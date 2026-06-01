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Hindi Newsऐस्ट्रोबेडरूम में भूलकर भी न करवाएं ये रंग! राशि के अनुसार चुनें सही कलर, घर में बढ़ेगा सुख और प्रेम

बेडरूम में भूलकर भी न करवाएं ये रंग! राशि के अनुसार चुनें सही कलर, घर में बढ़ेगा सुख और प्रेम

Best bedroom colors: अगर आप अपने बेडरूम में पेंट कराने का सोच रहे हैं तो आज हम आपको आपके राशि के मुताबिक कुछ कलर के बारे में बताएंगे, जिसके इस्तेमाल से आपके घर में सुख, शांति आएगी.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jun 01, 2026, 11:26 AM IST
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बेडरूम में भूलकर भी न करवाएं ये रंग! राशि के अनुसार चुनें सही कलर, घर में बढ़ेगा सुख और प्रेम

Best bedroom colors: दिनभर की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब शाम को हम आराम करने के लिए अपने बेडरूम में जाते हैं, तो हमें कितना सुकून मिलता है. जिसके कारण बेडरूम हमारे घर के पसंदीदा प्लेसेस में से एक होती है. आज हम बेडरूम से जुड़े कुछ बेहतरीन वास्तु टिप्स बताने जा रहे हैं. जिसे फॉलो करने से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे. 

दरअसल वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बेडरूम के दीवारों पर किए गए रंगों को काफी जरूरी माना गया है. कहा जाता है कि दीवारों का रंग लोगों के स्वभाव, रिश्तों और मानसिक स्थिति पर असर डालने का काम करता है. इसलिए जब कभी भी आप अपने बेडरूम को कलर करवाने का सोचेंगे तो, सिर्फ ट्रेड को नहीं बल्कि अपनी राशी को अपने ध्यान में जरूर रखिएगा. अगर आपने सही रंग चुन लिया तो आपके घर में उर्जा दौड़ उठेगी. साथ ही आपके घर का माहौल भी बेहतर हो जाएगा.

किस राशि वाले के लिए कौन सा रंग?

मेष, सिंह और धनु राशि वालों की बात करें तो इनके लिए हल्का लाल, पीच नारंगी, या फिर क्रीम कलर सबसे बेस्ट हो सकता है. इन रंगों में उर्जा और आत्मविश्वास वाले खासियत होते हैं. साथ ही अगर वृष, कन्या और मकर राशि के लोगों की बात करें तो इनके लिए हल्का हरा, मिट्टी जैसा रंग या हल्का भूरा रंग सबसे बेस्ट होगा. 

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इन रंगों से घर में रहने वाले लोगों का मन शांत रहेगा, और जीवन में स्थिरता बनी रहेगा. ऐसे जबरदस्त रंग वास्तु के हिसाब से बेडरूम को सुकून भरा माहौल देने और तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं. बहुत अधिक गहरे या चटख रंगों का इस्तेमाल लगभग ना करने का दिया जाता है.

रिश्तों में सुधार लाने के लिए सबसे बेस्ट...

वहीं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोगों के लिए आसमानी, हल्का नीला, सफेद और सिल्वर रंग सबसे शुभ होंगे. ये रंग पॉजटिव सोच को बढ़ावा देने का काम करते हैं और रिश्तों में मधुरता लाने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं. वहीं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए हल्का गुलाबी, क्रीम, सफेद और समुद्री हरे रंग को अच्छा माना जाता है. इन रंगों से भावनात्मक संतुलन बना रहता है और मन को शांति मिलती है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ऐसे रंग दांपत्य जीवन में भी सामंजस्य बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

गहरे रंग का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चहिए

बेडरूम में रंग चुनते समय केवल राशि ही नहीं, बल्कि रंगों के प्रभाव को भी समझना जरूरी है. अब आप ये सोच रहे होगे की हम गहरे रंग की सलाह क्यों नहीं दे रहे हैं, दरअसल बहुत ज्यादा काला, गहरा लाल या बेहद चमकीले रंग कई बार बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ाने का काम कर सकते हैं. 

साथ हीं कमरे में बहुत गहरे रंग करवाने से कमरा देखने में छोटा और भारी लगेगा. इसलिए जब भी आप कलर करवाएं तो, हल्के और शालीन रंगों को ज्यादा महत्व दें. अगर आप कमरे में पेंट नहीं करवाना चाहते हैं, तो दीवारों, पर्दों, बेडशीट या सजावट में भी राशि के मुताबिक रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

पॉजटिव माहौल बनाने में मिलेगी मदद

ज्योतिष और वास्तु के मुतबिक बेडरूम का सही रंग घर में अच्छा माहौल बनाने में मदद कर सकता है. इससे मानसिक शांति, बेहतर नींद और रिश्तों में मिठास बढ़ने की उम्मीद की जाती है. 

हालांकि रंगों का चुनाव करते समय अपनी पसंद और कमरे की रोशनी का भी ध्यान रखना चाहिए. अगर सही संतुलन के साथ रंग चुने जाएं, तो बेडरूम सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि वहां रहने वालों को भी बेहतर महसूस होता है. यही वजह है कि कई लोग अब राशि और वास्तु के अनुसार बेडरूम के रंगों का चुनाव करना पसंद कर रहे हैं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून में रेड कारपेट वेलकम के लिए तैयार हो जाएं ये 3 राशि वाले लोग, पढ़ें मेष से मीन का मासिक राशिफल

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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