ईमानदारी और मेहनत से आप दुनिया के किसी भी शिखर पर पहुंच सकते हैं.

 

Dec 27, 2025
Shani Shash Yog Prediction: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की जीवन यात्रा सिर्प उसकी मेहनत से ही नहीं, बल्कि उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनसे बनने वाले शुभ-अशुभ योगों से भी निर्धारित होती है. अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बराबर योग्यता और मेहनत के बावजूद एक व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छू लेता है, जबकि दूसरा संघर्ष ही करता रह जाता है. इस अंतर का एक बड़ा कारण कुंडली में मौजूद शश योग हो सकता है. शश योग ज्योतिष के 'पंच महापुरुष योगों' में से एक है, जो शनि देव की विशेष कृपा से बनता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में शनि का शश योग कैसे बनता है, इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस योग के बनने से फायदे क्या हैं और इस योग से जुड़ी सावधानियां कौन-कौन सी हैं.

कैसे बनता है शश योग?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि लग्न या चंद्रमा से पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में स्थित हों और वे अपनी स्वयं की राशि यानी मकर,कुंभ या अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान हों, तब 'शश योग' का निर्माण होता है. शनि को अक्सर एक क्रूर ग्रह माना जाता है,लेकिन शश योग में शनि एक 'न्यायप्रिय राजा' की तरह व्यवहार करते हैं. ये व्यक्ति को अनुशासन, धैर्य और अपार सफलता प्रदान करते हैं.

शश योग में जन्मे जातक का व्यक्तित्व

इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व प्रभावशाली और विशिष्ट होता है. इनका चेहरा छोटा, आंखें तेज और दांत मध्यम आकार के होते हैं. ये शारीरिक रूप से फिट और आकर्षक दिखते हैं. ऐसे लोग थोड़े जिद्दी और साहसी होते हैं. इन्हें घूमना-फिरना, शेषकर पहाड़ों और वादियों की यात्रा करना बहुत पसंद होता है. इन्हें मेहमाननवाजी करना और दोस्तों को पार्टी देना पसंद होता है. ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, किन इनकी एक आदत दूसरों में कमियां निकालने की भी हो सकती है. ये अपनी माता से अत्यधिक प्रेम करते हैं. 

शश योग के फायदे और प्रभाव

यह योग शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम कर शुभता में बदल देता है. यह योग शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के बुरे प्रभावों से व्यक्ति को बचाता है. ऐसे जातकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और वे लंबी आयु प्राप्त करते हैं. शश योग वाले लोग बहुत व्यावहारिक होते हैं. वे कम बोलना और केवल जरूरत पड़ने पर ही अपनी बात रखना पसंद करते हैं. राजनीति के क्षेत्र में ऐसे लोग नई ऊंचाइयों को छूते हैं और बड़े पदों पर आसीन होते हैं.

यह भी पढ़ें: ऐसे लोग बनते हैं महान लेखक और कवि, जिनकी कुंडली में बनते हैं ये शुभ योग

करियर और आर्थिक समृद्धि

शश योग के जातकों का करियर अक्सर स्थिरता और अधिकार वाला होता है. ये लोग कानून, न्यायपालिका और सरकारी क्षेत्रों में बहुत पैसा और नाम कमाते हैं. जमीन-जायदाद के लेन-देन और रियल एस्टेट से इन्हें भारी मुनाफा होता है. ये सफल सलाहकार, शिक्षक, कथावाचक या आर्थिक विशेषज्ञ बन सकते हैं. शनि के प्रभाव के कारण इनका झुकाव आध्यात्मिक कार्यों की ओर भी रहता है.

कब पूर्ण फल नहीं देता यह योग?

कुंडली में केवल शश योग का होना ही काफी नहीं है, इसकी मजबूती भी मायने रखती है. कुछ स्थितियों में यह योग निष्प्रभावी हो जाता है. अगर शनि पर राहु, केतु या मंगल जैसे अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो शुभ फलों में कमी आती है. साथ ही अगर शनि चौथे  भाव में पीड़ित हो, तो पारिवारिक सुख में कमी आती है. इसके अलावा अगर 7वें भाव में कमजोर हो, तो वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में समस्याएं पैदा हो सकती हैं. अगर 10वें भाव में शनि अशुभ स्थिति में हो, तो जातक को सफलता पाने के लिए सामान्य से कहीं ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

