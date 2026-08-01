/अगस्त के पहले ही दिन धन-वैभव के दाता शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 5 राशियों की बढ़ेगी कमाई

1 अगस्त 2026 की सुबह 09:33 बजे धन-वैभव के दाता ग्रह शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, जो कि शुक्र के मित्र ग्रह हैं. ऐसे में महीने के पहले ही दिन शुक्र का मित्र ग्रह की राशि में आना 5 राशि वालों के लिए शुभ संकेत दे रहा है. शुक्र पूरे अगस्त महीने में कन्या राशि में ही रहेंगे और 2 सितंबर को तुला में जाएंगे. लेकिन उससे पहले अगस्त में शुक्र कुछ राशि वालों की कमाई बढ़ाएंगे और तरक्की व धन लाभ के मौके देंगे. ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता से जानिए ये लकी राशियां कौन-सी हैं.
वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और शुक्र का यह गोचर वृषभ राशि
को लाभ दे सकता है. नौकरी करने वालों की पद-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. इसके साथ ही आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी. इनकम बढ़ने, पुराने निवेश से लाभ मिलने या फंसा हुआ पैसा मिलने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा. कारोबारी लोगों को नए ग्राहक मिल सकते हैं, नेटवर्क बढ़ेगा. शुक्र लव लाइफ भी बेहतर करेंगे और पार्टनर्स के बीच प्रेम बढ़ाएंगे.
शुक्र कन्या राशि में ही रहेंगे और अपने मित्र ग्रह की राशि वाले लोगों पर कृपा बरसाएंगे. इन लोगों की पर्सनालिटी का आकर्षण बढ़ेगा. लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. साथ ही करियर में नए मौके मिल सकते हैं. कारोबार का विस्तार करने के लिए समय अच्छा है. घर में खुशी का माहौल रहेगा.
मकर राशि वालों के लिए भी यह शुक्र का राशि परिवर्तन विशेष रहने वाला है. इन लोगों को नौकरी में उन्नति मिल सकती है. विदेश से लाभ हो सकता है. खासतौर पर वो लोग जिनका काम विदेश से जुड़ा है, उन्हें लाभ हो सकता है. आय में बढ़ोतरी होगी. धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी.
तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और शुक्र का अपने मित्र की राशि में जाना आपको लाभ देगा. नौकरी-कारोबार में उन्नति होगी. आपका काम अच्छा रहेगा और आपकी तारीफ होगी. जो लोग नया घर, गाड़ी या कोई कीमती चीज लेना चाहते हैं, उसके लिए शुभ समय है. शादी तय हो सकती है.
कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का यह राशि गोचर अच्छा रह सकता है. आपको धन लाभ होने के संयोग बन रहे हैं. किसी नए तरीके से पैसा मिल सकता है. आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. पार्टनरशिप में किए गए काम से लाभ होगा. संपत्ति से जुड़ा मामला आपके पक्ष में बन सकता है.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)