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रात में अचानक टूटती है नींद या आते हैं डरावने सपने? बेडरूम की इस एक दिशा का दोष और कुंडली के ये 2 कमजोर ग्रह हैं असली वजह

Vastu tips for sleeping problems: ज्योतिष और वास्तु विज्ञान के अनुसार कुंडली में चंद्रमा या राहु के कमजोर होने से व्यक्ति नींद ना आने और ओवरथिंकिंग जैसी गंभीर मानसिक समस्याओं का शिकार हो जाता है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 24, 2026, 11:52 AM IST
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रात में अचानक टूटती है नींद या आते हैं डरावने सपने? बेडरूम की इस एक दिशा का दोष और कुंडली के ये 2 कमजोर ग्रह हैं असली वजह

Vastu tips for sleeping problems: कई लोगों को रात में अचानक नींद टूटने, डरावने सपने आने या बिना वजह बेचैनी महसूस होने की समस्या रहती है. कुछ लोग घंटों बिस्तर पर पड़े रहते हैं, लेकिन नींद ठीक से नहीं आती. वहीं कई लोग छोटी-छोटी बातों को लेकर इतना सोचते रहते हैं कि दिमाग शांत ही नहीं हो पाता. ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में ऐसी परेशानियों के पीछे ग्रहों और घर की दिशा को भी जिम्मेदार माना गया है. मान्यता है कि अगर कुंडली में चंद्रमा या राहु कमजोर हो जाएं, तो व्यक्ति मानसिक तनाव और डर जैसी समस्याओं से घिर सकता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा का संबंध मन और भावनाओं से माना जाता है. अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो, तो व्यक्ति का मन अस्थिर रहने लगता है. ऐसे लोग छोटी बातों को लेकर ज्यादा चिंता करते हैं. कई बार डर, घबराहट और ओवरथिंकिंग भी बढ़ जाती है. इसका असर सीधा नींद पर पड़ता है. व्यक्ति रात में बार-बार जाग सकता है या उसे बेचैन सपने आने लगते हैं. वहीं राहु को भ्रम और मानसिक उलझनों का ग्रह माना गया है. राहु कमजोर या अशुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति को डर और नकारात्मक विचार ज्यादा परेशान कर सकते हैं.

बेडरूम की दिशा जरूरी

वास्तु शास्त्र में भी बेडरूम की दिशा को बहुत जरूरी माना गया है. कहा जाता है कि अगर सोने का कमरा गलत दिशा में हो या बिस्तर सही तरीके से न रखा गया हो, तो मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है. खासतौर पर दक्षिण-पश्चिम दिशा को बेडरूम के लिए अच्छा माना जाता है. वहीं कुछ दिशाओं में सिर करके सोना नुकसानदायक माना गया है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार गलत दिशा में सोने से नींद बार-बार टूट सकती है और मन अशांत रह सकता है. इसलिए कमरे की व्यवस्था और दिशा पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है.

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विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार कमरे में ज्यादा अंधेरा, गंदगी या भारी सामान भी नकारात्मक माहौल बना सकता है. इससे दिमाग को आराम नहीं मिल पाता. कुछ लोग रात में मोबाइल या टीवी ज्यादा देखने की वजह से भी अच्छी नींद नहीं ले पाते. ज्योतिष में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सफेद चीजों का दान, शांत वातावरण और ध्यान लगाने की सलाह दी जाती है. वहीं राहु से जुड़ी परेशानियों को कम करने के लिए नियमित पूजा और सकारात्मक सोच को जरूरी माना गया है.

तनाव, चिंता और खराब लाइफस्टाइल

हालांकि नींद से जुड़ी परेशानियों के पीछे कई मेडिकल कारण भी हो सकते हैं. लगातार तनाव, चिंता और खराब लाइफस्टाइल भी इसकी बड़ी वजह बनते हैं. इसलिए अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक नींद न आने या डरावने सपनों की समस्या बनी रहे, तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है. ज्योतिष और वास्तु को लोग अपनी आस्था और मान्यताओं के अनुसार मानते हैं. लेकिन अच्छी नींद के लिए शांत मन, सही दिनचर्या और स्वस्थ जीवनशैली सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाती है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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