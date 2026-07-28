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मासिक राशि फल अगस्त 2026: नई नौकरी पाने के लिए तैयार रहें तुला समेत 4 राशि वाले, अगस्‍त में कारोबार भी पकड़ेगा स्‍पीड

August Horoscope 2026: अगस्‍त महीना मेष, तुला समेत 4 राशि वालों के लिए नई नौकरी मिलने के योग बना रहा है. वहीं वृषभ राशि वालों को प्रबंधन के खिलाफ जाने से बचने की सलाह है. देखें सभी 12 राशियों का अगस्‍त महीने का मासिक करियर और आर्थिक राशिफल.

Written ByShyam ThakurEdited ByShraddha Jain
Published: Jul 28, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:46 AM IST
मासिक राशि फल अगस्त 2026: नई नौकरी पाने के लिए तैयार रहें तुला समेत 4 राशि वाले, अगस्‍त में कारोबार भी पकड़ेगा स्‍पीड
Image Credit: Zee News

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Shyam Thakur

Shyam Thakur

श्री श्याम ठाकुर 1991 से ज्योतिष एवं साधना के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित एवं जाने-माने नाम है। ज्योतिष आचार्य के तौर पर अनेक वरिष्ठ राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारी, कॉर्पोरेट पेशेवर, एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को परामर्श दिया गया है। सरल व्यवहार, स्पष्ट एवं पेशेवर शैली उन्हें आम लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाती है। इन्हें तीन दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। ये Indian Council of Astrological Sciences (I.C.A.S) (Regd.) के सदस्य भी हैं। इनसे देश-विदेश के लोग करियर, शादी, कामकाज, संतान, रोग एवं जीवन की जटिल समस्याओं के समाधान हेतु ज्योतिष परामर्श लेते हैं। यह प्रभावशाली ज्योतिष उपायों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर का अपना Youtube Channel SHYAM THAKUR ASTRO THOUGHTS (https://www.youtube.com/@shyamthakurastrothoughts900) के नाम से है। Instagram ID (https://www.instagram.com/shyam.thakur.3382/) है, Facebook Page (https://www.facebook.com/astrologythoughts.in) है. 

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