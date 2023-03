Best day to cut hair and nails According to hinduism: हिंदू धर्म में सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है. इसमें नाखून और बाल कटवाने के लिए सही समय और दिन भी शामिल है. आमतौर पर लोग छुट्टी के दिन या शाम को खाली समय मिलने पर नाखून और बाल कटवाते हैं, जबकि ऐसा करना उनके जीवन में धन हानि समेत कई मुसीबतों का कारण बनता है. वहीं सही दिन बाल कटवाने से धन लाभ और तरक्‍की मिलती है.

बाल कटवाने के लिए कौनसा दिन शुभ है? सोमवार- सोमवार को बाल कटवाना अच्छा नहीं होता है. सोमवार को बाल कटवाने से संतान के जीवन में समस्‍याएं आती हैं, उसे मानसिक दुर्बलता झेलनी पड़ती है. मंगलवार- मंगलवार को बाल कटवाने से उम्र कम होती है. साथ ही अकाल मृत्‍यु का खतरा पैदा होता है. बुधवार- बुधवार का दिन नाखून और बाल कटवाने के लिए बहुत शुभ होता है. बुधवार को बाल कटवाने से जीवन में धन बढ़ता है, करियर में तरक्‍की मिलती है. गुरुवार- गुरुवार को कभी भी बाल ना कटवाएं. खासतौर पर महिलाएं गलती से इस दिन बाल-नाखून ना काटें. इससे परिवार पर संकट आ सकता है. धन और सम्‍मान घटता है. सौभाग्‍य दुर्भाग्‍य में बदल जाता है. शुक्रवार- शुक्रवार का दिन बाल कटवाने और नाखून काटने के लिए सबसे ज्‍यादा शुभ होता है. शुक्रवार को बाल कटवाने से धन-समृद्धि, सौंदर्य बढ़ता है. शनिवार- शनिवार को बाल कटवाना बहुत अशुभ होता है. ऐसा करने से शनि देव नाराज होते हैं. जीवन में कई समस्‍याएं आती हैं. अकाल मृत्‍यु, दुर्घटना के योग बनते हैं. रविवार- रविवार को कभी बाल न कटवाएं, ऐसा करने से धन, बुद्धि और धर्म का नाश होता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)