वास्तु के अनुसार किस दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए? जानें सही और गलत नियम

Vastu Tips for Sleep: हर व्यक्ति चाहता है कि रात को बेड पर जाते ही उसे ऐसी सुकून भरी नींद आए कि दिनभर की थकान छूमंतर हो जाए. लेकिन कई बार सब कुछ ठीक होने के बाद भी मन अशांत रहता है और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है. वास्तु शास्त्र की मानें तो इसका सीधा संबंध आपके सोने की दिशा से है. बेडरूम में सोने का एक गलत तरीका आपको भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है. इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि वास्तु के मुताबिक सोने की सबसे बेस्ट दिशा कौन सी है और किस तरफ पैर करने से आपको बचना चाहिए.

तो इस दिशा में नहीं रखना चाहिए सिर...

अगर वास्तु शास्त्र की माने तो उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर सोना शुभ नहीं माना जाता है. इस दिशा में सोने से मन अशांत हो जाता है. व्यक्ति को नींद से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती है. इतना ही नहीं मानसिक तनाव और बेचैनी से भी जूझना पड़ सकता है. कई मान्यताओं में इसे आर्थिक परेशानियों से भी जोड़ा जाता है. इसलिए जो लोग नियमित रूप से उत्तर दिशा में सिर रखकर सोते हैं, उन्हें अपनी सोने की दिशा बदलने की सलाह दी जाती है. हालांकि यह धार्मिक और वास्तु मान्यताओं पर आधारित विचार हैं.

तो ये है सही दिशा...

अगर सही दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा को सबसे बेहतर माना गया है. वास्तु के मुताबिक दक्षिण दिशा में सिर और उत्तर दिशा में पैर रखकर सोने से शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है. इससे नींद अच्छी आती है और मन शांत रहता है. यदि किसी कारण से दक्षिण दिशा संभव न हो, तो पूर्व दिशा भी अच्छा ऑप्शन मानी जाती है. कहा जाता है कि पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने से सोच सकारात्मक होती है. विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिशा विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है. इससे एकाग्रता और कार्य क्षमता बेहतर होने की बात कही जाती है.

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पश्चिम दिशा में सिर रखने से क्या होगा?

पश्चिम दिशा को वास्तु में सामान्य परिणाम देने वाली दिशा माना गया है. इसे न तो बहुत शुभ कहा गया है और न ही पूरी तरह अशुभ. अगर दक्षिण और पूर्व दिशा उपलब्ध नहीं हो तो पश्चिम दिशा का उपयोग किया जा सकता है. लेकिन लंबे समय तक इस दिशा में सोने को कुछ विशेषज्ञ उचित नहीं मानते. मान्यता है कि इससे धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. हालांकि इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग हो सकता है. इसलिए वास्तु में हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा को प्राथमिकता देने की सलाह दी जाती है.

वास्तु शास्त्र में केवल दिशा ही नहीं, बल्कि सोने के तरीके को भी महत्वपूर्ण माना गया है. सोते समय बेड के आसपास अनावश्यक सामान नहीं रखना चाहिए. सिरहाने पानी का गिलास या मनी प्लांट रखने से बचने की सलाह दी जाती है. कमरे में साफ सफाई बनाए रखना भी जरूरी माना जाता है. इसके अलावा बेडरूम की दीवारों के लिए हल्के रंगों को बेहतर बताया गया है. कहा जाता है कि ऐसे रंग मन को शांति देते हैं और अच्छी नींद में मदद करते हैं. हालांकि इन सभी बातों को धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए. किसी भी बड़े निर्णय के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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