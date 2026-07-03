Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /ये 3 रत्न बदल सकते हैं आपकी किस्मत का पासा, बिना सही सलाह के पहनने पर लाते हैं कंगाली और क्लेश

ये 3 रत्न बदल सकते हैं आपकी किस्मत का पासा, बिना सही सलाह के पहनने पर लाते हैं कंगाली और क्लेश

रत्न ज्योतिष के अनुसार, नीलम, मूंगा और हीरा जैसे शक्तिशाली रत्न अगर बिना कुंडली जांचे या राशि के विपरीत पहने जाएं, तो ये जीवन में भारी नुकसान, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं.

Written Byharsh singh
Published: Jul 03, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:59 AM IST
ये 3 रत्न बदल सकते हैं आपकी किस्मत का पासा, बिना सही सलाह के पहनने पर लाते हैं कंगाली और क्लेश

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इजरायल के 'किल प्लॉट' से अराघची और गालिबाफ को बचा रहा अमेरिका? जानिए इनसाइड स्टोरी
Middle East War22 min ago
2
Shukra Ketu Yuti23 min ago
3
Amitabh Bachchan30 min ago
4
cricket40 min ago
5
raipur police action45 min ago