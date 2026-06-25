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Astrology: धोखेबाजों के सरदार होते हैं ये 3 राशि के लोग, बना लें ऐसे लोगों से सौ कोस की दूरी वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!

Astrology Zodiac Sign: हर राशि के लोगों में कोई न कोई खूबी होती है. आइए इस लेख में विस्तार से जानेंगे कि किन 3 राशि के लोग बड़े वाले धोखेबाद होते हैं और रिश्ते में तुरंत ब्रेकअप करने में हिचकते नहीं हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 25, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:18 PM IST
Astrology: धोखेबाजों के सरदार होते हैं ये 3 राशि के लोग, बना लें ऐसे लोगों से सौ कोस की दूरी वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!
Image Credit: Astrology

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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