बड़ा मंगल पर गजकेसरी राजयोग का दुर्लभ संयोग, ये 5 राशियां पाएंगी अचानक धन लाभ

ज्येष्ठ महीने का तीसरा और अधिकमास का पहला बड़ा मंगल आज है, जो कि बहुत खास है. क्योंकि आज बड़ा मंगल पर गजकेसरी राजयोग का संयोग बन रहा है, जो कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है.
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Gajkesari Rajyog 19 May 2026 effect on Rashi: गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी राजयोग बनता है. आज 19 मई 2026, मंगलवार को चंद्रमा मिथुन राशि में हैं. वहीं गुरु ग्रह पहले से ही मिथुन राशि में हैं. इस तरह आज इन दोनों ग्रहों की युति से गजकेसरी योग सक्रिय रहेगा. ऐसा संयोग दुर्लभ ही बनता है.
यह योग अचानक धन लाभ कराता है, सफलता और मान-सम्मान देता है साथ ही रुके हुए काम बनाता है. जानिए किन 5 राशि वालों के लिए गजकेसरी राजयोग लाभ देने वाला है.
आज मेष राशि वालों का मान-सम्मान बढ़ेगा. वर्कप्लेस पर आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना होगी. बॉस भी आपकी तारीफ करेंगे. धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन फिजूलखर्ची न करें. लव लाइफ में प्रेम बढ़ेगा. स्वभाव में उग्रता रह सकती है, गुस्से से बचें.
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गजकेसरी राजयोग वृषभ राशि वालों की पर्सनालिटी में निखार लाएगा. धन लाभ होने और पारिवारिक सुख मिलने के योग हैं. करियर में बड़ी सफलता का रास्ता साफ होगा. नौकरीपेशा वर्ग के लोगों का नाम प्रमोशन लिस्ट में आ सकता है. बातचीत में अड़ियल रुख न अपनाएं.
गजकेसरी योग मिथुन राशि में ही बन रहा है और इस राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ देगा. इन लोगों की जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं. करियर में उन्नति मिल सकती है. स्टूडेंट्स को बड़ी सफलता मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. जीवनसाथी से सुख मिलेगा.
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बड़ा मंगल पर बन रहा गजकेसरी राजयोग आपको धन लाभ कराएगा. अप्रत्याशित जगह से पैसा मिल सकता है. प्रमोशन मिलने के योग हैं. नौकरी या काम के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है. वहीं जो लोग यात्रा पर नहीं जाएंगे, वे परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे.
गजकेसरी योग मीन राशि वालों की जिंदगी में सुख-सुविधाएं बढ़ाएगा. आर्थिक समस्याएं दूर होंगी. रुका हुआ पैसा मिल सकता है. करियर के लिए भी सकारात्मक संकेत हैं. कुछ लोगों की नौकरी बदलने की इच्छा पूरी हो सकती है. वहीं कुछ लोगों की मौजूदा नौकरी में ही पद-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय विशेषतौर पर अच्छा है.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)