नए घर में शिफ्ट होने से पहले जानें यह बात! एक गलती से रुक सकती है बरकत

नए घर में कदम रखना हर किसी के लिए बहुत खुशी का पल होता है. अपने सपनों के घर में जाते वक्त हर कोई चाहता है कि परिवार में सुख-शांति बनी रहे. इसके लिए वास्तु शास्त्र के कुछ आसान नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है.
वास्तु हमारे घर की ऊर्जा से जुड़ा होता है. अगर हम सही दिन और सही समय देखकर नए घर में शिफ्ट होते हैं, तो घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहती है. वहीं बिना सोचे-समझे गलत समय पर शिफ्ट होने से घर में अकारण परेशानियां आ सकती हैं.
वास्तु के हिसाब से नए घर में प्रवेश के लिए हफ्ते के कुछ दिन बहुत शुभ माने गए हैं. अगर आप सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार के दिन गृह प्रवेश करते हैं, तो यह आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा.
इन दिनों में पूजा-पाठ करके नए घर में जाने से घर में बरकत आती है और परिवार के सदस्यों की तरक्की होती है. इसलिए जब भी नए मकान में शिफ्ट होने का प्लान बनाएं, तो इन्हीं चार दिनों में से कोई एक दिन चुनें.
कुछ ऐसे दिन भी हैं जब नए घर में कदम रखने से साफ मना किया जाता है. मंगलवार, शनिवार और रविवार को कभी भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए. वास्तु में इन दिनों को इस तरह के शुभ काम के लिए सही नहीं माना गया है.
इन दिनों में नया घर शुरू करने से जीवन में बेवजह की रुकावटें आ सकती हैं और घर का माहौल भारी हो सकता है. इसलिए इन दिनों में शिफ्टिंग की प्लानिंग भूलकर भी न करें.
आजकल लोग अपने काम की सहूलियत देखकर रात के समय सामान शिफ्ट कर लेते हैं. लेकिन वास्तु के मुताबिक रात में गृह प्रवेश करना सही नहीं होता. कोई भी पूजा या शुभ काम हमेशा दिन के उजाले में ही होना चाहिए.
इसके लिए सुबह का समय सबसे बढ़िया माना गया है. सुबह की ताजी हवा और रोशनी के साथ नए घर में जाना परिवार की सेहत और तरक्की के लिए बहुत शुभ होता है.
गृह प्रवेश करते समय राहुकाल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. किसी भी नए और मांगलिक काम की शुरुआत राहुकाल के दौरान कभी नहीं करनी चाहिए. इस समय शुरू किए गए काम में बाधाएं आने का डर रहता है.
इसलिए सुबह का समय चुनते वक्त किसी जानकार से उस दिन के राहुकाल का समय जरूर पूछ लें. सही मुहूर्त निकलवा कर ही पूजा का समय तय करना सही रहता है.
दिन और समय के साथ-साथ सही महीने का चुनाव करना भी बहुत मायने रखता है. वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, मार्गशीर्ष, माघ और फाल्गुन के महीने गृह प्रवेश के लिए सबसे उत्तम माने गए हैं.
इसके उल्टे पितृ पक्ष, खरमास, चैत्र, आषाढ़, भाद्रपद, अश्विन और पौष के महीनों में नए घर में शिफ्ट होने से पूरी तरह बचना चाहिए. सही महीने में किया गया गृह प्रवेश घर में हमेशा सुख-समृद्धि बनाए रखता है.
Disclaimer: यह लेख पारंपरिक वास्तु शास्त्र, ज्योतिषीय मान्यताओं और पुरानी परंपराओं की जानकारियों पर आधारित है. इसे पाठकों तक आम भाषा में जानकारी पहुंचाने के मकसद से लिखा गया है. किसी भी तरह के अंतिम निर्णय से पहले अपने पारिवारिक रीति-रिवाजों और किसी योग्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.