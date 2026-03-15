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Hindi Newsऐस्ट्रोबाथरूम में मोबाइल यूज करने से राहु समेत 3 ग्रह होते हैं खराब, रुकते हैं काम, सेहत के साथ किस्‍मत भी बिगड़ती है

बाथरूम में मोबाइल यूज करने से राहु समेत 3 ग्रह होते हैं खराब, रुकते हैं काम, सेहत के साथ किस्‍मत भी बिगड़ती है

बाथरूम में मोबाइल फोन ले जाना आजकल सामान्‍य चलन बन चुका है. मोबाइल चलाते हुए लोग घंटों बिता देते हैं. इससे सेहत पर तो बुरा असर पड़ता है, साथ ही कुंडली के ग्रह भी अशुभ फल देने लगते हैं, जिसमें क्रूर ग्रह राहु भी शामिल हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 15, 2026, 11:22 AM IST
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ज्‍योतिष के अनुसार बाथरूम में मोबाइल फोन इस्‍तेमाल करने से ग्रहों पर बुरा असर पड़ता है.
ज्‍योतिष के अनुसार बाथरूम में मोबाइल फोन इस्‍तेमाल करने से ग्रहों पर बुरा असर पड़ता है.

यदि आप भी बाथरूम में मोबाइल फोन यूज करते हैं तो सावधान हो जाइए क्‍योंकि ऐसा करके आप खुद राहु को अशुभ फल देने का न्‍योता दे रहे हैं. ज्‍योतिष के अनुसार टॉयलेट और बाथरूम में मोबाइल चलाने से सेहत के साथ-साथ किस्‍मत पर भी बुरा असर पड़ता है. इस आदत का ग्रहों पर बुरा असर पड़ता है. राहु समेत कई ग्रह अशुभ फल देने लगते हैं. 

यह आदत बने बनाए काम बिगाड़ती है, किस्‍मत बिगाड़ती है और निर्णय क्षमता पर भी बुरा असर डालती है. जिससे जीवन में कई समस्‍याएं आती हैं. 

निगेटिव एनर्जी का सोर्स होता है बाथरूम 

वैदिक शास्त्रों में बाथरूम को तामसिक और अशुद्ध स्थान माना गया है. साथ ही बाथरूम में निगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है. क्योंकि यहसं शरीर की गंदगी निकाली जाती है. इसके अलावा बाथरूम का संबंध क्रूर ग्रह राहु से भी है. जिससे बाथरूम में फोन चलाने से राहु बिगड़ता है और जीवन में निगेटिविटी बढ़ती है जो हर पहलू को प्रभावित करती है. 

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व्‍यवहारिक कारण 

आधुनिक ज्‍योतिष की नजर से देखें तो आजकल से फोन लोग अपना पैसा कंट्रोल करते हैं. इंटरनेट बैंकिंग हो या डिजिटल पेमेंट या शेयर ट्रेंडिंग आदि सब कुछ लोग मोबाइल से ही करते हैं. धन का संबंध मां लक्ष्‍मी से है. इसके अलावा अधिकांश लोगों के मोबाइल में ईष्‍ट देवता, मंदिरों, गुरु आदि के फोटो-वीडियो भी होते हैं. जाहिर है कोई भी व्‍यक्ति पैसा या भगवान बाथरूम में नहीं ले जाता लेकिन मोबाइल ले जाकर वो अनजाने में ये गलती कर देता है. जिससे लक्ष्‍मी जी समेत अन्‍य देवी-देवता रूठ जाते हैं. किस्‍मत रूठ जाती है. 

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राहु, मंगल, बुध देते हैं अशुभ फल 

मोबाइल ज्ञान और सूचना का सोर्स है जिसका संबंध बुध ग्रह से है. वहीं इलेक्‍ट्रानिक आइटम्‍स का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है. बाथरूम में मोबाइल ले जाने से राहु के साथ-साथ मंगल और बुध ग्रह भी बिगड़ जाते हैं. इससे साहस और आत्‍मविश्‍वास कम होता है. एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक ऊर्जा में कमी आती है. 

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सेहत पर भी बुरा असर 

कई वैज्ञानिक शोधों में सामने आ चुका है कि मोबाइल पर टॉयलेट शीट से ज्‍यादा कीटाणु होते हैं. ऐसे में बाथरूम में फोन ले जाना उसे और गंदा करने के लिए काफी है. साथ ही इससे व्‍यक्ति का टॉयलेट करने का टाइम बढ़ता जाता है जो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है. लंबे समय तक कमोड में बैठने से डाइजेशन पर बुरा असर पड़ता है. 

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ध्‍यान रखें कि बाथरूम सिर्फ शरीर को साफ करने की जगह है. यह सोचने, पढ़ाई करने या मोबाइल चलाने के लिए नहीं है. लिहाजा मोबाइल बाथरूम में ले जाते हैं तो तुरंत यह आदत छोड़ दें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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