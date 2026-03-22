Kundli Auspicious Yog: शब्दों के जादूगर बनते हैं ऐसे लोग! बुध और गुरु की ये युति दिलाती है लेखन और संपादन में विश्व प्रसिद्धि

Kundli Auspicious Yog: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का विशेष महत्व है. किसी भी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की अहम भूमिका होती है. करियर और व्यापार में तरक्की के लिए ग्रह जम्मेदार होते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपकी कलम की ताकत आपकी कुंडली के ग्रहों में छिपी होती है? दरअसल, ज्योतिष के मुताबिक कुंडली में बुध और गुरु की अच्छी स्थिति ही किसी व्यक्ति को एक सफल लेखक या संपादक बनाती है. जहां बुध बुद्धि और शब्दों का चुनाव करता है, वहीं चंद्रमा मन की कल्पनाओं को कागज पर उतारने में मदद करता है. ऐसे में आइए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कुंडली के उन खास योगों के बारे में, जो किस व्यक्ति को साहित्य और लेखन की दुनिया में मशहूर बना सकते हैं.

कुंडली का मजबूत बुध क्या देता है

वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को वाणी, संचार और बुद्धि का कारक माना गया है. कुंडली में बिना मजबूत बुध के उत्कृष्ट लेखन संभव नहीं है. अगर किसी जातक की राशि या लग्न मिथुन या कन्या है, तो उसमें जन्मजात लेखन क्षमता होने की संभावना अधिक होती है. वहीं, अगर कुंडली के 10वें भाव (कर्म भाव) का स्वामी बुध हो, तो व्यक्ति पत्रकारिता, संपादन या लेखन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करता है.

गुरु और चंद्रमा की युति

जहां बुध शब्दों का चयन करता है, वहीं देवगुरु बृहस्पति विचारों में गहराई और आध्यात्मिकता लाते हैं. ऐसे में दार्शनिक लेखकों और विचारकों की कुंडली में गुरु का शुभ होना बेहद जरूरी है. चंद्रमा को मन का कारक माना गया है. अगर चंद्रमा 12वें भाव (व्यय स्थान) में हो, तो जातक की कल्पनाशक्ति खुले आकाश की तरह असीम होती है. ऐसे लोग बेहतरीन उपन्यासकार और कवि बनते हैं.

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कुंडली के महत्वपूर्ण भाव और योग

लेखन में सफलता के लिए कुंडली के दूसरे (वाणी) और पांचवें (बुद्धि) भाव का मजबूत होना उच्च कोटि की विद्वता दिलाता है. इसके अलावा अगर कुंडली के 10वें भाव या उसके स्वामी का संबंध वायु तत्व राशियों (मिथुन, तुला, कुंभ) से हो, तो व्यक्ति एक महान विचारक और साहित्यकार बनता है. वहीं, कुंडली के 12वें भाव में बुध या बुध की राशि का होना भी साहित्य के क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता दिलाता है.

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कुंडली के ये 3 भाव साबित होते हैं वरदान

आमतौर पर कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव (त्रिक भाव) को अशुभ माना जाता है, लेकिन साहित्यकारों के लिए ये भाव वरदान साबित होते हैं. दुनिया के बेहतरीन उपन्यास और समाचार अक्सर मानवीय दुखों, दुर्घटनाओं, संघर्ष और जीवन की कड़वी सच्चाइयों पर आधारित होते हैं. जब 10वें भाव का संबंध इन त्रिक भावों से होता है, तो लेखक समाज की गहरी और छिपी हुई संवेदनाओं को अपनी कलम से उतारने में सक्षम होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)