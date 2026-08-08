/बेटी की शादी में रुकावट, बेटे का करियर नहीं हो रहा सेट? एक्सपर्ट ने बताया बेडरूम का ये वास्तु कनेक्शन

क्या घर में सब कुछ ठीक होने के बावजूद बेटा या बेटी की शादी नहीं हो पा रही है. या फिर घर उनका करियर सेट नहीं हो पा रहा, मनमुताबिक नौकरी नहीं मिल रही या बार-बार असफलता मिल रही है. वैसे तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें घर का बिगड़ा हुआ वास्तु भी वजह हो सकता है. जैसे- बेटा या बेटी का बेडरूम गलत जगह पर होना. आज हम विशेषज्ञ से जानते हैं ऐसी समस्या के पीछे की वजह और समाधान.
मशहूर ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. अजय भाम्बी ऐसे ही मामले को लेकर एक हालिया अनुभव बताते हैं कि एक घर में बेटी की शादी में लगातार रुकावटें आ रही थीं. वहीं बेटा भी करियर में स्थिरता हासिल नहीं कर पा रहा था. तब घर का वास्तु चैक किया. इसमें बेटा-बेटी के बेडरूम की दिशाओं पर ध्यान दिया तो पाया कि बेटी का कमरा दक्षिण दिशा में और बेटे का कमरा उत्तर-पश्चिम दिशा में था.
डॉ. भाम्बी कहते हैं, चूंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर-पश्चिम दिशा को परिवर्तन और गतिशीलता से जुड़ी दिशा माना जाता है. इसलिए विवाह योग्य बेटी के लिए इस दिशा का कमरा अनुकूल माना जा सकता है, क्योंकि विवाह के बाद उसे नए घर में जाना होता है. यानी कि इस जगह पर उसका बेडरूम होने से उसके जीवन में बदलाव आएंगे.
वहीं दक्षिण दिशा को स्थिरता और ऊर्जा से जुड़ी दिशा माना जाता है. एक्सपर्ट के अनुसार, करियर बनाने और भविष्य की योजनाओं पर काम करने वाले व्यक्ति को स्थिरता की जरूरत होती है. ऐसे में बेटे का बेडरूम दक्षिण दिशा में होने से उसके करियर को स्थिरता मिलेगी.
ऐसे में हमने घर में कोई बड़ा वास्तु परिवर्तन नहीं किया. सिर्फ बेटे और बेटी के बेडरूम आपस में बदल दिए गए. इस उपाय के कुछ दिन बाद ही दोनों को सकारात्मक नतीजे मिलने लगे.
1. बेटा-बेटी के कमरों की दीवारों पर गुलाबी, क्रीम, हल्का पीला जैसे शांत रंग करवाएं. लाल, नीले या काले जैसे गहरे रंग से बचें.
2. घर के किसी भी परिजन का सोने का स्थान या बेड बीम के नीचे न आए. इस बात का विशेष ध्यान रखें. इससे तनाव, अशांति बढ़ती है.
3. बेडरूम में शीशा न रखें. कम से कम बेड के सामने रखने की भारी भूल तो न ही करें.
4. बेडरूम को बेडरूम ही रहने दें, स्टोरी रूम न बनाएं. फालतू का कबाड़, झाड़ू, डस्टबिन न रखें.
5. बेडरूम में तलवार, बंदूक, या नुकीली चीजें और आक्रामक तस्वीर न रखें.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)