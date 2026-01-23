Rashifal 23 January 2026 : वृषभ-सिंह राशि वालों को मिलेगा पैसा, धनु वालों के घर आएगी बड़ी खुशी, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal : बसंत पंचमी के दिन इस साल कई शुभ योग बन रहे हैं. चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे. परिघ योग और शिव योग का संयोग भी बनेगा. ज्‍योतिष शास्‍त्र के अनुसार 23 जनवरी 2025, शुक्रवार को इन योगों का बनना सभी राशियों पर क्‍या असर डालेगा ये जानने के लिए पढ़ें आज का राशिफल.

मेष राशि

आज उत्साहवर्धन के अवसर मिल सकते हैं. आत्मविश्वास में थोड़ी कमी रह सकती है. व्यय आय से अधिक होगा, इसलिए खर्चों में संयम रखें. खान-पान में सतर्कता आवश्यक है. आर्थिक नुकसान की संभावना है. जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं. विद्यार्थी अनावश्यक गतिविधियों में समय नष्ट कर सकते हैं. व्यापारी लंबी यात्रा पर जाएंगे, जिसका परिणाम अपेक्षित लाभकारी नहीं होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

वृष राशि

आज धन लाभ के अवसर मिलेंगे. लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. जीवनसाथी के साथ दिन रूमानी रहेगा. बड़े भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा. फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में निवेश लाभकारी रहेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

यह भी पढ़ें: फरवरी में 5 राजयोग और 4 ग्रह-गोचर लाएंगे धन की बाढ़, ये राशि वाले लोग लगाएंगे नोटों में डुबकी

मिथुन राशि

अधिकारियों से सम्मान और सहयोग प्राप्त होगा. व्यापारी वर्ग अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बनाएंगे. विद्यार्थी अध्ययन में अपेक्षित सफलता नहीं पाएंगे. जीवनसाथी प्रसन्नचित्त रहेंगे. बच्चों के व्यवहार और स्वास्थ्य का ध्यान रखें. अन्य स्रोतों से अतिरिक्त आय की संभावना है.

कर्क राशि

आज सफलता प्राप्ति का दिन है. संतान उन्नति करेगी. विद्यार्थी आत्मविश्वास और एकाग्रता के साथ अध्ययन करेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. प्रेमीध्प्रेमिका से भेंट का अवसर मिलेगा. सट्टे में निवेश करने के लिए समय शुभ है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

सिंह राशि

रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है. सट्टेबाजी में निवेश के लिए दिन अनुकूल है. श्रेष्ठ परिणाम से मन प्रसन्न रहेगा. जरूरतमंदों की सहायता करें. वाहन चलाते समय सतर्क रहें. भावुकता में कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें. संतान का सहयोग मिलेगा.

यह भी पढ़ें: कब खत्‍म होंगे मीन राशि वालों के बुरे दिन? चौतरफा से होगी खुशियों की एंट्री, कदम चूमेगी सफलता

कन्या राशि

परिवार के साथ पिकनिक या मनोरंजन के अवसर मिल सकते हैं. अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव प्राप्त होंगे. प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल है. मित्र या जीवनसाथी को उपहार देकर प्रसन्नता बढ़ाएं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. दिन आनंद और सुख-सुविधा के लिए उत्तम रहेगा.

तुला राशि

संतान से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. सट्टे से लाभ होगा. विद्यार्थी अध्ययन में व्यस्त रहेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे. प्रेमीध्प्रेमिका से भेंट होगी. व्यापारी व्यापार में वृद्धि देखेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

वृश्चिक राशि

दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. बच्चों से शुभ समाचार मिल सकते हैं. प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी. नया प्रेम संबंध स्थापित होने की संभावना है. कार्य ईमानदारी, बुद्धिमता और निष्ठा के साथ करेंगे. सट्टे या जुआ में निवेश करने के लिए दिन शुभ है. विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्र रहेंगे. व्यापार और नौकरी में उन्नति के योग हैं.

धनु राशि

आज घर में प्रसन्नता, उल्लास और आपसी तालमेल का वातावरण रहेगा. गुप्त स्रोतों से धन प्राप्ति संभव है. घर या प्लॉट खरीदने के लिए समय लाभकारी है. सभी क्षेत्रों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थी अपनी एकाग्रता खो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: जया एकादशी कब है, 28 जनवरी या 29 जनवरी को? सही तारीख के साथ पूजा मुहूर्त और पारण समय जानें

मकर राशि

आज कड़ी मेहनत का दिन है. किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष आवश्यक होगा. अपने छोटे भाई-बहनों से मधुर संबंध रहेंगे और वे सहायता करेंगे. संतान से शुभ समाचार मिलने की संभावना है. प्रेमी युगलों का मन प्रसन्न रहेगा. नए व्यापार में निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है.

कुंभ राशि

आज संग्रह और निवेश के लिए दिन शुभ है. नए घर में निवेश करना लाभकारी रहेगा. घर में मेहमान आगमन के योग हैं. वाणी से लोगों को प्रभावित करने का अवसर मिलेगा. छोटे बच्चों की शिक्षा आरंभ करने के लिए समय अनुकूल है. विपक्षी से तनाव दूर कर समांजस्य बढ़ाने के प्रयास सफल रहेंगे.

मीन राशि

आज पूर्णता का दिन है. विद्यार्थी एकाग्रचित अध्ययन करेंगे. व्यापारी आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे और धन कमाएंगे. नौकरीपेशा जातकों को अधिकारियों की संतुष्टि मिलेगी. अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुरतम रहेंगे और पूर्ण सहयोग मिलेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)