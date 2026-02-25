Advertisement
ओवरथिंकिंग, कंफ्यूजन, बाल झड़ना...ये राहु बिगड़ने के हैं संकेत, जीवन पर संकट ला देती है इनकी अनदेखी

Rahu kharab hone ke Lakshan: क्रूर और मायावी ग्रह राहु का नाम ही डरने के लिए काफी है और सही भी है. राहु बिगड़ जाए तो जीते-जी जिंदगी को नर्क बना देता है. वहीं राहु सही हो यानी कि शुभ हो तो राजा जैसी सुखी जिंदगी देता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 25, 2026, 08:33 AM IST
राहु अशुभ होने के लक्षण और बचाव के उपाय (फोटो क्रेडिट - AI)
Kharab Rahu ke lakshan Upay: बीमारियां, सोच, व्‍यवहार, आदतें और जीवन में होने वाली घटनाओं से संकेत मिलते हैं कि कोई खास ग्रह शुभ-अशुभ फल दे रहा है. क्‍योंकि ज्‍योतिष के अनुसार हर घटना का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है. क्रूर और मायावी ग्रह राहु की बात करें तो यह अचानक होने वाली घटनाओं, भ्रम, राजनीति, बुरी आदतों और कुछ खास बीमारियों का कारक है. 

ऐसे में जब राहु खराब हो तो इनसे जुड़े अहम संकेत मिलते हैं. संकेत को जानें-समझें तो आप खुद पहचान सकते हैं कि ये खराब राहु के लक्षण हैं. लिहाजा इन लक्षणों को पहचानकर जल्‍द ही राहु के उपाय करके इन समस्‍याओं से मुक्ति पा लें. 

बंटाढार कर देता है अशुभ राहु 

यदि अशुभ राहु को ठीक करने के लिए जल्‍द उपाय ना किए जाएं तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है. राहु का खराब फल ढेर सारी मुसीबतें देता है. कंगाली में जिंदगी गुजरती है. ऐसे व्‍यक्ति को हर काम में असलफता मिलती है और उसे पैसे कमाने में बहुत मुश्किलें आती हैं. वह बुरी लतों का शिकार हो जाता है. उसके रिश्‍ते बिगड़ जाते हैं. बीमारियां घेर लेती हैं. 

यह भी पढ़ें: मंगल-सूर्य की युति से एक्टिव हुआ मंगलादित्‍य राजयोग, 15 मार्च तक 3 राशि वालों को लाभ ही लाभ

राहु खराब होने के लक्षण

राहु खराब है इसे कुछ संकेतों से पहचाना जा सकता है. जैसे- राहु खराब होने से जातक को पेट संबंधी समस्या बनी रहती हैं, अक्‍सर सिर में दर्द होता है, खराब रिश्ते, हर काम में भ्रम रहना जिससे गलत फैसले लेना, आर्थिक नुकसान, कामों में असफलता, गंदगी से रहना, अव्‍यवस्थित रहना, लोगों से तालमेल में कमी, बात बात पर आपा खोना, वाणी का कठोर होना, बार-बार एक्‍सीडेंट होना, मानहानि, बुरी संगति में पड़ना आदि. 

वहीं कुंडली में राहु शुभ जगह पर बैठा हो तो निडरता देता है, ऐसे लोग राजनीति में खूब सफल होते हैं. अचानक अमीर बन जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: रिच डैड बनते हैं ये मूलांक वाले लोग, बच्‍चों को देते हैं लग्‍जरी लाइफ और छोड़कर जाते हैं भारी संपत्ति

राहु को शांत करने के उपाय

- सबसे पहले तो खुद को व्‍यवस्थित करें. खूब साफ-सफाई से रहें. अपना हर सामान व्‍य‍वस्थित रखें. बाथरूम साफ रखें. 
- सुबह जल्‍दी जागें, रात को समय पर सोएं. योग-मेडिटेशन करें. अच्‍छी रुटीन फॉलो करें. इससे राहु काफी हद तक शुभ फल देने लगते हैं. 
- हर हाल में बुरी संगति यानी कि नशा-अनैतिक काम करने वालों से दूर रहें. वरना पैसा, मान-सम्‍मान सब खो देंगे. 

यह भी पढ़ें: ग्रहों के राजा सूर्य का मीन राशि में गोचर, 5 राशि वालों को देगा सौभाग्‍य का वरदान, 3 राशि वालों के लिए अशुभ

- राहु को भगवान शिव का भक्त माना जाता है. इसलिए राहु को शांत करने के लिए रोजाना शिव जी की पूजा करें. "ऊं नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं. साथ ही बाबा भैरव नाथ के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना भी राहु को शांत करता है. इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी बहुत लाभ मिलता है. 
- यदि विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष के लोगों से अच्छे संबंध रखने से भी राहु प्रसन्न होता है. 

यह भी पढ़ें: मार्च का महीना करियर, पैसे और प्‍यार के मामले में रहेगा बेहद खास, पढ़ें मासिक राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

