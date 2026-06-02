दुनिया इस समय आर्थिक अस्थिरता, तेल की कमी, महंगाई और मंदी की आहट से जूझ रही है. कुल मिलाकर भविष्‍य के संकेत अच्‍छे नहीं है. ज्‍योतिषीय भविष्‍यवाणियां भी इसकी पुष्टि कर रही हैं. 2 जून 2026 को अतिचारी गुरु गोचर करके कर्क राशि में आ रहे हैं. मशहूर ऐस्‍ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्‍बी से जानिए दुनिया पर इसका क्‍या असर होगा और आने वाले साल कैसे रहेंगे?

अभी तो सिर्फ ट्रेलर है...

ऐस्‍ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्‍बी कहते हैं कि अभी दुनिया ने महंगाई, संसाधनों के लिए हुई लड़ाई और आर्थिक अस्थिरता के मामले में ट्रेलर ही देखा है. असली पिक्‍चर तो अभी सामने आनी बाकी है. इसमें गुरु ग्रह का अहम रोल है. देवगुरु बृहस्‍पति साल 2026 से अतिचारी हो गए हैं. यानी कि उनकी रफ्तार बहुत तेज हो गई है.

गुरु की अतिचारी चाल से मतलब है उनकी रफ्तार का तेज होना, जिससे वह जल्‍दी-जल्‍दी राशि बदलते हैं. गुरु का संबंध ज्ञान, अध्‍यात्‍म, सोने, वित्‍त, बैंकिंग आदि क्षेत्रों से हैं. चूंकि गुरु अभी हाईवे पर दौड़ पर रहे हैं इसलिए इकॉनॉमी में असंतुलन पैदा कर रहे हैं. महंगाई बढ़ रही है और दुनिया संसाधनों के लिए लड़ रही है.

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अब लड़ाई संसाधनों की

डॉ. भाम्‍बी कहते हैं, पहले लड़ाई जमीन हड़पने और अपना साम्राज्‍य बढ़ाने के लिए की जाती थी, लेकिन अब लड़ाई संसाधनों की है. जो हम देख ही रहे हैं कि कैसे अमेरिका तेल और अन्‍य नेचुरल रिर्सोसेस वाले देशों पर हमला कर रहा है. साल 2025 से गुरु अतिचारी हुए हैं और अगले 8 साल तक यानी कि साल 2032 तक रफ्तार से चलेंगे.

गुरु की यह चाल इकॉनॉमिक डिस्‍टर्बेंस देगी. महंगाई बढ़ेगी, मंदी आएगी, फायनेंशियल फ्रॉड होंगे. देश-दुनिया छोटी आर्थिक धोखाधड़ी से लेकर बड़े आर्थिक घोटालों की गवाह बनेगी. कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दुनिया को बुरे दौर के लिए तैयार रहना होगा.

शिक्षा पर भी संकट

नीट के पेपर लीक से लेकर तमाम परीक्षाओं में हो रहे फ्रॉड और गड़बड़ी पहले से ही हो रही हैं. सीबीएई से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक गड़बडि़यों को लेकर पहले ही बवाल मचा हुआ है, उस पर आने वाले समय तो शिक्षा का सत्‍यानाश कर सकता है. स्‍टूडेंट्स को बहुत परेशानी हो सकती है. उनमें तनाव और बेचैनी बढ़ेगी.

तकनीक को लेकर बात करें तो एआई जिस तेजी से बढ़ रहा है, वह खतरा तो पैदा कर रहा है लेकिन इंसानी जरूरत को रिप्‍लेस नहीं कर पाएगा. बल्कि आशंका है कि इसका भी बबल फूट सकता है.

धर्म घटेगा, अध्‍यात्‍म बढ़ेगा

डॉ. भाम्‍बी के अनुसार गुरु की चाल लोगों की धार्मिक और अध्‍यात्मिक भावनाओं पर भी असर डालेगी. आने वाले समय में धर्म घटेगा लेकिन अध्‍यात्‍म बढ़ेगा.

इससे मतलब है कि धर्म व्‍यक्ति पर लादा हुआ होता है यानी कि वह जिस धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा हुआ, वही धर्म उसका हो जाता है. लेकिन अब लोग धर्म मानने की बजाय मानसिक शांति के लिए अध्‍यात्‍म का सहारा लेंगे. यानी कि उनमें अंदर से बदलाव आएगा.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)