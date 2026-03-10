Kundli Dosh: तनाव या ग्रहों का खेल? कुंडली का छठा भाव कैसे छीन लेता है मानसिक सुकून!

Kundli Tension Yog: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली का छठा भाव सिर्फ बीमारियों का घर नहीं है, बल्कि यह हमारे संघर्ष करने के जज्बे को भी दर्शाता है. आइए जानते हैं कि कुंडली के छठे भाव में बैठा कौन सा ग्रह किस प्रकार का क्या कष्ट दे सकता है.
Trending Photos
Kundli Stress Yog: जीवन की विषमताओं और बाहरी तनावों से लड़ने के लिए व्यक्ति को सबसे अधिक जरूरत उसकी आंतरिक शक्ति की होती है. जब किसी व्यक्ति का आत्मबल कमजोर पड़ता है, तो वह न सिर्फ मानसिक रूप से टूटता है, बल्कि शारीरिक रोगों का भी शिकार हो जाता है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, कुंडली का छठा भाव (शत्रु भाव) हमारी इसी प्रतिरोधक क्षमता, शत्रुओं पर विजय और रोगों से लड़ने की शक्ति का आइना है.छठे भाव में ग्रहों की स्थिति यह निर्धारित करती है कि जातक विपरीत परिस्थितियों में विजेता बनकर उभरेगा या परास्त हो जाएगा. आइए जानते हैं, इस भाव में अलग-अलग ग्रहों का प्रभाव कैसा रहता है.
छठे भाव में सूर्य की उपस्थिति जातक के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बनाती है. अगर सूर्य वृष, वृश्चिक या कुम्भ राशि में हो, तो हृदय या श्वास संबंधी विकार हो सकते हैं. मिथुन, कन्या या मीन में होने पर यह फेफड़ों की कमजोरी की ओर संकेत करता है, जबकि कर्क, तुला या मकर में यह पेट रोगों का कारण बनता है. हालांकि, अगर सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो जातक इन रोगों पर विजय प्राप्त कर निरोगी जीवन जीता है.
शुभ और बलि चंद्रमा जातक को स्वस्थ रखता है. लेकिन पाप प्रभाव या विशेष राशियों में होने पर इसके परिणाम बदल जाते हैं. वृषभ राशि वालों को गले से संबंधित रोग हो सकते हैं. जबकि वृश्चिक राशि वालों को बवासीर या गुप्त रोग जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि के जातकों को कफ की अधिकता और जुकाम रहता है.
छठे भाव का मंगल शत्रुओं का नाश तो करता है, लेकिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर चुनौतियां दे सकता है. खासतौर पर अगर मंगल मिथुन या कन्या राशि में हो और शुभ ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो, तो स्किन संबंधी गंभीर रोग होने की संभावना बढ़ जाती है.
छठे भाव में बुध की स्थिति जातक को शारीरिक अंगों (हाथ-पांव) में शिथिलता, श्वास लेने में कठिनाई या मानसिक तनाव दे सकती है. यह जातक की निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है.
छठे भाव में बृहस्पति (गुरु) आमतौर पर जातक के शारीरिक बल को कम करते हैं. अगर गुरु, शनि की राशि में हो या राहु के साथ युति बना रहा हो, तो यह लंबे समय तक चलने वाले और कष्टदायक रोगों का संकेत है. पाप ग्रहों के प्रभाव में यह शीत प्रकृति के रोगों को जन्म देता है.
शुक्र का छठे भाव में होना स्वास्थ्य के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासतौर पर अगर वह नीच का हो, अस्त हो या शत्रु की राशि में बैठा हो. ऐसी स्थिति में जातक की आयु कम होती है और बीमारियों में वृद्धि होती है.
यह भी पढ़ें: राजयोग भी हो जाएंगे फेल, अगर कुंडली में मौजूद है यह एक खतरनाक दोष!
छठे भाव का शनि जटिल रोगों का कारण बनता है. सिंह या वृश्चिक राशि के जातकों को हृदय और मूत्राशय से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकता है. जबकि, कन्या, धनु या मीन राशि के जातकों को श्वास के जुड़ी समस्या परेशान करती है.
छाया ग्रह राहु और केतु अगर अपनी उच्च राशियों में हों, तो जातक को असाधारण रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं और वह निरोगी रहता है. लेकिन अगर ये अशुभ स्थिति में हों, तो जातक को ऐसे मानसिक या शारीरिक कष्ट होते हैं जिनका कारण समझ पाना कठिन होता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)