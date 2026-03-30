Astro Tips: घर में चमगादड़ों का प्रवेश शुभ या अशुभ, दांपत्य जीवन से जुड़े क्या मिल रहे हैं संकेत? जानें

Bats IHouse Shubh Ashubh: हम अपने आसपास कई ऐसी घटनाएं देखते हैं जिनका शुभ-अशुभ प्रभाव हो सकता है. इसी तरह कई पक्षियों का घर में प्रवेश शुभ माना जाता है तो कई पक्षियों का घर में घुसना अपशकुन माना जाता है. हिंदू शास्त्रों में पशु पक्षियों के शुभ-अशुभ होने के बारे में जानकारी दी गई है. ये पशु पक्षी निकट भविष्य में हमारे जीवन में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं का एक गहरा संकेत दे जाते हैं. इसी तरह एक जीव है चमगादड़ जिसे पुराने समय से ही एक अशुभ जीव के रूप में देखा जाता है. चमगादड़ का घर में प्रवेश बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है. जैसे ही चमगादड़ घर में दिख जाता है घर के लोग सतर्क हो जाते हैं और चिंतित भी हो जाते हैं उनके घर में कुछ अशुभ न हो जाए. ऐसे में आइए इस लेख में जानें कि घर में चमगादड़ का प्रवेश शुभ है या अशुभ और इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं.

आर्थिक समस्याएं

शास्त्रों के अनुसार चमगादड़ अगर किसी घर में प्रवेश कर जाए तो उस घर में जल्दी ही आर्थिक समस्याएं आने के संकेत मिलते हैं. धन की हानि या कर्ज का बोझ बढ़ सकता है. घर में चमगादड़ का प्रवेश बहुत अशुभ माना जाता है.

जमा पूंजी को खतरा

मान्यता है कि किसी घर में चमगादड़ अगर बार-बार आ जाता है तो घर की जमा पूंजी बर्बाद होने लगती है. अगर बार-बार चमगादड़ घर में प्रवेश करने लगे तो जमा पूंजी को लेकर सतर्क रहें.

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बहुत बड़ा अपशगुन

अगर वास्तु शास्त्र के अनुसार देखें तो घर में चमगादड़ का प्रवेश नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है. हिंदू पुराणों में भी चमगादड़ को अशुभ माना जाता है. घर में इनका आना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है.

दांपत्य जीवन पर बुरा प्रभाव

मान्यता है कि किसी घर में चमगादड़ का प्रवेश होना घर के सदस्यों के बीच कलह को बढ़ा सकता है. दांपत्य जीवन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है. विश्वास और समझ कम होने लगती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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