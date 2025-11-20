Advertisement
Gemstone For Leo: सिंह राशि वाले इस रत्न को धारण कर बिताते हैं राजा जैसी जिंदगी, करियर में छूते हैं ऊंचाई!

Gemstone for Leo: रत्न ज्योतिष शास्त्र में ऐसे भी रत्न बताए जाते हैं जिनका तय ग्रहों पर बहुत गहरा प्रभाव होता है. इन रत्नों को धारण करने जातकों को कई लाभ होते हैं. आइए इस कड़ी में जानें सिंह राशि वालों के लिए कौन सा रत्न अच्छा होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 20, 2025, 10:10 PM IST
Gemstone for Leo
Gemstone for Leo

Gemstone for Singh Rashi: हर व्यक्ति अपने लिए एक सुकून भरा जीवन चाहते हैं लेकिन समय समय पर दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है. जीवन में आने वाली परेशानियों और दुखों को कम करने के लिए, नकारात्मकता से पार पाने के लिए कोई न कोई एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करते रहना चाहिए. किसी व्यक्ति के परेशानियों, असफलताओं और तनाव का कारण ग्रहों की स्थितियां भी सकती है जिनको मजबूत और संतुलित करने के लिए विशेष रत्न को धारण किया जा सकता है. हालांकि कोई भी रत्न ज्योतिषाचार्य की सलाह और कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देख कर ही कर ही धारण करना चाहिए. इस कड़ी में आइए जानें कि सिंह राशि के जातकों के लिए कौन सा रत्न लाभकारी और शुभ परिणाम देने वाले सिद्ध हो सकते हैं. 

सिंह राशि वालों के लिए कौन सा रत्न सबसे अच्छा
सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं. सिंह राशि के जातकों के लिए सबसे शुभ अंक 1, 5 और 9 है. शुभ रंग गोल्डन, संतरी, क्रीम, नारंगी और लाल हो सकता है. सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ रत्न पन्ना है. जब कोई सिंह राशि का जातक पन्ना रत्न धारण करता है तो उसके व्यक्तित्व में निखार आता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है. सिंह राशि के जातकों को ओपल, हीरा और पुखराज धारण करने से भी शुभ और सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती है. हालांकि जातक कोई भी रत्न धारण करने से पहले ज्योतिषाचार्य से सुझाव जरूर ले लें.

सूर्य की स्थिति को ऐसे करें मजबूत
सिंह राशि के जातकों को  कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए. यह रत्न जातक को करियर से लेकर जीवन के हर मोड़ पर सफलता पाने में सहायता करता है. इस रत्न को धारण करने से जातकों का आत्मविश्वास बढ़ता है और काम बिना विघ्न के पूरे होते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

