Surya Rajyog: अगर कुंडली में हैं सूर्य के ये 3 शुभ योग, तो कदम चूमेगी कामयाबी और मिलेगा राजसी सुख

Surya Rajyog in Kundli: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में सूर्य की स्थिति ही व्यक्ति के तेज को निर्धारित करती है. अगर आपकी कुंडली में ये योग हैं, तो सही दिशा में की गई मेहनत आपको राजा के समान ऐश्वर्य दिला सकती है. आइए जानते हैं सूर्य के 3 बड़े राजयोग के बारे में.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 16, 2025, 05:54 PM IST
Surya Rajyog Prediction: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा और 'ग्रहों का राजा' कहा गया है. जिस तरह सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की कुंडली में सूर्य की स्थिति यह तय करती है कि उसका जीवन अंधकार में बीतेगा या वह सूर्य की तरह चमकेगा. सूर्य आत्मविश्वास, यश, सरकारी पद और आरोग्यता का कारक है. जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बलवान होता है, तो उसका आत्मबल हिमालय की तरह अडिग होता है. ऐसे जातक राजनीति, प्रशासन और व्यापार में उच्च शिखर को छूते हैं. जबकि, सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी, खराब स्वास्थ्य और पारिवारिक कलह से जूझता है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य की विशेष स्थिति कुंडली में तीन ऐसे राजयोग बनाती है, जो व्यक्ति को राजसी सुख प्रदान करते हैं. आइए जानते हैं इन 3 चमत्कारी योगों के बारे में.

वेशि राजयोग 

यह योग तब बनता है जब कुंडली में सूर्य जिस भाव में स्थित हो, उसके अगले भाव (दूसरे घर) में चंद्रमा, राहु और केतु को छोड़कर कोई अन्य शुभ ग्रह बैठा हो. इस योग वाले जातक के जीवन का शुरुआती समय संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन मध्य आयु तक आते-आते वे अपार धन-संपत्ति और मान-सम्मान के मालिक बनते हैं. ऐसे जातकों को अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और नियमित रूप से गुड़ का सेवन करना उनके लिए शुभ होता है.

वाशि राजयोग  

जब सूर्य जिस भाव में हो, उसके पिछले भाव (बारहवें घर) में चंद्रमा, राहु और केतु के अलावा कोई ग्रह स्थित हो, तब 'वाशि राजयोग' का निर्माण होता है. यह योग जातक को विलक्षण बुद्धि और अपार ज्ञान प्रदान करता है. ऐसे लोग अक्सर अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर बड़ी सफलताएं अर्जित करते हैं. इन्हें जीवन में कई बार विदेश यात्राओं का सौभाग्य भी मिलता है. इस योग का पूर्ण लाभ लेने के लिए व्यक्ति को लकड़ी के पलंग पर सोना चाहिए.

उभयचारी राजयोग 

यह अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली योग है. जब सूर्य के आगे और पीछे (दोनों भावों में) चंद्रमा, राहु और केतु को छोड़कर अन्य ग्रह मौजूद हों, तब यह योग बनता है. जिस जातक की कुंडली में यह योग होता है, वह शून्य से शिखर तक का सफर तय करता है. ऐसे व्यक्ति राजनीति और प्रशासन के सर्वोच्च पदों पर आसीन होते हैं और देश-दुनिया में अपनी अमिट पहचान बनाते हैं.

सूर्य को मजबूत करने के उपाय

यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या आप इन राजयोगों का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं, तो रोज सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से भगवान भास्कर को जल अर्पित करें. पीपल और आम के पेड़ की जड़ में नियमित जल चढ़ाने से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आत्मविश्वास और मान-सम्मान में वृद्धि करता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

#astrology

