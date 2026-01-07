Kundli Yog: रंक को राजा बना देता है कुंडली का यह राजयोग, जानें क्या पड़ता है जीवन पर इसका प्रभाव

Advertisement
Neech Bhang Raj Yog in Kundli: वैसे तो कुंडली में ग्रह-नक्षत्रों के संयोग से कई शुभ योग बनते हैं. कुंडली में बनने वाले विशेष प्रकार के योग व्यक्ति जीवन को लेकर बहुत कुछ बताते हैं. कुंडली में बनने वाला एक राजयोग ऐसा है जिसके प्रभाव से रंक भी राजा बन सकता है. आइए जानते हैं कि कुंडली में नीचभंग राजयोग कैसे बनता है और उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 07, 2026, 01:32 PM IST
What is Neech Bhang Raj Yog: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति का व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. माना जाता है कि यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित हो, तो वह अशुभ फल देता है. इसके विपरीत उच्च राशि में होने पर वह शुभ परिणाम प्रदान करता है. हालांकि, ज्योतिष शास्त्र का एक अद्भुत नियम यह भी है कि विशेष परिस्थितियों में किसी ग्रह की नीचता समाप्त हो जाती है. ऐसी स्थिति में वह अशुभ फल देने के बजाय अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी बन जाता है.इस विशेष ज्योतिषीय स्थिति को 'नीचभंग राजयोग' कहा जाता है. यह योग जातक को जीवन में अपार सफलता, मान-सम्मान और समृद्धि दिलाने की क्षमता रखता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में नीचभंग राजयोग कैसे बनता है और उसकी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है. 

कैसे बनता है कुंडली में नीचभंग राजयोग?

उच्च और नीच ग्रह का साथ- अगर किसी भाव में एक नीच ग्रह और उसी राशि में उच्च होने वाला दूसरा ग्रह एक साथ बैठ जाएं. उदाहरण के लिए, मीन राशि में बुध (नीच) और शुक्र (उच्च) की युति होने पर बुध की नीचता समाप्त हो जाती है.

राशि स्वामी का केंद्र में होना- जिस राशि में ग्रह नीच का होकर बैठा है, यदि उस राशि का स्वामी लग्न या चंद्रमा से केंद्र भाव (1, 4, 7, 10) में स्थित हो.

उच्चाभिलाषी ग्रह की स्थिति- नीच राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, अगर वह चंद्रमा से केंद्र में हो. जैसे मेष राशि में शनि नीच का होता है, लेकिन यदि वहां सूर्य (जो मेष में उच्च का होता है) चंद्रमा से केंद्र में हो, तो यह राजयोग बनता है.

दृष्टि संबंध- अगर नीच राशि के स्वामी की दृष्टि उसी नीच ग्रह पर पड़ रही हो. जैसे मीन राशि के बुध पर यदि उसके स्वामी गुरु की दृष्टि हो.

परस्पर केंद्र स्थिति- नीच ग्रह की राशि के स्वामी और उस ग्रह की उच्च राशि के स्वामी यदि एक-दूसरे से केंद्र स्थान में हों.

वक्री ग्रह- अगर कोई ग्रह अपनी नीच राशि में है लेकिन वह 'वक्री' अवस्था में है, तो भी उसकी नीचता भंग मानी जाती है.

नवमांश की स्थिति - यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में नीच का है, लेकिन वह नवमांश कुंडली  उच्च का हो जाए, तो भी शक्तिशाली नीचभंग राजयोग निर्मित होता है.

विभिन्न ग्रहों द्वारा नीचभंग राजयोग का प्रभाव

सूर्य- यदि सूर्य से यह योग बने, तो व्यक्ति को शासन-प्रशासन और सरकार से बड़ा लाभ मिलता है. जातक अपनी नीतियों और उच्च अधिकारियों के सहयोग से सफलता प्राप्त करता है.

चंद्रमा- चंद्र से योग बनने पर जातक भावुक और संवेदनशील होता है. हालांकि, उसे दूसरों पर जल्दी भरोसा करने के कारण सावधान रहने की आवश्यकता होती है.

मंगल- मंगल का नीचभंग जातक को साहसी बनाता है. ऐसे व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में उच्च पद या संपत्ति का बड़ा लाभ मिल सकता है, हालांकि स्वभाव में उग्रता बनी रह सकती है.

बुध- बुध के कारण यह योग बने तो व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है. कभी-कभी भटकने के बावजूद मित्रों की सहायता से वह पुनः सही मार्ग पर आ जाता है.

गुरु (बृहस्पति)- गुरु द्वारा नीचभंग होने पर जातक अत्यंत विद्वान, कार्यकुशल और ज्ञानी होता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है.

शुक्र- शुक्र के प्रभाव से जातक को विलासिता, प्रसिद्धि और धन मिलता है. ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती, हालांकि दिखावे की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है.

शनि- शनि का नीचभंग जातक को व्यावहारिक और कर्मठ बनाता है. ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत और चतुराई से शून्य से शिखर तक पहुंचता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

