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सुस्ती और थकान को जड़ से मिटा देगा 'मूंगा'! जानें नवग्रहों के सेनापति का ये जादुई रत्न कैसे बदलेगा आपकी लाइफ

रत्न ज्योतिष के अनुसार, मंगल ग्रह का रत्न मूंगा शरीर में खून के दौरे को बेहतर करके आलस और सुस्ती को दूर भगाता है और इंसान में गजब का आत्मविश्वास और लीडरशिप क्वालिटी भर देता है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 02, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:35 PM IST
सुस्ती और थकान को जड़ से मिटा देगा 'मूंगा'! जानें नवग्रहों के सेनापति का ये जादुई रत्न कैसे बदलेगा आपकी लाइफ

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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