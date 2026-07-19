Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /करियर में चाहिए तगड़ा प्रमोशन? बस अपने सिग्नेचर में करें ये छोटा सा बदलाव, चमक जाएगी किस्मत

करियर में चाहिए तगड़ा प्रमोशन? बस अपने सिग्नेचर में करें ये छोटा सा बदलाव, चमक जाएगी किस्मत

ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, सिग्नेचर करने का तरीका व्यक्ति के आत्मविश्वास और ग्रहों की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें थोड़े बदलाव करके करियर की रुकावटों को दूर किया जा सकता है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 19, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:04 PM IST
करियर में चाहिए तगड़ा प्रमोशन? बस अपने सिग्नेचर में करें ये छोटा सा बदलाव, चमक जाएगी किस्मत

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली HC ने Sonam Wangchuk को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराने से किया इनकार
Sonam Wangchuk19 min ago
2
Rajesh Sharma21 min ago
3
Pakistan News22 min ago
4
Ind vs Eng28 min ago
5
Happy Heart Syndrome28 min ago