Gemstone For Leo: सिंह राशि वाले इस रत्न को धारण कर बिताते हैं राजा जैसी जिंदगी, करियर में छूते हैं ऊंचाई!

Gemstone for Singh Rashi: हर व्यक्ति अपने लिए एक सुकून भरा जीवन चाहते हैं लेकिन समय समय पर दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है. जीवन में आने वाली परेशानियों और दुखों को कम करने के लिए, नकारात्मकता से पार पाने के लिए कोई न कोई एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करते रहना चाहिए. किसी व्यक्ति के परेशानियों, असफलताओं और तनाव का कारण ग्रहों की स्थितियां भी सकती है जिनको मजबूत और संतुलित करने के लिए विशेष रत्न को धारण किया जा सकता है. हालांकि कोई भी रत्न ज्योतिषाचार्य की सलाह और कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देख कर ही कर ही धारण करना चाहिए. इस कड़ी में आइए जानें कि सिंह राशि के जातकों के लिए कौन सा रत्न लाभकारी और शुभ परिणाम देने वाले सिद्ध हो सकते हैं.

सिंह राशि वालों के लिए कौन सा रत्न सबसे अच्छा

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं. सिंह राशि के जातकों के लिए सबसे शुभ अंक 1, 5 और 9 है. शुभ रंग गोल्डन, संतरी, क्रीम, नारंगी और लाल हो सकता है. सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ रत्न पन्ना है. जब कोई सिंह राशि का जातक पन्ना रत्न धारण करता है तो उसके व्यक्तित्व में निखार आता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है. सिंह राशि के जातकों को ओपल, हीरा और पुखराज धारण करने से भी शुभ और सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती है. हालांकि जातक कोई भी रत्न धारण करने से पहले ज्योतिषाचार्य से सुझाव जरूर ले लें.

सूर्य की स्थिति को ऐसे करें मजबूत

सिंह राशि के जातकों को कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए. यह रत्न जातक को करियर से लेकर जीवन के हर मोड़ पर सफलता पाने में सहायता करता है. इस रत्न को धारण करने से जातकों का आत्मविश्वास बढ़ता है और काम बिना विघ्न के पूरे होते हैं.

