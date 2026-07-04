/राहु केतु के प्रकोप को शांत करेंगे गोमेद और लहसुनिया रत्न, अचानक आने वाली मुसीबतों से मिलेगी राहत

जब जिंदगी में अचानक से परेशानियां बढ़ने लगती हैं, तो समझ नहीं आता कि क्या करें. कई बार आपके बने बनाए काम आखिरी वक्त पर बिगड़ जाते हैं. नौकरी, बिजनेस या परिवार में बिना वजह तनाव रहने लगता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस तरह की अचानक आने वाली मुसीबतों के पीछे राहु और केतु का हाथ हो सकता है.
जब कुंडली में इन दोनों ग्रहों की दशा खराब होती है, तो इंसान का जीवन उथल पुथल से भर जाता है. ऐसे में गोमेद और लहसुनिया रत्न इन क्रूर ग्रहों के बुरे असर को शांत करने में बहुत मददगार साबित होते हैं.
राहु के प्रकोप से बचने के लिए गोमेद रत्न को सबसे बेहतरीन उपाय माना गया है. यह रत्न दिखने में हल्के भूरे या शहद के रंग जैसा होता है. जिन लोगों की कुंडली में राहु भारी होता है, उन्हें मानसिक तनाव और भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ता है.
गोमेद पहनने से राहु शांत होता है और इंसान को सही फैसले लेने की ताकत मिलती है. अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है या बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, तो गोमेद पहनने से रास्ते खुलने लगते हैं. यह रत्न व्यक्ति के भीतर एक नया आत्मविश्वास भर देता है.
केतु के दोष को दूर करने के लिए लहसुनिया रत्न पहनने की सलाह दी जाती है. इस रत्न को अंग्रेजी में कैट्स आई भी कहते हैं, क्योंकि इसके बीच में बिल्ली की आंख जैसी एक चमकती हुई पट्टी दिखाई देती है.
केतु ग्रह के कारण इंसान को अचानक से बड़ी दुर्घटनाओं, बीमारी या गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ता है. लहसुनिया रत्न पहनने से केतु का बुरा साया दूर रहता है. यह रत्न आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बना देता है. इससे मानसिक शांति मिलती है और सेहत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगता है.
लेकिन कोई भी रत्न पहनने से पहले कुछ बेहद जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. ज्योतिष के नियम कहते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना कुंडली दिखाए कोई भी रत्न नहीं पहनना चाहिए. राहु और केतु बहुत ही प्रभावशाली और उग्र ग्रह माने जाते हैं.
इसलिए किसी अच्छे और अनुभवी ज्योतिषी से अपनी कुंडली की जांच करवाएं. जब ज्योतिषी आपकी राशि और ग्रहों की स्थिति देखकर सलाह दें, तभी गोमेद या लहसुनिया खरीदें. बिना सही जानकारी के गलत रत्न पहनने से फायदे की जगह बड़ा नुकसान भी हो सकता है.
इन रत्नों को पहनने की एक खास विधि और नियम होता है, जिसका पालन करना जरूरी है. गोमेद रत्न को शनिवार के दिन पंचधातु या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर पहनना सबसे अच्छा माना जाता है. इसे सीधे हाथ की मध्यमा यानी बीच वाली उंगली में धारण किया जाता है.
दूसरी तरफ, लहसुनिया रत्न को बुधवार, शुक्रवार या शनिवार के दिन पहनना शुभ रहता है. इन रत्नों को धारण करने से पहले इन्हें गंगाजल और कच्चे दूध से अच्छी तरह शुद्ध कर लें. फिर राहु या केतु के मंत्रों का जाप करके इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ पहनें, जिससे इनका पूरा लाभ मिल सके.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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