Career Money Rashifal August 2026: अगस्त महीने के ग्रह-गोचर सभी राशि वालों के करियर और आर्थिक मामलों के लिए खास योग बना रहे हैं. 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में आ रहे हैं. 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में आएंगे. इसके बाद 17 अगस्त को सूर्य का सिंह में गोचर होगा. वहीं 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेंश करेंगे. इन सभी का लोगों की नौकरी-व्यापार और आर्थिक स्थिति पर क्या असर होगा, पढ़ें अगस्त 2026 का करियर-आर्थिक राशिफल.
करियर: उच्च का बृहस्पति आपके 10वें घर पर दृष्टि डाल रहा है, जिससे 31 अक्टूबर तक लंबे समय की रणनीतिक तरक्की पक्की है. 12 अगस्त तक, सूर्य का साथ पदोन्नति, इनाम और नौकरी खोजने के लिए बहुत अच्छा समय बनाता है. हालांकि, 12 अगस्त के बाद, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल राहु के नक्षत्र में हैं, इसलिए अहंकार को काम बिगाड़ने न दें. इसके अलावा, आपके कर्मेश यानि 10वें घर के स्वामी शनि 12वें घर में हैं, जिससे छिपी हुई चुनौतियां, भारी खर्च या अपने पसंदीदा लोगों से अलग-थलग महसूस करने जैसी स्थिति बन सकती है.
आर्थिक: आपके दूसरे घर के स्वामी शुक्र कर्ज के छठे घर में फंसे हैं, इसलिए अचानक होने वाले खर्चों जैसे दवाई या स्वास्थ्य पर खर्च को संभालने के लिए सख्त आर्थिक योजना की जरूरत है. शेयर बाजार के लिए, आपके पांचवें घर में केतु की मौजूदगी का मतलब है कि लंबे समय का निवेंश ही सुरक्षित है. 12 अगस्त से 25 अगस्त के बीच ग्रहों की हलचल वाले समय में अल्प समय की ट्रेडिंग से बचें. 2 सितंबर को मंगल के आर्द्रा नक्षत्र से बाहर निकलने का इंतजार करें. अन्यथा हानि होने की संभावना है.
करियर: राहु और शनि मिलकर लंबे समय तक व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी और नौकरी में स्थिरता लाएंगे. अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है. साथ ही 13 से 25 अगस्त सावधानियां बरतें, वरिष्ठ लोगों से बहस, प्रबंधन के खिलाफ रुख अपनाने से बचें. जो लोग पत्रकारिता में हैं वें आलोचनात्मक लेख लिखने या सरकारी विभागों के साथ आक्रामक तरीके से पेश आने से बचें.
आर्थिक: मंगल यानी दूसरे घर में 12वें घर का स्वामी की वजह से भारी खर्च हो सकते हैं. 3 अगस्त से 18 सितंबर तक, खासकर सेहत, अस्पताल या जीवनसाथी से जुड़ी जरूरतों पर खर्च होने की संभावना है. साथ ही 13 से 25 अगस्त के दौरान पैसों से जुड़े बड़े बदलाव या शेयर बाजार में जोखिम भरे कदम उठाने से बचें. शनि की दृष्टि पांचवे घर पर होने के कारण, इंट्राडे ट्रेडिंग के बजाय लंबे समय के निवेश जैसे म्यूचुअल फंड आदि को प्राथमिकता दें. लाभकारी सिद्ध होगा.
करियर: 1 अगस्त से 5 अगस्त तक सही अवसर व सफलता मिलने की पूरी संभावना है. बुध और मंगल के प्रथम भाव में एक साथ होने से आप कार्यक्षेत्र में अधिकार व मजबूत स्थिति में रहेंगे. यानी आपकी सही समय पर सही लोगों से मुलाकात होगी. काम में मजबूत एवं नियंत्रण की स्थिति महसूस करेंगे. 5 अगस्त से 22 अगस्त सार्वजनिक पहचान व सम्मान मिलेगी. दूसरे भाव में बुध, बृहस्पति और 17 अगस्त तक सूर्य की युति के कारण बोलने, लिखने, पत्रकारिता, वकालत या राजनीति से जुड़े लोगों को बड़ा सार्वजनिक सम्मान और प्रशंसा मिलेगी. साथ ही नया व्यवसाय शुरू करने का योग भी बन रहा है. क्योंकि उच्च के बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 10वें भाव यानी कर्म/व्यवसाय के घर पर पड़ रही है. नया व्यापार शुरू करने के लिए बेहतरीन समय है.
27 जुलाई से 11 दिसंबर में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है. 10वें भाव में शनि के वक्री होने के कारण नौकरी बदलने की चाह रखने वालों को नए अवसर मिलेंगे. यह बदलाव करियर में बेहतरी के लिए होगा. साथ ही 13 अगस्त से 25 अगस्त सावधानी का समय है, क्योंकि 13 से 20 अगस्त सूर्य गंडांत डिग्री से गोचर करेंगे और 20 से 25 अगस्त केतु के ऊपर से गोचर करेंगे. इस समय बॉस, प्रबंधन, वरिष्ठ या सरकारी अधिकारियों से व्यवहार में बहुत सतर्क रहें. विवाद से दूर रहें. परेशानी आ सकती है.
आर्थिक: 5 अगस्त से 22 अगस्त कोई बड़ा धन लाभ व मुनाफा होने की संभावना है. लग्नेश बुध दूसरे भाव यानि धन स्थान में उच्च के बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे. बकाया धन वापस मांगने, नया मुनाफा बुक करने और आर्थिक मजबूती के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है. 17 अगस्त तक विशेष लाभ होने की संभावना है. सूर्य का दूसरे भाव में होना जो तीसरे भाव के स्वामी हैं. पिता और भाई-बहनों से आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. 13 अगस्त से 22 अगस्त विवादित मामलों में सावधानी बरतें, मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर 13 अगस्त से है. हालांकि धन प्रवाह रहेगा, लेकिन किसी भी विवादित वित्तीय मामले में हाथ डालने या बहस करने से बचें.
करियर: 1 से 12 अगस्त के बीच कोई बड़ी सफलता व पदोन्नति मिलने की संभावना है. प्रथम भाव यानि राशि में सूर्य, बृहस्पति और बुध का गोचर बुधादित्य योग बना रहा है और सूर्य-गुरु युति भी है. करियर में बड़ी सफलता, सम्मान और पहचान मिलेगी. प्रबंधन, वरिष्ठ व बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा. यदि पदोन्नति लंबित है, तो इस अवधि में होने के प्रबल योग हैं.
13 से 25 अगस्त सावधानी का समय है. 13 से 20 अगस्त सूर्य गंडांत की स्थिति से गुजरेंगे और 20 से 25 अगस्त केतु के साथ युति में रहेंगे, जिसके चलते कार्यस्थल, सरकारी कार्यों व सरकारी विभागों से जुड़े मामलों में विवाद या तनाव हो सकता है. कोई भी नया फैसला 26 अगस्त के बाद ही लें. 26 से 31 अगस्त तक फिर से अनुकूल समय रहेगा. सूर्य का दूसरे भाव में अपनी ही राशि में गोचर रहेगा जिसके चलते रुके हुए कार्य पुनः गति पकड़ेंगे और करियर में स्थिरता आएगी.
आर्थिक: 16 अगस्त से 16 सितंबर तक धन लाभ होने के योग हैं. सूर्य का दूसरे भाव यानि धन भाव में अपनी स्वराशि में होने के कारण, धन का प्रवाह बहुत अच्छा रहेगा और आर्थिक मजबूती मिलेगी. 13 से 25 अगस्त बड़े वित्तीय निर्णयों में सावधानी बरतें, सूर्य के गंडांत और केतु के प्रभाव में होने के कारण ऐसा होगा. इस दौरान किसी भी प्रकार का आर्थिक जोखिम न लें और बड़े निवेश टालें. पूरे महीने बड़े खर्चे होने की संभावना है, मंगल 3 अगस्त से 18 सितंबर तक 12वें भाव यानि व्यय भाव में गोचर करेंगे. व्यवसाय, काम-धंधे या बच्चों पर अचानक बड़े खर्चे आ सकते हैं. शेयर बाजार से दूरी रखें क्योंकि मंगल का 12वें भाव में होना और साथ ही 13 अगस्त से 2 सितंबर तक आर्द्रा नक्षत्र में रहना नुकसान करवा सकता है. इस दौरान शेयर बाजार, ट्रेडिंग या किसी भी प्रकार के निवेश से दूर रहना ही बेहतर है.
करियर: 1 अगस्त से 20 अगस्त महीने की शुरुआत में चुनौतियां, व्यापार या नौकरी में रुकावटें, नुकसान और तनाव की संभावना है. सूर्य 17 अगस्त तक 12वें घर से होकर गुजरेगा. इसके अलावा, 13 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, सूर्य 'गंडान्त' डिग्री यानि कर्क और सिंह राशि की सीमा से गुजरेगा, जिससे पुराने अनसुलझे मामले सामने आ सकते हैं.
21 अगस्त से 17 सितंबर बड़ा बदलाव और सफलता के साथ बड़े फायदे, हाई-प्रोफाइल सरकारी काम, कॉर्पोरेट सहयोग, नए अनुबंध और पुरस्कार या पहचान मिलने की संभावना है. सूर्य अपने ही घर यानि सिंह राशि में पहले घर में प्रवेश करेंगे, जिससे एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली स्थिति बनेगी. 22 अगस्त के बाद का समय सबसे अच्छा समय है. करियर का माहौल स्थिर होगा और सितंबर के मध्य तक बहुत फायदेमंद साबित होगा. 22 अगस्त के बाद, पहले घर में शक्तिशाली सूर्य के साथ-साथ बुध की स्थिति में भी सुधार होगा.
आर्थिक : 5 अगस्त से 22 अगस्त तक ज्यादा खर्च, आर्थिक नुकसान का जोखिम, धोखा या साजिश होने की संभावना है. बजट या हिसाब-किताब में गलतियां हो सकती हैं. बड़े आर्थिक जोखिम, लोन लेने या नए ग्राहकों पर उधार में भरोसा करने से बचें. बुध यानि धन के दूसरे घर और लाभ के 11वें घर का स्वामी, 12वें घर यानि खर्च/नुकसान के घर में प्रवेश करेंगे. 13 से 20 अगस्त सूर्य की 'गंडान्त' डिग्री इस आर्थिक जोखिम को और बढ़ा देगी. 22 अगस्त से 7 सितंबर धीरे-धीरे सुधार होता हुआ नजर आएगा. धन लाभ स्थिर होने लगेगा और आर्थिक स्थिति स्पष्ट होगी. बुध 12वें घर के मुश्किल गोचर से बाहर निकल जाएगा.
7 सितंबर से 17 सितंबर के बाद आर्थिक रूप से बेहतरीन मौका है. बड़े आर्थिक फैसले लेने, व्यापार बढ़ाने और अच्छा धन लाभ पाने के लिए सबसे अच्छा समय है. बुध 7 सितंबर को दूसरे घर यानि धन के घर में प्रवेश करेंगे और 17 सितंबर को सूर्य भी वहां आ जाएंगे, जिससे सीधे धन लाभ के मजबूत योग बनेंगे. शेयर बाजार और निवेश से लाभ हो सकता है.
फिलहाल के लिए लंबे समय तक निवेश बनाए रखने की रणनीति अपनाएं. सितंबर के मध्य तक जल्दबाजी में सट्टेबाजी वाले फैसले लेने से बचें. बृहस्पति 10 महीने की लंबी अवधि के लिए 12वें भाव में स्थित है, जो कम समय के लिए सट्टेबाजी करने के मामले में सावधानी बरतने का संकेत दे रहे है. निवेश के लिए सबसे अच्छा समय 7 सितंबर या 17 सितंबर के बाद शुरू होगा.
करियर: 1 अगस्त से 5 अगस्त तक का समय नौकरी/व्यवसाय में काम का भारी बोझ और दबाव वाला रहेगा, जिसके लिए पेशेवर और निजी जीवन के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी. जिसमें अंततः सफलता मिलेगी. राशि का स्वामी बुध 10वें भाव यानि पेशे के भाव में गोचर करेंगे. 13 अगस्त से 2 सितंबर तक कार्यस्थल पर विवाद का जोखिम रहेगा जैसे बहस और टकराव की प्रबल संभावना है. कार्यालय की राजनीति और व्यवसाय/नौकरी में मनमुटाव से बचें. मंगल आर्द्रा नक्षत्र में 10वें भाव में गोचर करेंगे. 13 अगस्त से 17 सितंबर तक सरकारी मामलों में सावधानी बरतें. आयकर, सरकारी विभागों, निविदाओं या आधिकारिक अनुबंधों के संबंध में कड़ी सावधानी बरतें. 13 से 20 अगस्त तक सूर्य गंडान्त की डिग्री से होकर गुजरेंगे और बाद में केतु के ऊपर से होते हुए 12वें भाव में प्रवेश करेंगे.
22 अगस्त से 7 सितंबर तक खर्चों में वृद्धि, आर्थिक नुकसान, पीठ पीछे साजिश और प्रबंधन के साथ संभावित परेशानी का समय है. बड़े व्यावसायिक/आर्थिक निर्णयों को टाल दें और प्रबंधन के खिलाफ रुख अपनाने से बचें. बुध, केतु के साथ 12वें भाव यानि नुकसान/खर्च का भाव में प्रवेंश करेगा.
आर्थिक: 5 अगस्त से 22 अगस्त तक आर्थिक लाभ के लिए सुनहरा समय रहेगा. असाधारण आर्थिक लाभ, व्यवसाय में उच्च लाभ और करियर/नौकरी में सफलता मिलने की पूरी संभावना है. बुध 11वें भाव यानि लाभ और धन के भाव में उच्च के गुरु के साथ युति करेंगे. आर्थिक नुकसान के जोखिम के कारण इंट्राडे ट्रेडिंग से बचें. केवल दीर्घकालिक निवेश और म्यूचुअल फंड पर ध्यान केंद्रित करें. 5वें भाव के स्वामी शनि 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे और छठे भाव की ओर बढ़ेंगे.
7.तुला राशि: करियर में मिलेगी पहचान, नई जॉब के योग
करियर: 1 अगस्त से 12 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा और मौकों से भरा है, जिसमें पहचान, पुरस्कार, तरक्की और नई नौकरी के प्रस्ताव या पदोन्नति मिल सकते हैं. सूर्य 10वें भाव यानि कर्म के भाव में उच्च बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे है. बृहस्पति हर 12 साल में एक बार इस स्थिति में आता है, जिससे यह स्थिति बहुत शक्तिशाली हो जाती है.
13 अगस्त – 25 अगस्त बॉस, प्रबंधन, अधिकारियों या सरकारी अफसरों के साथ झगड़े का ज्यादा जोखिम है. लंबी छुट्टी लेने या कोई बड़ा नया व्यवसायिक काम शुरू करने से बचें. 13 अगस्त से 20 अगस्त तक सूर्य गंडान्त डिग्री में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 20 अगस्त से 25 अगस्त तक सूर्य केतु के ऊपर से गुजरेंगे.
आर्थिक: 20 अगस्त से 25 अगस्त तक अचानक आर्थिक नुकसान, झटके या गलत निवेश में फैसलों का जोखिम है. शेयर बाजार में बड़े बदलाव या ज्यादा जोखिम लेने से बचे. केतु पर सूर्य का गोचर आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है, 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक जब 5वें भाव में राहु और 6ठे भाव में वक्री शनि अस्थिरता पैदा कर सकते हैं.
26 अगस्त से 31 अगस्त तक मुनाफा बुक करने, बकाया पेमेंट चुकाने और मजबूत धन लाभ के लिए यह सबसे अच्छा समय है. यह अच्छा समय 17 सितंबर तक चलेगा. सूर्य लाभ भाव यानि 11वें भाव में अपनी राशि सिंह में प्रवेश करेंगे. प्रॉपर्टी या जमीन खरीदने या घर बदलने के लिए यह लंबे समय के हिसाब से बहुत अच्छा समय है. हालांकि, 13 अगस्त से 2 सितंबर के बीच कागजी कार्रवाई और प्रॉपर्टी की डील रोक दें क्योंकि 10वें भाव में उच्च बृहस्पति की 7वीं दृष्टि चौथे भाव यानि प्रॉपर्टी/रियल एस्टेट पर पड़ती है. यह अस्थायी रुकावट 13 अगस्त से 2 सितंबर तक मंगल के राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करने के कारण रहेगी.
करियर: प्रोफेशनल्स, सरकारी कर्मचारियों, फ्रीलांसर्स और प्रैक्टिस-आधारित पेशेवरों के लिए यह अच्छा समय है. तरक्की की बहुत अच्छी संभावना है, लेकिन 13 अगस्त से 25 अगस्त के बीच बॉस, सरकारी संस्थाओं या उच्च-स्तरीय अधिकारियों के साथ बहुत सावधानी बरतें. 3 अगस्त से 18 सितंबर तक आपके राशि के स्वामी मंगल आठवें भाव यानी मारक/अचानक परेशानी वाले भाव में गोचर कर रहे हैं. 13 अगस्त से 2 सितंबर तक मंगल आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे अस्थिरता, अचानक रुकावट या सावधानी न बरतने पर सार्वजनिक/पेशेवर स्तर पर टकराव हो सकता है.
आर्थिक: ज्यादा खर्च करने और वित्तीय प्रबंधन में ढिलाई का बड़ा जोखिम है. खर्चों पर कड़ी नजर रखें. जुलाई के आखिर से दिसंबर तक इंट्रा-डे ट्रेडिंग से बचें. सिर्फ लंबे समय के पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड पर ध्यान दें. साथ ही इस महीने नई प्रॉपर्टी, जमीन या घर खरीदने से बचें. 13 अगस्त से 25 अगस्त के बीच आने वाली अदालती तारीखों या कानूनी समझौतों को टाल दें. शुक्र धन के 11वें भाव में बैठे हैं, जिससे आराम की चीजों पर ज्यादा खर्च हो सकता है. शनि 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक वक्री स्थिति में हैं, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव और अप्रत्याशित वित्तीय नतीजे मिल सकते हैं.
राहु चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं जबकि मंगल जमीन/प्रॉपर्टी के स्वामी और राशि के स्वामी आठवें भाव में बैठे हैं, जिससे रियल एस्टेट से जुड़े कागजी कामों में रुकावट और कानूनी जोखिम पैदा हो सकते हैं.
करियर: पूरे महीने व्यापार/सेल्स में अच्छे सौदे या सफल अनुबंध की उम्मीद है. शुक्र 1 अगस्त से 2 सितंबर तक 10वें घर में रहेगा. काम का माहौल आरामदायक रहेगा दफ्तर में जश्न या जन्मदिन की पार्टियां हो सकती हैं. शुक्र पूरे महीने 10वें घर में रहेगा. काम से जुड़े मनमुटाव, विवाद या शारीरिक/बहस वाली लड़ाई का बड़ा जोखिम है. शुक्र 6वें घर का स्वामी भी है. साथ ही, मंगल और शनि एक ही समय में 10वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं. बॉस, सरकारी अधिकारियों या नियामक मामलों से जुड़ी अहम बैठक को 17 अगस्त के बाद तक के लिए टाल दें. सूर्य 17 अगस्त तक मुश्किल भरे 8वें घर में रहेगा. वित्तीय, अकाउंट, टेलीकॉम, यातायात,शेयर बाजार, अध्यापन, कानून और परामर्शक भूमिकाओं के लिए अच्छा समय है. 10वां घर कन्या राशि में आता है और इस पर बृहस्पति का प्रभाव भी है.
आर्थिक: व्यापार और नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने से आर्थिक स्थिति और आय में सुधार की संभावना है. अगले 8 महीनों खासकर अगस्त से अक्टूबर और फरवरी से जून में नया व्यापार शुरू करने, ज्यादा जोखिम वाले निवेश करने या नौकरी बदलने से बचें. राशि का स्वामी बृहस्पति 8वें घर में स्थित है. 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव या सट्टेबाजी वाले निवेश से बचें. इस दौरान बुध यानी बजट, हिसाब-किताब और 10वें घर का स्वामी ग्रह 8वें घर में पीड़ित स्थिति में है. आर्थिक हानि होने की संभावना है.
करियर: अगस्त में किसी बड़ी सफलता, नाम, शोहरत, पहचान या पुरस्कार मिलने की संभावना है. सूर्य और बृहस्पति 7वें भाव में एक साथ हैं, जिससे एक बहुत ही शुभ योग यानि सोने पर सुहागा जैसे योग बन रहा है, जिसका सीधा असर लग्न पर पड़ रहा है. शुरुआती बाधाओं, मुश्किलों या विवादों को पार करने के बाद ही काम में प्रगति प्राप्त होगी. 5 से 22 अगस्त बुध यानी छठे भाव के स्वामी 7वें भाव में प्रवेंश कर रहे हैं , और सूर्य भी 8वें भाव के स्वामी हैं. इसके अलावा, मंगल छठे भाव से पहले भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं. रुके हुए या अटके हुए काम आगे बढ़ने लगेंगे और 2 सितंबर से 6 नवंबर के बीच और भी बेहतर सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है.
1 अगस्त से 2 सितंबर शुक्र भाग्य के 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 2 सितंबर से 6 नवंबर शनि के साथ आपसी दृष्टि संबंध बना रहे हैं, और बाद में 10वें भाव में अपनी ही राशि में आ रहे हैं. 18 सितंबर के बाद करियर में तेजी से सकारात्मक बदलाव की उम्मीद करें. मंगल 7वें भाव में जाकर बृहस्पति के साथ एक शक्तिशाली युति बना रहे हैं.
आर्थिक: अगले 8 महीनों में बड़े आर्थिक लाभ और पोर्टफोलियो के विस्तार के संकेत हैं. बृहस्पति अपनी शुभ 5वीं दृष्टि सीधे लाभ के 11वें भाव पर डाल रहे हैं. जिससे 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच आर्थिक उतार-चढ़ाव या अस्थिरता की उम्मीद करें. लग्न के स्वामी शनि इस अवधि के दौरान वक्री स्थिति में हैं. जो मुश्किल दे सकते हैं.
करियर: 2 अगस्त से 18 सितंबर के बीच रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और बड़े सौदे पूरे होंगे. 10वें घर का स्वामी मंगल 5वें घर में गोचर कर रहा है. 30 से 31 अगस्त तक शानदार उपलब्धियां, अधिकार और पहचान मिलने की उम्मीद है. 13 अगस्त से 2 सितंबर के बीच बहस या ज्यादा जोखिम वाले फैसले लेने से बचें. मंगल आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहा है, जिससे अस्थिरता पैदा हो रही है. बॉस, वरिष्ठ प्रबंधन या सरकारी विभागों से सीधे डील करते समय सावधानी बरतें. सूर्य 17 अगस्त तक छठे घर में गोचर कर रहा है. सरकारी अनुबंध के अहम फैसलों के लिए 17 अगस्त के बाद तक इंतजार करना चाहिए. ज्यादा आर्थिक जोखिम के कारण इस समय नौकरी बदलने या व्यापार को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की सलाह नहीं दी जाती है.
आर्थिक: अगले 8 महीनों में बड़े आर्थिक फैसलों और पोर्टफोलियो में बदलाव के मामले में बहुत सावधानी बरतें. शनि 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक धन के दूसरे घर में वक्री स्थिति में है, जिससे अनियमित या अप्रत्याशित नतीजे मिल सकते हैं. बृहस्पति अक्टूबर तक और फिर फरवरी से जून 2027 तक छठे घर यानी कर्ज/बाधाएं में गोचर करेगा. व्यापार का विस्तार करने या बड़ी पूंजी निवेश करने से बचें. स्टार्टअप के लिए सीमित और सोच-समझकर लिए गए लोन पर विचार किया जा सकता है.
बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 10वें घर यानी कर्म स्थान पर पड़ रही है, जिससे औसत सहयोग मिल रहा है. 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच बजट की गणना को दोबारा चेक करें. बुध छठे घर में गोचर कर रहा है. अल्प समय के स्टॉक ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग से बचें; सिर्फ लंबी अवधि के निवेश पर ही ध्यान दें. अगले 8 महीनों तक आर्थिक मामलों के दोनों मुख्य कारक छठे भाव में रहेंगे.
करियर: ग्रहों की खास स्थिति के कारण इस महीने, खासकर 17 अगस्त से पहले, बड़ी सफलता मिल सकती हैं. सभी चार केंद्र भावों के स्वामी—खासकर बृहस्पति और बुध—पांचवें भाव में स्थित हैं. केंद्र भाव के स्वामियों का त्रिकोण भाव में जाना बहुत शुभ और अप्रत्याशित बड़ी सफलता दिलाता है. बड़े अनुबंध, टारगेट पूरे करने और व्यापार के विस्तार के अच्छे मौके हैं. मीन राशि के दसवें भाव में धनु राशि है, जिसके स्वामी बृहस्पति पांचवें भाव में उच्च स्थिति में हैं और 17 अगस्त तक सूर्य के साथ युति बना रहे हैं.
बहुत ज्यादा कोशिश और लगातार कड़ी मेहनत जरूरी होगी. शनि आपके पहले भाव में वक्री स्थिति में हैं और उनकी दसवीं दृष्टि सीधे आपके करियर के दसवें भाव पर पड़ रही है, इसलिए कड़े अनुशासन और दृढ़ता की जरूरत है. 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच बॉस, सीनियर या सरकारी विभागों के साथ झगड़े या बड़े लेन-देन से बचें. कोर्ट की तारीखों, टैक्स रिटर्न या सरकारी कामों को आगे या पीछे कर लें. इस दौरान सूर्य अधिकार वाले क्षेत्रों के संबंध में एक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति में प्रवेंश कर रहे हैं.
आर्थिक: रोजाना के धन लाभ या तुरंत होने वाले मुनाफे में कुछ समय के लिए कमी आ सकती है. तुरंत मुनाफे के बजाय आर्थिक योजना पर ध्यान दें. मंगल—जो धन के दूसरे भाव के स्वामी हैं—3 अगस्त से 18 सितंबर तक चौथे भाव में गोचर करेंगे, जिससे ऊर्जा सीधे आय के बजाय योजना और आधार बनाने की ओर केंद्रित होगी. इसके अलावा, शनि पहले घर में वक्री स्थिति में हैं.
शेयर बाजार से रिटर्न और लंबे समय के निवेश के लिए बहुत अच्छा समय है खासकर 12 से 17 अगस्त तक. पांचवें घर में सूर्य और उच्च राशि के बृहस्पति की युति एक मजबूत विकास का योग बनाती है. PR, वीजा प्रोसेसिंग, यात्रा या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करने के लिए अनुकूल समय. राहु 5 दिसंबर तक आपके 12वें घर यानी विदेश और विदेश में खर्च से गोचर कर रहे हैं.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)