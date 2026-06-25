Astrology: हर राशि पर किसी न किसी ग्रह का प्रभाव होता है, जिसके कारण इन सभी राशियों के स्वभाव, गुण और आदतें अलग-अलग होती है. सभी राशियों के जातकों का व्यक्तित्व भी अलग होता है. राशि और उसके स्वामी ग्रह के प्रभाव के अनुसार ही व्यक्ति के भीतर गुण व दोष देखते हैं.
कुछ राशि के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा रहता है, वहीं कुछ लोग प्रेम के प्रति भावुक तो कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं. इसी तरह कुछ राशि के लोग बहुत बड़े धोखेबाज भी होते हैं. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि आखिर कौन सी 3 राशियां है जिसके जातक धोखा देने और ब्रेकअप करने में ज्यादा समय नहीं लगाते हैं.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि के लोगों का लव पार्टनर बनना आसान नहीं है. इन लोगों के साथ रिलेशनशिप में होने का मतलब है कि इनसे हमेशा सोच समझकर और तोल-मोल करके ही बात की जा सकती है. मेष राशि के जातकों को रोकटोक कतई पसंद नहीं है. प्रेमी हो या प्रेमिका, ज्यादातर बार ये लोग अपने रिश्ते को हैन्डल नहीं कर पाते और धोखा देकर चले जाते हैं. इनके लिए बिना किसी सूचना के ब्रेकअप करना कोई बड़ी बात नहीं होती है.
मिथुन राशि के लोग ऊर्जावान होते हैं और ये लोग बुद्धि से बलवान होते हैं. जो इनके आकर्षित का कारण होता है. अपने स्वभाव के कारण ये लोग जल्दी ही पुरानी चीजों से बोर होकर मूवऑन कर लेते हैं. नए पार्टनर की तलाश करने में ये लोग देर नहीं लगाते हैं बल्कि धोखा देकर आगे बढ़ जाते हैं और नया रिलेशनशिप बना लेते हैं.
धनु राशि के जातक वैसे को बहुत अधिक रोमांटिक होते हैं. जिज्ञासु और आज में जीने वाले लोग होते हैं. कल क्या होगा इसकी चिंता तो ये जातक करते ही नहीं है. ऐसे में बेपरवाह होकर अपने पार्टनर का दिल तोड़कर नए रिश्ते में आ जाती है. अपने पुराने रिश्ते से ऊबकर धोखा देने से भी नहीं चूकते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)