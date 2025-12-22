Advertisement
Kundli Astro: कुंडली में कैसे बनता है 'धन योग'? बेशुमार ऐश्वर्य और सुख-समृद्धि पाते हैं ऐसे लोग

Dhan Yog in Kundli: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव से कई शुभ-अशुभ योग बनते हैं. आइए जानते हैं कि कुंडली में धन योग कैसे बनता है और इस योग के बनने से जातक को क्या-क्या फायदे होते हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 22, 2025, 02:29 PM IST
Kundli Dhan Yog Prediction: भारतीय परंपरा में जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे पहले उसकी जन्म कुंडली तैयार की जाती है. ज्योतिष शास्त्र में कुंडली सिर्फ ग्रहों की स्थिति का नक्शा नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं का आईना है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात  'धन और समृद्धि' को लेकर होती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली का विश्लेषण कर बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में आर्थिक उन्नति के कितने अवसर आएंगे. साथ ही जातक को किन-किन स्रोतों से धन आएगा और उस धन का कितना उपभोग कर पाएंगे. ऐसे में आइए वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जानते हैं कि कुंडली में धन योग कैसे बनता है और इस योग के फायदे क्या हैं.

धन योग का ज्योतिषीय आधार

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, कुंडली के कुछ विशेष भाव सीधे तौर पर धन से जुड़े होते हैं. कुंडली का दूसरा भाव धन भाव कहा जाता है, जो संचित धन और बचत को दर्शाता है. जबकि, 11 वां भाव आमदनी को दर्शाता है. कुंडली के 5वें और 9वें भाव लक्ष्मी का स्थान माना जाता है, जो भाग्य और बुद्धि के द्वारा धन प्राप्ति में सहायक होते हैं.

कुंडली में कैसे बनता है धन योग

जब दूसरे और ग्यारहवें भाव के स्वामियों के बीच संबंध बनता है, तो एक शक्तिशाली धन योग का जन्म होता है. उदाहरण के लिए, यदि दूसरे घर का स्वामी 10वें घर में बैठ जाए या इसके विपरीत स्थिति हो, तो व्यक्ति के पास धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है. इसके अतिरिक्त, बृहस्पति (गुरु) और शुक्र की शुभ स्थिति भौतिक सुख-सुविधाओं और धन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

धन योग से मिलने वाले फायदे

पारिवारिक और पैतृक समृद्धि के योग- ज्योतिष के अनुसार, अगर व्यक्ति के लग्न का स्वामी 10वें भाव में विराजमान हो, तो वह अपने माता-पिता की तुलना में अधिक वैभव और धन अर्जित करता है. जबकि, अगर कुंडली के चौथे भाव में मंगल, पांचवें में सूर्य और 11वें भाव में बृहस्पति उपस्थित हो, तो जातक को पैतृक संपत्ति का खूब लाभ मिलता है. इसके अलावा, अगर पांचवें भाव का स्वामी दसवें भाव में बैठा हो, तो व्यक्ति की संतान उसके भाग्य और धन में वृद्धि का कारण बनती है.

व्यापार और करियर से धन लाभ- व्यापारिक सफलता के लिए 7वां और 11वां भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. अगर 7वें भाव में मंगल या शनि हो और 11वें भाव में केतु के अलावा कोई अन्य ग्रह स्थित हो, तो जातक व्यापार के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करता है.

प्रशासनिक क्षमता- अगर कुंडली में सूर्य और बुध चौथे या पांचवें भाव में हों, या जातक के 10वें या 11वें भाव में स्थित हों, तो वह अपनी प्रशासनिक चतुराई और कूटनीति से धन कमाता है. तुला, मकर या कुंभ राशि के जातक अगर चौथे भाव में प्रभावी हों, तो वे महान गणितज्ञ, चार्टर अकाउन्टेंट या अकाउंटेंट बनकर धन अर्जित करते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या होता है अखंड साम्राज्य योग, कुंडली में कैसे होता है इसका निर्माण, जानें इसके फायदे

विदेश और आकस्मिक धन के योग- अगर कुंडली में केतु 11वें भाव में स्थित हो, तो व्यक्ति को विदेशी स्रोतों या विदेशों में रहकर धन कमाने के अवसर मिलते हैं. कुंडली के त्रिक भावों (6, 8, 12) के स्वामियों का आपसी संबंध या उनका लाभ भाव (11वें) से जुड़ना विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनाता है, जिससे जातक को जीवन में अचानक धन लाभ होता है.

कमीशन और जुआ- 7वें भाव में मंगल, शनि और राहु की युति व्यक्ति को कमीशन एजेंट के रूप में सफल बनाती है. वहीं, सातवें भाव में सिर्फ शनि या मंगल की उपस्थिति जोखिम भरे कार्यों जैसे खेल या सट्टेबाजी से लाभ का संकेत देती है.

कठिन परिश्रम- अगर दूसरे भाव (धन भाव) का स्वामी 8वें भाव में हो, तो जातक अपनी मेहनत और लगातार प्रयासों के बल पर समृद्ध बनता है.

धार्मिक मार्ग- जब बृहस्पति, बुध और शुक्र किसी भी भाव में एक साथ युति करते हैं, तो व्यक्ति धार्मिक कार्यों, अध्यात्म या सात्विक मार्ग से धन अर्जित करता है.

ग्रहों का केंद्र में होना- अगर कुंडली के चारों केंद्र भाव (1, 4, 7, 10) ग्रहों से भरे हों, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली और संपन्न जीवन व्यतीत करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Astrology

