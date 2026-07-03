/ये 3 रत्न बदल सकते हैं आपकी किस्मत का पासा, बिना सही सलाह के पहनने पर लाते हैं कंगाली और क्लेश

आजकल दिखावे के चक्कर में लोग उंगलियों में रंग बिरंगे पत्थर पहन लेते हैं. वो सोचते हैं कि इससे हाथ सुंदर दिखेगा या समाज में रौब जमेगा. लेकिन सच तो यह है कि रत्न कोई मामूली पत्थर नहीं होते हैं.
ज्योतिष की दुनिया में इनका सीधा कनेक्शन हमारे ग्रहों से होता है. अगर कोई रत्न आपको सूट कर गया, तो आपकी किस्मत चमक जाएगी. लेकिन अगर वो आपकी कुंडली के खिलाफ चला गया, तो हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता.
खासकर नीलम, मूंगा और हीरा जैसे रत्न इतने उग्र होते हैं कि बिना सोचे समझे पहनने पर ये किसी राजा को भी पल भर में भिखारी बना सकते हैं.
चलो, सबसे पहले बात करते हैं नीलम की तो ये रत्न शनि देव का माना जाता है और इसे ज्योतिष में सबसे खतरनाक और तेज असर दिखाने वाला कहा गया है. लोग अक्सर शनि की कृपा पाने के लिए या सिर्फ इसके खूबसूरत नीले रंग पर मरकर इसे पहन लेते हैं
लेकिन नीलम हर किसी के बस की बात नहीं है. अगर यह आपकी कुंडली के हिसाब से सही नहीं है, तो यह पहनने के कुछ ही दिनों के अंदर अपना बुरा असर दिखाना शुरू कर देता है.
अचानक बिजनेस में भारी घाटा हो सकता है. नौकरी जा सकती है या घर में बिना बात के क्लेश शुरू हो सकता है. यहां तक कि इसके चक्कर में लोग बड़े एक्सीडेंट के शिकार भी हो जाते हैं.
अब आते हैं दूसरे रत्न पर, जो है मूंगा, इसका गहरा लाल रंग देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है और यह मंगल ग्रह का रत्न है. मंगल को हमारे गुस्से, साहस और एनर्जी का मालिक माना जाता है.
कई लोग सोचते हैं कि मूंगा पहनने से उनका डर खत्म हो जाएगा या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. लेकिन बिना कुंडली दिखाए मूंगा पहनने का नतीजा बहुत बुरा होता है. इसके साइड इफेक्ट से इंसान का स्वभाव बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है.
बात बात पर गाली गलौज या मारपीट की नौबत आ जाती है, जिससे बने बनाए रिश्ते टूट जाते हैं. गलत मूंगा पहनने से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं और इंसान कर्ज में डूब जाता है.
तीसरा रत्न है हीरा, जिसे आज के समय में हर कोई स्टेटस सिंबल मानता है. लोग लाखों रुपये खर्च करके हीरे की अंगूठी बनवाते हैं ताकि शादी पार्टी में धाक जमा सकें. हीरा शुक्र ग्रह का रत्न है, जो सुख सुविधा और ऐश आराम देता है.
लेकिन हीरा हर किसी को रास नहीं आता, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं. अगर आपकी कुंडली में शुक्र देव कमजोर हैं या वो आपके दुश्मन ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो हीरा पहनना भारी पड़ सकता है.
ये आपके शादीशुदा जीवन में ऐसा जहर घोलता है कि पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत आ जाती है. यह आपकी मानसिक शांति छीन लेता है और इंसान डिप्रेशन में चला जाता है.
इसलिए, सीधे शब्दों में कहें तो फैशन के चक्कर में अपनी जिंदगी से खिलवाड़ मत करो. उंगली सुंदर दिखाने के लिए अपनी किस्मत को दांव पर लगाना कोई समझदारी नहीं है.
इन तीनों में से कोई भी रत्न बाजार से खरीदने या पहनने से पहले किसी अच्छे और भरोसेमंद ज्योतिषी को अपनी कुंडली जरूर दिखाओ. जब वो हरी झंडी दें, तभी इन्हें धारण करो. आखिर सावधानी ही आपको बड़े नुकसान और कंगाली से बचा सकती है. अपने बड़ों की बात मानो और बिना जांच परख के कोई भी अंगूठी हाथ में मत डालो.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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